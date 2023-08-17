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успокаивает на высоте. Хотелось летать без остановки, настолько завораживающе это было. Масштабы горного пейзажа, величие водопадов, пешие прогулки по лесу, чтобы загадать желание и потрясающая организация всего выезда руками очаровательной Милы - спасибо, это лучшие три дня в палатках и не только. Организация досуга, дорога, водитель, микроавтобус, костер с песнями под гитару, интересные рассказы о посещаемых местах и стихи на высоте полета - это просто незабываемый отпуск, все продумано до мелочей и в абсолютно спокойном темпе с максимально комфортными условиями. Ребята явно берут от сердца по стоимости, потому как за такие три дня и почку продать не жалко. Огромное спасибо и процветания их делу