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Авторский тур
10 дней
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
20 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
5 сен в 10:00
24 окт в 10:00
от 28 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
27 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 28 450₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 2200019 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 65 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 21 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
от 21 550₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
3 дня
Осенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
6 сен в 10:00
25 окт в 10:00
от 2300021 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
от 17 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
- ЛЛюбовь11 декабря 2023Достойный отель. Вполне съедобное питание по талонам, что приятно т. к. самостоятельно выбираешь удобное время. Чисто, кровати удобные, соседей не
- ВВиктория17 октября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ЕЕлена5 октября 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеВсе было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
- ГГалина24 сентября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ЕЕкатерина1 августа 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
- ТТатьяна14 марта 2023Вологодский экспресс на 3 дняВсё было на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Можно с детьми»
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