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Полезная информация о Вологодской области

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Местное время в Вологодской области
13:5102
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаВологодская область
По-английскиVologda Oblast
Население города1 245 037 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Вологодская область на карте

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