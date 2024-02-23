1 день

Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00. Размещение в гостинице вечером по паспорту.

Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос). При условии бронирования раннего заселения в гостиницу встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

09:00 Переезд в Белозерск (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:00-13:00 Экскурсия в Краеведческий музей. Залы музея посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).

13:00-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».

Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск. Город – современник русской письменности. Здесь зарождалась история! Отсюда пошла Земля русская! Что Вы знаете о Белозерске – городе возрастом в 11 столетий?

В ходе экскурсии Вы увидите замечательные памятники истории и архитектуры, такие как:

Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в.;

крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны);

исторические водоемы-пруды;

мост через крепостной ров XIX в.;

панораму города и Белого озера;

памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.);

церковь Успения Богородицы XVI в.;

Спасо-Преображенский собор XVII в.;

собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в.

14:15-14:45 Обед.

15:00-16:00 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в музее этнографии.

Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв. В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

16:00-16:45 Посещение музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки Белозёрки» и встречей с мастером народных художественных промыслов.

16:45-17:30 Свободное время на пляже или для прогулки по набережной.

17:30 Отправление в Вологду (200 км), переезд с санитарной остановкой.

20:30-21:00 Прибытие в г. Вологду. Размещение в гостинице по паспорту. Ночлег.