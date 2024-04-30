Туры на 3 дня в Волгограде

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Волгограде, цены от 33 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
Увидеть поля тюльпанов и ирисов, почувствовать в ладонях энергию бархана и попробовать калмыцкий чай
Начало: г. Волгоград, площадь перед ж. - д. вокзалом, 08:0...
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
41 300 за человека
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тюльпаны Калмыкии: этнотур
Начало: Волгоград
14 апр в 10:00
18 апр в 10:00
41 500 за человека
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
от 33 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Цветущие степи Калмыкии: тур с выездом из Волгограда
    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно. Программа тура насыщенная, охватывает
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    значимые места Калмыкии. Увидели основные достопримечательности Элисты, розовое озеро, поющие барханы и горящий источник, прокатились на верблюдах, познакомились с историей и обычиями калмыцкого народа. Очень повезло с погодой, попали на период великолепного цветения тюльпанов! Посетили музей кочевых народов, поселок Адык, заповедник "Черные земли". Местные гиды-профессионалы своего дела, готовые ответить на любые вопросы об истории и традициях своего народа. Очень понравились местные жители, доброжелательные, образованные, любящие свою Родину. Запомнились и блюда национальной кухни. Великолепное путешествие! Рекомендуем всем!!!

    Огромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательноОгромное спасибо за незабываемую поездку в Калмыкию (с 14.04.2024 по 17.04.2024)! Было очень интересно и познавательно
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Тур насыщенный, хорошо организован.
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Тюльпаны Калмыкии: этнотур
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Н
    Надежда
    17 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Это были незабываемые 3 дня. (3-7августа): водопады,горы,подъёмы,палатка,костёр и главное полет. Организаторам огромное спасибо. Люся, ты молодец!!! Спасибо большое за твоё сопровождение - это были лучшие выходные.
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Спасибо огромное за такой потрясающий тур! Столько впечатлений, что не передать словами! Я ехала ради полётов, но получила намного больше!!!
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    Полёты это нечто волшебное и потрясающее! Я первый раз летала. Ощущения, что оказался в каком-то другом мире из фильма или сказки Страха не было. Мне потом полёт снился, настолько он запомнился. Но это ещё не всё. Нас ждали другие приключения на экскурсиях. Даже дождь не смог помешать нам! Мы всё сдружились за эти несколько дней. Компания классная получилась. Ощущения счастья, веселья из детства вернулись в этой поездке. Ребята, спасибо большое за такое приключения! Теперь всём советую поездку с вами.

  • М
    Мария
    31 июля 2023
    В Чегемские горы: параплан-тур на выходные
    Прошло несколько дней, эмоции чуть улеглись и хочется написать Миле, Диме, Сергею и всем большую благодарность за поездку! Я предполагала,
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    что будет классно, но чтобы так… ради полётов и гор стоит жить! Когда складывается всё именно так, как надо: погода для полёта сложилась (это я про себя, конечно же), поездка в заповедник - это отвал башки от красоты запах горного чабреца до сих пор в голове и в носу как-будто. Даже облака рассеялись на час, чтобы показать невероятное звездное небо Приехала другим человеком! Палатки, игры, костёр, новые знакомства и главное организация всего этого и всех! Спасибо вам большое хочется ещё теперь и пересматривая фотки, планируешь уже следующую поездку

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Волгограде в июне 2024
Сейчас в Волгограде в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 33 900 до 41 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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