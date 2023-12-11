Спа-тур в Великий Устюг
мая
мая
мая
июн
июн
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Оздоровительные услуги
Заселение в гостиничный комплекс «На Валге» в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере).
Питание: обед, ужин.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит: соляная пещера 6 сеансов, барокамера 4 сеанса, массаж 5 сеансов, кедровая фитобочка 3 сеанса.
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом. Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур.
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
Оздоровительные услуги
Питание: завтрак, обед, ужин.
Оздоровительные услуги.
Оздоровительные услуги
Питание: завтрак, обед, ужин.
Оздоровительные услуги.
Оздоровительные услуги
Питание: завтрак, обед, ужин.
Оздоровительные услуги.
Оздоровительные услуги
Питание: завтрак, обед, ужин.
Оздоровительные услуги.
Возвращение домой
Питание: завтрак.
Возвращение домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Групповая скидка от 7 человек – 10%. Подробности уточняйте при бронировании.
Стоимость тура для детей (без оздоровительных процедур, только проживание и питание) – 14 000 руб.
Варианты проживания
На Валге
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах категории «Стандарт»
- Организованное трехразовое питание
- Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
- Оздоровительные услуги: соляная пещера 6 сеансовбарокамера 4 сеансамассаж 5 сеансовкедровая фитобочка 3 сеанса
- Соляная пещера 6 сеансов
- Барокамера 4 сеанса
- Массаж 5 сеансов
- Кедровая фитобочка 3 сеанса
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
- Трансфер из г. Котлас до г. Великого Устюга/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
- Дополнительные услуги
- Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для кого подойдет тур?
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
- Реабилитация после перенесенного COVID.
- Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт.
- Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы
- Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз
- Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты
- Аастма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19
- Травмы, реабилитация после операций
- Лечение трофических язв, варикозного расширения вен.
- Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.
Какие изменения будут после прохождения курса оздоровительных процедур?
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
- улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
- устранение синдрома хронической усталости, астении;
- улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
- повышение выносливости, мышечного тонуса;
- антистрессовое, общеукрепляющее действие;
- снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
Как добраться до гостиничного комплекса?
Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.
Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.
При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).
По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.
Самолетом до аэропорта Великий Устюг.
В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.