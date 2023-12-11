1 день

Заезд. Оздоровительные услуги

Заселение в гостиничный комплекс «На Валге» в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере).

Питание: обед, ужин.

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит: соляная пещера 6 сеансов, барокамера 4 сеанса, массаж 5 сеансов, кедровая фитобочка 3 сеанса.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом. Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.