Заселение в гостиницу «На Валге».
Обед.
Переезд в город Великий Устюг.
Обзорная экскурсия по городу.
Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества.
Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.
Тематический торжественный ужин в ресторане гостиничного комплекса «На Валге».
В программе ужина традиционные блюда Великоустюгской кухни, а так же возможность насладиться продукцией Великоустюгского ликеро-водочного завода.
Завтрак.
Переезд на Вотчину Деда Мороза.
Посещение сыроварни.
Все представленные сыры относятся к фермерским: они сварены вручную из отборного молока хозяйства "Шарденгское", расположенного в Великоустюгском районе.
Это интересные, сложные сыры, требующие знаний, значительной выдержки, специальных условий созревания, ежедневного внимания и, конечно же, частички души сыровара.
Секрет отличного вкуса Великоустюгских сыров — профессионализм и любовь к своему делу.
Участие в мастер-классе по изготовлению сыра.
Изготовленный сыр гости уносят с собой.
Вам продемонстрируют варенье из традиционных северных ягод.
Все, что понравится Вы можете приобрести в качестве сувениров из Великого Устюга.
Осмотр территории Вотчины в сопровождении гида.
Переезд в город.
Обед в кафе ГК «На Валге».
Посещение пивоваренного завода «Бавария» с дегустацией основных сортов пива.
Завод был основан баварским пивоваром Людвигом Зебальдом, и назван — «Бавария», в память о своей далекой родине.
Предприимчивый немец приехал к нам в Великий Устюг в поисках подходящего места для строительства пивоваренного завода и рынка, свободного от конкуренции.
Все удается тем, кто верит в успех и готов всю свою жизнь посвятить любимому делу.
Людвиг Зебальд построил завод, варил пиво, соблюдая немецкий «Закон о чистоте пивоварения», продавалось оно в лавках и пивных заведениях Вятской, Северо-Двинской губерний.
Людвиг обзавелся семьей, у него было пятеро детей.
Один из его сыновей Георг стал продолжателем дела отца.
Надеемся, что наше свежее живое пиво понравится Вам.
В ходе дегустации Вы познакомитесь с технологией производства настоящего живого пива, окунетесь в культуру и традиции пивоварения и узнаете маленькие секреты и большие планы.
Посещение фирменных магазинов Великоустюгского ликеро-водочного завода.
Посещение фирменных магазинов Великоустюгского хлебокомбината (местные сладости: конфеты, мармелад, пряники и другое).
Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».
Завтрак.
Переезд в конную усадьбу Барсуково.
Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.
Программой предусмотрено катание в конном экипаже.
Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.
Обед.
Выезд из гостиницы.
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.