но научить пока не очень получается, много разговоров на отвлеченные темы. Нужна хорошая программа, отработанный материл и придерживаться его.



Не очень повезло с погодой, было прохладно, в сарайчике, где сам мастер-класс зимой будет очень холодно, он совсем для этого не предназначен. И очень хотелось бы обратить внимание, что просто необходимо сделать дорогу, потому что грязь была и дождь пошел, а у туристов не всегда много сменной обуви. Ну и в целом, это сервис, поэтому нужно такие вещи предусматривать.

Барашка и кролик замечательные:)