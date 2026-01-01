Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
4 апр в 07:40
11 апр в 07:40
17 600 ₽ за человека
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
2 апр в 09:15
9 апр в 09:15
43 098 ₽ за человека
В Волгоград всей семьёй: прошлое и настоящее, культура и история
Прикоснуться к великим событиям, побывать на спектакле и в планетарии и прокатиться на метротраме
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 16:52. Если вы приезжаете д...
23 янв в 08:00
6 фев в 08:00
22 354 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Волгограде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Волгограде в январе 2026
Сейчас в Волгограде в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 17 600 до 43 098. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Туры по окрестностям Волгограда и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март