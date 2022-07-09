Полезная информация о Волгоградской области
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Местное время в Волгоградской области
13:5054
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Волгоградская область
|По-английски
|Volgograd Oblast
|Население города
|2 610 161 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Volgograd