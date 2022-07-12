2 день

Вотчина Деда Мороза. Посещение сыроварни

Завтрак.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Посещение сыроварни.

Все представленные сыры относятся к фермерским: они сварены вручную из отборного молока хозяйства "Шарденгское", расположенного в Великоустюгском районе.

Это интересные, сложные сыры, требующие знаний, значительной выдержки, специальных условий созревания, ежедневного внимания и, конечно же, частички души сыровара.

Секрет отличного вкуса Великоустюгских сыров — профессионализм и любовь к своему делу.

Участие в мастер-классе по изготовлению сыра.

Изготовленный сыр гости уносят с собой.

Вам продемонстрируют варенье из традиционных северных ягод.

Все, что понравится Вы можете приобрести в качестве сувениров из Великого Устюга.

Осмотр территории Вотчины в сопровождении гида.

Переезд в город.

Обед в кафе ГК «На Валге».

Посещение пивоваренного завода «Бавария» с дегустацией основных сортов пива.

Завод был основан баварским пивоваром Людвигом Зебальдом, и назван — «Бавария», в память о своей далекой родине.

Предприимчивый немец приехал к нам в Великий Устюг в поисках подходящего места для строительства пивоваренного завода и рынка, свободного от конкуренции.

Все удается тем, кто верит в успех и готов всю свою жизнь посвятить любимому делу.

Людвиг Зебальд построил завод, варил пиво, соблюдая немецкий «Закон о чистоте пивоварения», продавалось оно в лавках и пивных заведениях Вятской, Северо-Двинской губерний.

Людвиг обзавелся семьей, у него было пятеро детей.

Один из его сыновей Георг стал продолжателем дела отца.

Надеемся, что наше свежее живое пиво понравится Вам.

В ходе дегустации Вы познакомитесь с технологией производства настоящего живого пива, окунетесь в культуру и традиции пивоварения и узнаете маленькие секреты и большие планы.

Посещение фирменных магазинов Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Посещение фирменных магазинов Великоустюгского хлебокомбината (местные сладости: конфеты, мармелад, пряники и другое).

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».