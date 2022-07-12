Путешествие со вкусом. Гастрономический тур

В туре вы попробуете вкуснейшие фермерские сыры и продегустируете основные сорта баварского пива

В туре вы попробуете вкуснейшие фермерские сыры и продегустируете основные сорта баварского пива. Секрет отличного вкуса Великоустюгских сыров — профессионализм и любовь к своему делу.

Увидите всю красоту древнего города, осмотрите основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества. Узнаете, где живет наш Дедушка Мороз и прогуляетесь по территории его Вотчины.
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
Путешествие со вкусом. Гастрономический тур
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Что вас ожидает 🤩

Конная усадьба
Конная усадьба
Мы получим огромные положительные эмоции от общения с лошадями и поучаствуем в мастер-классе по запряжке экипажа
Мастер-класс
Мастер-класс
Поучаствуем в мастер-классе по изготовлению сыра и сможем забрать свои творения с собой
Пивоваренный завод «Бавария»
Пивоваренный завод «Бавария»
Познакомимся с технологией производства настоящего живого пива, окунемся в культуру и традиции пивоварения

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу

Заселение в гостиницу «На Валге».

Обед.

Переезд в город Великий Устюг.

Обзорная экскурсия по городу.

Во время экскурсии мы увидим всю красоту древнего города, осмотрим основные его достопримечательности: церкви, соборы, объекты деревянного зодчества.

Посетим сувенирные лавки, где Вы можете с удовольствием приобрести памятные подарки, изготовленные для Вас Великоустюгскими мастерами.

Тематический торжественный ужин в ресторане гостиничного комплекса «На Валге».

В программе ужина традиционные блюда Великоустюгской кухни, а так же возможность насладиться продукцией Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу
2 день

Вотчина Деда Мороза. Посещение сыроварни

Завтрак.

Переезд на Вотчину Деда Мороза.

Посещение сыроварни.

Все представленные сыры относятся к фермерским: они сварены вручную из отборного молока хозяйства "Шарденгское", расположенного в Великоустюгском районе.

Это интересные, сложные сыры, требующие знаний, значительной выдержки, специальных условий созревания, ежедневного внимания и, конечно же, частички души сыровара.

Секрет отличного вкуса Великоустюгских сыров — профессионализм и любовь к своему делу.

Участие в мастер-классе по изготовлению сыра.

Изготовленный сыр гости уносят с собой.

Вам продемонстрируют варенье из традиционных северных ягод.

Все, что понравится Вы можете приобрести в качестве сувениров из Великого Устюга.

Осмотр территории Вотчины в сопровождении гида.

Переезд в город.

Обед в кафе ГК «На Валге».

Посещение пивоваренного завода «Бавария» с дегустацией основных сортов пива.

Завод был основан баварским пивоваром Людвигом Зебальдом, и назван — «Бавария», в память о своей далекой родине.

Предприимчивый немец приехал к нам в Великий Устюг в поисках подходящего места для строительства пивоваренного завода и рынка, свободного от конкуренции.

Все удается тем, кто верит в успех и готов всю свою жизнь посвятить любимому делу.

Людвиг Зебальд построил завод, варил пиво, соблюдая немецкий «Закон о чистоте пивоварения», продавалось оно в лавках и пивных заведениях Вятской, Северо-Двинской губерний.

Людвиг обзавелся семьей, у него было пятеро детей.

Один из его сыновей Георг стал продолжателем дела отца.

Надеемся, что наше свежее живое пиво понравится Вам.

В ходе дегустации Вы познакомитесь с технологией производства настоящего живого пива, окунетесь в культуру и традиции пивоварения и узнаете маленькие секреты и большие планы.

Посещение фирменных магазинов Великоустюгского ликеро-водочного завода.

Посещение фирменных магазинов Великоустюгского хлебокомбината (местные сладости: конфеты, мармелад, пряники и другое).

Ужин в кафе-ресторане ГК «На Валге».

Вотчина Деда Мороза. Посещение сыроварниВотчина Деда Мороза. Посещение сыроварниВотчина Деда Мороза. Посещение сыроварниВотчина Деда Мороза. Посещение сыроварни
3 день

Конная усадьба Барсуково

Завтрак.

Переезд в конную усадьбу Барсуково.

Вы получите огромные положительные эмоции от общения с лошадями, поучаствуете в мастер-классе по запряжке экипажа.

Программой предусмотрено катание в конном экипаже.

Есть возможность арендовать лошадь для катания верхом.

Обед.

Выезд из гостиницы.

Конная усадьба БарсуковоКонная усадьба БарсуковоКонная усадьба БарсуковоКонная усадьба Барсуково

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Варианты проживания

На Валге

2 ночи

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Питание по программе: завтрак (2), обед (3), ужин (включая торжественный) (2)
  • Трансфер по программе
  • Входные билеты на экскурсии, участие в дегустациях и мастер-классах
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) — Великий Устюг — Котлас (Ядриха)
Место начала и завершения?
Россия, Вологодская область, Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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