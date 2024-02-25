Семейные развлекательные туры Вологды

Найдено 14 туров в категории «Можно с детьми» в Вологде, цены от 17 450 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 500 за человека
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Начало: Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
20 600 за человека
Край Вологодский - кружево времен
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Край Вологодский - кружево времен
5 сен в 10:00
24 окт в 10:00
от 28 450 за человека
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
27 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 28 450 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Зимний тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Зимний тур по Вологодской области
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 2200019 100 за человека
Вологодские россыпи
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Вологодские россыпи
Начало: Вологда
15 июля в 10:00
2 сен в 10:00
от 65 650 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100 за человека
Летний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 21 550 за человека
Весенний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
от 21 550 за человека
Осенний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
3 дня
Осенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
6 сен в 10:00
25 окт в 10:00
от 2300021 550 за человека
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
от 19 100 за человека
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100 за человека
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
Начало: Вологда
от 17 450 за человека
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 февраля 2024
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
    Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
  • А
    Алексей
    18 января 2024
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
  • О
    Олеся
    17 января 2024
    Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле -
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    придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

    Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питаниеХочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание
  • Л
    Любовь
    11 декабря 2023
    Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
    Достойный отель. Вполне съедобное питание по талонам, что приятно т. к. самостоятельно выбираешь удобное время. Чисто, кровати удобные, соседей не
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    слышно. Спа процедуры, включённые в тур, приятные. Однако, лучше заранее договариваться об расширении перечня. Заведует процедурами 1 человек и может не получится выкроить время под дополнительные процедуры. (А массаж хорош).

  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Все было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Всё было на высшем уровне!
    Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Можно с детьми»

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  5. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Зимний тур по Вологодской области
Сколько стоит тур в Вологде в июне 2024
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