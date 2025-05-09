3 дня
Майские праздники на Вологодчине: древние обители и родина Деда Мороза
Зайти в монастыри и церкви, узнать о тотемском барокко и увидеть чудо природы - Опоки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:10
9 мая в 09:10
19 990₽ за человека
5 дней
Роскошный тур в рождественскую Вологду: мастер-классы, высокая кухня от шефов и экскурсии
Поучиться ткать кружево, отведать вологодские блюда и своими руками сделать валенки
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 5:30
157 000₽ за человека
5 дней
Белые ночи на Русском Севере: летнее путешествие по Вологодской и Архангельской областям
Подняться на колокольни храмов, погулять по Великому Устюгу и узнать всё о добыче соли
Начало: Ж/д вокзал Вологды, 9:00
22 июл в 09:00
29 850₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На машине»
Самые популярные туры этой рубрики в Вологде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вологде
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Вологде в феврале 2025
Сейчас в Вологде в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 19 990 до 157 000.
Забронируйте тур в Вологде на 2025 год на машине, цены от 19990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель