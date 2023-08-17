Параплан-тур – это отличный способ провести выходные на Кавказе.
По пути к месту полета с инструктором на параплане вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек.
Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу, Абай-Су и Адай-Су), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах.
По пути к месту полета с инструктором на параплане вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек.
Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу, Абай-Су и Адай-Су), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураПарапланы и красота Кабардино-Балкарии Наше четырехдневное путешествие начнется с полета на параплане в горах Кавказа. Около двадцати минут Вы проведете в воздухе, разглядывая пейзажи Чегема. После мы отправимся в Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник. Здесь наш путь лежит к трем водопадам и нарзанным источникам с целебной водой. Также для Вас подготовлены экскурсии к местам съемок фильма с Сергеем Бодровым «Война» и городу мертвых — селу Эльтюбю, важному культурно-историческому памятнику региона. Перед возвращением в Волгоград мы искупаемся в термальных источниках. Вас ждет море позитива, ярких впечатлений и новых незабываемых эмоций. Пожалуй, это станет самым запоминающимся горным романтическим приключением! Организационные моменты Можно заранее докупить дополнительное время полёта, чтобы слетать за реку к рыжим скалам в противоположную долину. Не забудьте взять с собой:
- кроссовки или треккинговые ботинки.
- штаны, теплый свитер.
- осеннюю куртку.
- плавки/купальник, крем от загара.
- дождевик.
6 июля, 20 июля …
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадром «Вектор-Чегем»
- Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник
- Места съёмки фильма с участием С. Бодрова «Война»
- Водопады Су-Аузу, Абай-Су и Адай-Су
- Горячие источники с хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной водой
Что включено
- Проезд на автобусе (никаких топливных сборов дополнительно)
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение организатором по всему маршруту
- Полет на параплане с инструктором в горах (15 - 20 минут стандартно, дольше - опционально)
- Посещение Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника, водопадов и нарзанного источника
- Экскурсия к культурно-историческим местам горной Балкарии: село Эль-Тюбю, город мёртвых
- Посещение термальных источников и водопадов, купание в них при желании
- Входные билеты в заповедные зоны и на термальный источник
- Проживание в палаточном кемпинге
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Дополнительное время полёта
- Роупджампинг - 3000 руб. (прыжок с высоты 50 метров)
- Алкоголь и еда в кафе (стоимость питания - 500-600 руб. на человека)
- Баня в горах - 3500 руб./час на группу (не более 8 человек)
- Прогулка на лошадях
Место начала и завершения?
Улица Баррикадная, 8, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: 6 июля, 20 июля …
Экскурсия длится около 3 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Обязательно взять с собой кроссовки или треккинговые ботинки
- Штаны
- Теплый свитер
- Осеннюю куртку
- Плавки/купальник
- Крем от загара
- Дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
17 авг 2023
Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
Ю
Юлия
1 авг 2023
Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала.
М
Мария
31 июл 2023
Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор
А
Александра
29 июн 2023
Для начала скажу что полет на параплане в горах Чегема не сравнится с просто полетом в а поле. Это было так незабываемо красиво и, спасибо огромное Дмитрию, его профессионализм очень
Р
Роберт
17 июн 2023
Так получилось, что познакомился с ребятами много лет назад, когда своим ходом поехал в Чегем. С тех пор езжу только с водителем Сергеем, инструктором Димой и прекрасным организатором Милой! Причем
А
Анна
4 июн 2023
Это было потрясающе🪂 Я давно мечтала полетать в горах, ощутить всю силу и мощь природы, величественную красоту гор с высоты полета птиц. Но почти 2 года никак не складывалось с
А
Алена
1 июн 2023
Хочу оставить свой отзыв о первом в жизни полете на параплане в Чегеме. Это стОит попробовать хоть раз в жизни, не смотря, что по началу мне было страшно. Очень страшно,
А
Алена
31 мая 2023
Доброе время суток. Мила с вашей команды всё так здорово организовала, что сначала на высоте мою душу раскрыли чистыми потоками воздуха и красотой гор. Затем порадовали взор красотой водопадов и
С
Софья
26 мая 2023
Ездили в долину горы Чегем, и это было супер! Мы- поднимались в горы к водопадам, летали на параплане, махали рядом летящим орлам, занимались спортом, кушали кавказскую кухню, катались на лошадях,
Е
Екатерина
19 мая 2023
Спасибо большое за возможность полетать на параплане,очень понравилось незабываемые ощущения
К
Кира
4 апр 2023
Спасибо огромное, за впечатления Летали просто чтобы наслаждаться небом и горами вокруг. Без съёмки, ведь нам и так поверят. Было незабываемо Есть вероятность, того, что вернёмся Ребята, однозначно молодцы. Все просто замечательно организовали. Женщины и дети довольны
Тур входит в следующие категории Волгограда
Похожие туры из Волгограда
4 дня
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: Г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300₽ за человека
4 дня
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Начало: Волгоград
13 апр в 10:00
17 апр в 10:00
41 500₽ за человека
6 дней
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзал...
23 сен в 10:00
30 сен в 10:00
43 000₽ за человека