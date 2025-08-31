Мини-группа
до 8 чел.
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Начало: У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
17 дек в 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 18:00
14 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
Превратить клубок пряжи в авторский ковёр
Начало: На ул. Карла Маркса
15 дек в 13:00
16 дек в 16:00
от 3400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛебедев31 августа 2025«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельницеДата посещения: 30 августа 2025Все было супер! Дочь в восторге! Да и мы, взрослые, узнали много нового.
Например, если хотите узнать, что значит поговорка "Мели Емеля, твоя неделя", вам точно на этот мастер-класс!
- ООльга23 ноября 2025Очень необычная экскурсия-погружение! Именно такие оставляют самые яркие впечатления🙂Однозначно рекомендую!
Единственный момент, который хочу отметить: оптимальное количество участников-3-4 человека. Нас было пятеро и было тесновато.
- ЕЕлена11 ноября 2025Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал,
- ЕЕлена3 ноября 2025Чудесно и очень познавательно!
Ходили семьей - 2 взрослых, подросток 17 лет и ребенок 10 лет, всем было интересно и любопытно, узнали нового, намололи муки. Спасибо Алексею за увлекательный рассказ!
- ЮЮлия2 ноября 2025Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
Спасибо большое 🤗
- ААлиса1 ноября 2025Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
- ММария31 октября 2025сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
настоящей живой
- ИИрина19 октября 2025Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых
- ЦЦарева18 октября 2025Евгения отличный рассказчик и учитель.
Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
Мы сначала покормили и
- ЕЕвгения13 октября 202513-го октября были на чудесном мастер-классе "По сусекам поскрести - по амбарам помести" с Алексеем. Познакомились с особенностями работы русских
- ВВиктория17 августа 2025Спасибо огромное Алексею за безумно интересный познавательный мастер-класс по приготовлению муки по старинной традиции. Детям и взрослым очень понравилось, мука
- ССергей13 августа 2025Мастер класс заинтересовал необычным форматом и ожидания оправдались-было интересно. Дети увидели и лично поучаствовали в работе мельницы, узнали много интересного. Из намолотой муки на завтрак приготовили замечательные блины
- JJane11 августа 2025Отличный мастер-класс, очень живой и вовлекающий! Ведущий здорово поддерживает общение, отвечает на вопросы, добавляет динамики. Одна из лучших экскурсий, на
- ААнна7 августа 2025Были на этом мастер-классе после посещения музея Семенково, где изучали настоящие ветряные мельницы. Поэтому ожидали у Алексея чего-то похожего. На
- ННаталья4 августа 2025Очень рады, что после экскурсии по Спасо-Прилуцкому монастырю, мы решили отправиться вместе с Алексеем на мельницу - и увлекательный рассказ
- ААнтон26 июля 2025Великолепно. Алексей прекрасный рассказчик, эрудит и профессионал. Интереснейшее времяпровождение! Спасибо!
- ССветлана20 июля 2025Экскурсия 10/10. Были с детьми 8, 12 и 15 лет. Но и взрослым было очень интересно. Автор мастер-класса увлекает и вовлекает. Очень легко, живо, информативно, дружелюбно и весело
- ННаталия8 июля 2025Очень интересная программа. Дает возможность перенестись в прошлое, оказаться на мельнице и своими руками создать для себя муку. Алексей -
- ААнтон4 июля 2025Алексей очень интересно рассказывает, много знает, было очень интересно слушать. Нам понравилось
- ААнастасия30 июня 2025Экскурсия началась вовремя, Алексей прекрасный рассказчик! Овечка прелесть, гуси молодцы:)
Сходите обязательно, попробовать крестьянский труд, покрутить жернова, которым 200 лет, интересный опыт.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 4000. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Мастер-классы», 85 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль