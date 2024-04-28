Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Групповой тур в Вологде

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет

Чудеса Вологодской земли в путешествии на Русский Север! Отправляйтесь в этот тур, чтобы своими глазами увидеть архитектурные, духовные и живописные жемчужины Русского Севера: многоглавую Вологду, которую называют кружевной столицей России, святые монастыри Кириллова и Ферапонтово, один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск.
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
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Что вас ожидает:

Белозерский музей этнографии
Белозерский музей этнографии
В уютной деревенской обстановке вас встретят радушные хозяйки и расскажут о жизни, обычаях и традициях белозер
Вологодское кружево
Вологодское кружево
Посетите уникальный музей кружева и познакомитесь с традициями кружевоплетения
Святыни северной земли
Святыни северной земли
Увидите нетронутые временем фрески Дионисия и насладитесь красотой могучей Кирилло-Белозерской крепости-монастыря

Программа тура по дням

1 день

Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в условленном месте не ранее 08:30-09:00. Размещение в гостинице вечером по паспорту.

Рекомендуем туристам, прибывающим на поездах рано утром дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос). При условии бронирования раннего заселения в гостиницу встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ж/д вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

09:00 Переезд в Белозерск (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:00-13:00 Экскурсия в Краеведческий музей. Залы музея посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).

13:00-14:15 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».

Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск. Город – современник русской письменности. Здесь зарождалась история! Отсюда пошла Земля русская! Что Вы знаете о Белозерске – городе возрастом в 11 столетий?

В ходе экскурсии Вы увидите замечательные памятники истории и архитектуры, такие как:

  • Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в.;
  • крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны);
  • исторические водоемы-пруды;
  • мост через крепостной ров XIX в.;
  • панораму города и Белого озера;
  • памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.);
  • церковь Успения Богородицы XVI в.;
  • Спасо-Преображенский собор XVII в.;
  • собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в.

14:15-14:45 Обед.

15:00-16:00 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в музее этнографии.

Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв. В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

16:00-16:45 Посещение музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки Белозёрки» и встречей с мастером народных художественных промыслов.

16:45-17:30 Свободное время на пляже или для прогулки по набережной.

17:30 Отправление в Вологду (200 км), переезд с санитарной остановкой.

20:30-21:00 Прибытие в г. Вологду.

Размещение в гостинице по паспорту. Ночлег.

Белозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографииБелозерск, краеведческий музей, обзорная экскурсия и интерактивная программа в музее этнографии
2 день

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Переезд в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по маршруту.

12:00 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией по фрескам Дионисия спосещением собора Рождества Богородицы.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед.

15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья».

17:45 Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие г. Вологду. Свободное время. Ночлег.

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
3 день

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Завтрак в гостинице, освобождение номеров, выезд с вещами.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:30 Посещение Музея кружева с экскурсией по экспозиции, посвященной истории развития традиционного вологодского промысла «Кружево в крестьянском костюме и этнографическом текстиле».

Посещение сувенирной лавки.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.

16:00 Трансфер в центр города.

16:30 Посещение магазинов под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

17:30 Прибытие на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырьВологда, обзорная экскурсия, музей кружева и Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

Гостиница/РазмещениеДвухместное*ОдноместноеТрехместное
Спасская 2*
18900
2090018350
История 3*243002520019600
Аура 3*243002520019600
Губерния 3*
19900
2425018850

Стоимость тура на несезонные даты (24.05-26.05, 20.09-22.09):

Гостиница/РазмещениеДвухместное*ОдноместноеТрехместное
Спасская 2*
18900
2090018350
История 3*190002300018500
Аура 3*190002300018500
Губерния 3*
19900
2425018850

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«История» 3

2 ночи

Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.

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«Аура» 3

2 ночи

В пределах исторического центра Вологды расположился отель «Aura hotel & spa на Благовещенская 54», встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.

В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.

В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.

У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.

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«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Раннее размещение в гостинице
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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