В Чегемские горы: параплан-тур на выходные

Параплан-тур из Волгограда: Посещение нарзанного источника и водопадов Кавказа
Параплан-тур – это отличный способ провести выходные на Кавказе.

По пути к месту полета с инструктором на параплане вы сполна насладитесь кавказскими пейзажами: от фактурных скал, нависающих карнизом над головами, до средневековых балкарских построек.

Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу, Абай-Су и Адай-Су), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах.
5
11 отзывов
В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Парапланы и красота Кабардино-Балкарии Наше четырехдневное путешествие начнется с полета на параплане в горах Кавказа. Около двадцати минут Вы проведете в воздухе, разглядывая пейзажи Чегема. После мы отправимся в Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник. Здесь наш путь лежит к трем водопадам и нарзанным источникам с целебной водой. Также для Вас подготовлены экскурсии к местам съемок фильма с Сергеем Бодровым «Война» и городу мертвых — селу Эльтюбю, важному культурно-историческому памятнику региона. Перед возвращением в Волгоград мы искупаемся в термальных источниках. Вас ждет море позитива, ярких впечатлений и новых незабываемых эмоций. Пожалуй, это станет самым запоминающимся горным романтическим приключением! Организационные моменты Можно заранее докупить дополнительное время полёта, чтобы слетать за реку к рыжим скалам в противоположную долину. Не забудьте взять с собой:
  • кроссовки или треккинговые ботинки.
  • штаны, теплый свитер.
  • осеннюю куртку.
  • плавки/купальник, крем от загара.
  • дождевик.

6 июля, 20 июля …

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадром «Вектор-Чегем»
  • Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник
  • Места съёмки фильма с участием С. Бодрова «Война»
  • Водопады Су-Аузу, Абай-Су и Адай-Су
  • Горячие источники с хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной водой
Что включено
  • Проезд на автобусе (никаких топливных сборов дополнительно)
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение организатором по всему маршруту
  • Полет на параплане с инструктором в горах (15 - 20 минут стандартно, дольше - опционально)
  • Посещение Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника, водопадов и нарзанного источника
  • Экскурсия к культурно-историческим местам горной Балкарии: село Эль-Тюбю, город мёртвых
  • Посещение термальных источников и водопадов, купание в них при желании
  • Входные билеты в заповедные зоны и на термальный источник
  • Проживание в палаточном кемпинге
  • Транспортная страховка
Что не входит в цену
  • Дополнительное время полёта
  • Роупджампинг - 3000 руб. (прыжок с высоты 50 метров)
  • Алкоголь и еда в кафе (стоимость питания - 500-600 руб. на человека)
  • Баня в горах - 3500 руб./час на группу (не более 8 человек)
  • Прогулка на лошадях
Место начала и завершения?
Улица Баррикадная, 8, Волгоград
Когда и сколько длится?
Когда: 6 июля, 20 июля …
Экскурсия длится около 3 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Обязательно взять с собой кроссовки или треккинговые ботинки
  • Штаны
  • Теплый свитер
  • Осеннюю куртку
  • Плавки/купальник
  • Крем от загара
  • Дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
17 авг 2023
Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
Ю
1 авг 2023
Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!! Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала.
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Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.

М
31 июл 2023
Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала, что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор
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стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку

А
29 июн 2023
Для начала скажу что полет на параплане в горах Чегема не сравнится с просто полетом в а поле. Это было так незабываемо красиво и, спасибо огромное Дмитрию, его профессионализм очень
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успокаивает на высоте. Хотелось летать без остановки, настолько завораживающе это было. Масштабы горного пейзажа, величие водопадов, пешие прогулки по лесу, чтобы загадать желание и потрясающая организация всего выезда руками очаровательной Милы - спасибо, это лучшие три дня в палатках и не только. Организация досуга, дорога, водитель, микроавтобус, костер с песнями под гитару, интересные рассказы о посещаемых местах и стихи на высоте полета - это просто незабываемый отпуск, все продумано до мелочей и в абсолютно спокойном темпе с максимально комфортными условиями. Ребята явно берут от сердца по стоимости, потому как за такие три дня и почку продать не жалко. Огромное спасибо и процветания их делу

Р
17 июн 2023
Так получилось, что познакомился с ребятами много лет назад, когда своим ходом поехал в Чегем. С тех пор езжу только с водителем Сергеем, инструктором Димой и прекрасным организатором Милой! Причем
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не только в Чегем, но и в последнее время покатать на борде зимою. Как то раз на приглашение полетать в Волгограде ответил: не, только в горах и только в Чегеме. После каждого полета с нетерпением жду следующего раза! Дмитрий всегда умудряется сделать изюминку в полете. Ребята из команды веселые, отзывчивые!!! Скажу проще: боюсь даже метровой высоты, но с ними напрочь забываешь о своих страхах и получаешь незабываемое удовольствие от жизни!!! Спасибо за прекрасные мгновения жизни!!!

А
4 июн 2023
Это было потрясающе🪂 Я давно мечтала полетать в горах, ощутить всю силу и мощь природы, величественную красоту гор с высоты полета птиц. Но почти 2 года никак не складывалось с
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поездкой именно в горы. И вот этот день настал Спасибо за исполнение мечты самому лучшему организатору, гиду проводнику и просто замечательному человечку Миле, драйвовому инструктору по полетам Дмитрию, супер внимательному и приятно общительному водителю Сергею.

А
1 июн 2023
Хочу оставить свой отзыв о первом в жизни полете на параплане в Чегеме. Это стОит попробовать хоть раз в жизни, не смотря, что по началу мне было страшно. Очень страшно,
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даже ноги тряслись))) но, какие виды открылись и какие эмоции… Ммммм… Это фантастика! Это не описать словами, не отобразить на видео или фото. Это нужно прочувствовать!!! Я ни капельки не жалею, я даже горжусь собой. Это моя победа над своими страхами) Благодарю всех ребят, кто участвовал, организовывал, возил, летал со мной и подарил мне кучу эмоций, качественное переключение и незабываемый активный отдых!!! Вот, прям, от души! Благодарю!!!

А
31 мая 2023
Доброе время суток. Мила с вашей команды всё так здорово организовала, что сначала на высоте мою душу раскрыли чистыми потоками воздуха и красотой гор. Затем порадовали взор красотой водопадов и
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на кульминацию термические источники. Не хватало только Конька-Горбунка но тело чувствовало омоложение. Майские праздники дали такой прилив сил, что думаю их теперь надолго хватит. От всей души благодарю Вас и желаю процветания

С
26 мая 2023
Ездили в долину горы Чегем, и это было супер! Мы- поднимались в горы к водопадам, летали на параплане, махали рядом летящим орлам, занимались спортом, кушали кавказскую кухню, катались на лошадях,
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купались в термальных источниках-и все это за 4 дня. А полёты-это такой драйв и встряска организма в хорошем смысле! Сначала радуешься тому, что тебе было не страшно прыгать со скалы. А потом-ты все выше и выше поднимаешься, над рекой, над вершинами, и ветер сквозь шапку и шлем свистит, и ощущение, как в полётах во сне. Это неописуемо, и нужно испытать. Спасибо инструктору Диме, он вселял уверенность, так как все равно часть мозга кричит от ужаса и восторга, и полёт прошёл как в сказке!)

Е
19 мая 2023
Спасибо большое за возможность полетать на параплане,очень понравилось незабываемые ощущения
К
4 апр 2023
Спасибо огромное, за впечатления Летали просто чтобы наслаждаться небом и горами вокруг. Без съёмки, ведь нам и так поверят. Было незабываемо Есть вероятность, того, что вернёмся Ребята, однозначно молодцы. Все просто замечательно организовали. Женщины и дети довольны

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