Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Групповой тур в Вологде

Спа-тур в Великий Устюг

5
3 отзыва
Посещение города Великий Устюг с оздоровительной целью — это возможность увидеть город, его достопримечательности, а также почерпнуть мощный заряд бодрости и энергии, почувствовать прилив сил. Даты заезда: ежедневно с 15.01.2024.
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Ближайшие даты:
5
мая
7
мая
21
мая
4
июн
18
июн
2
июл
16
июл
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даты

Что вас ожидает:

Здоровое тело
Здоровое тело
Улучшим состояние кожи и ногтей
Расслабление
Расслабление
Избавимся от головной боли и метеозависимости
Правильное питание
Правильное питание
Будем правильно питаться и избавимся от вредных пищевых привычек

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Оздоровительные услуги

Заселение в гостиничный комплекс «На Валге» в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере).

Питание: обед, ужин.

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит: соляная пещера 6 сеансов, барокамера 4 сеанса, массаж 5 сеансов, кедровая фитобочка 3 сеанса.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом. Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Заезд. Оздоровительные услугиЗаезд. Оздоровительные услугиЗаезд. Оздоровительные услугиЗаезд. Оздоровительные услуги
2 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

3 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

4 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

5 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

6 день

Возвращение домой

Питание: завтрак.

Возвращение домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Групповая скидка от 7 человек – 10%. Подробности уточняйте при бронировании.

Стоимость тура для детей (без оздоровительных процедур, только проживание и питание) – 14 000 руб.

Варианты проживания

На Валге

5 ночей

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Организованное трехразовое питание
  • Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
  • Оздоровительные услуги: соляная пещера 6 сеансовбарокамера 4 сеансамассаж 5 сеансовкедровая фитобочка 3 сеанса
  • Соляная пещера 6 сеансов
  • Барокамера 4 сеанса
  • Массаж 5 сеансов
  • Кедровая фитобочка 3 сеанса
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великого Устюга/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Дополнительные услуги
  • Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Для кого подойдет тур?

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  1. Реабилитация после перенесенного COVID.
  2. Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт.
  3. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы
  4. Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз
  5. Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты
  6. Аастма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19
  7. Травмы, реабилитация после операций
  8. Лечение трофических язв, варикозного расширения вен.
  9. Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.
Какие изменения будут после прохождения курса оздоровительных процедур?

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
11 дек 2023
Достойный отель. Вполне съедобное питание по талонам, что приятно т. к. самостоятельно выбираешь удобное время. Чисто, кровати удобные, соседей не слышно. Спа процедуры, включённые в тур, приятные. Однако, лучше заранее договариваться об расширении перечня. Заведует процедурами 1 человек и может не получится выкроить время под дополнительные процедуры. (А массаж хорош).
В
22 дек 2022
Отдых очень понравился, мы в восторге полном) персонал очень добрый и вежливый,очень хорошо относятся к туристам) приняли на лучшем уровне) ни каких проблем не было) завтраки, обеды, ужины очень вкусные сытные)номера чистые, уютные)
Н
25 фев 2024
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!

Тур входит в следующие категории Вологды

Можно с детьмиВсе турыSPA

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