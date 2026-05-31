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Оккупированная Вязьма

За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
До сих пор вслух не принято обсуждать неудобные темы концлагерей, быта в оккупации, военных неудач Красной Армии. Мы празднуем День Победы, но редко акцентируем внимание на неприятных (хоть и правдивых) деталях. А поэт Рождественский завещал — «Какой ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!». Предлагаю поближе взглянуть на ту цену, которую заплатила несчастная Вязьма.
5
27 отзывов
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма

Описание экскурсии

Моя экскурсия сконцентрирована не на достопримечательностях: главный акцент — на теме, архивных документах, фотографиях и видео.

Знакомство с военной Вязьмой

От центральной площади Ефремова наш маршрут петляет по несуществующим улочкам и площадям. Вы «посетите» военные госпитали и познакомитесь с оккупационными названиями улиц, изучите довоенную планировку города и оцените необратимые изменения в застройке. Вместе мы посчитаем немногочисленные здания, пережившие войну, и вычислим парочку самозванцев — послевоенные дома, притворяющиеся 200-летними памятниками архитектуры.

Письменные источники

Для погружения в эпоху почитаем газеты 1943 года, дневники американского и советского военкоров, воспоминания связиста, военврача и командарма, фронтовые письма.

Исторические документы из частной коллекции

Наглядно сравнить мирную современность с обожженными сороковыми помогут кинофотодокументы. В нашем распоряжении будут не только современные репринты, но и 80-летние оригиналы — так что вы в прямом смысле прикоснетесь к истории!

Организационные детали

Длина маршрута ~2,5 км; хотя под ногами будет преимущественно асфальт или тротуарная плитка, не забывайте об удобной обуви и одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ефремова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Вязьме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 196 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Так вышло, что c 2016 года я развиваю свой медиа-проект «Я помню в Вязьме старый дом», а с 2018 ещё и коллекционирую исторические материалы, тесно связанные
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с Вязьмой (фотографии, письма полевой почты, газеты, военные карты, литературу, агитационные листовки и др.). Я с удовольствием поделюсь с вами всем, что сумел за эти годы найти и разузнать. Основа и настоящая изюминка моих экскурсий — кинохроника, современные репринты и оригиналы самых разных документов начала-середины прошлого века. Причём оригиналы вы сможете подержать в руках, т. е. в прямом смысле прикоснуться к истории. Предлагаю вам экскурсию и уникальный осмотр частной коллекции в одном флаконе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ну вот если вы еще думаете и выбираете гида в Вязьме, остановитесь и послушайте:
Алексей — это уникум, без преувеличения. Я таких людей не встречала.

Мы никогда не были в Вязьме, и
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если бы гуляли сами, наверное, ничего особенного или прям впечатляющего не обнаружили (кроме иллюминации, конечно). Вся фишка — в истории и в том, как её преподносит Алексей. Это непередаваемо, это нужно услышать и увидеть самим. Мы ходили разинув рты. Я, например, думала, что моего скептичного отца ничем не удивишь — а пронять его вообще невозможно. Ему очень сильно зашло, он восхищался, что в русских селеньях ещё есть такие люди.
👏🏻👏🏻👏🏻 Вся история города подкреплена фотографиями, открытками, письмами, цитатами великих людей и уникальными вещицами, к которым можно прикоснуться.

Алексей, вы — это ТОТ САМЫЙ человечище. Кто делает этот мир чуточку лучше. Спасибо, что вы любите то, что делаете. Процветания вам и вашей коллекции. ♥️

С бесконечной благодарностью за такую Вязьму, которая навсегда осталась в сердце. ♥️

Ну вот если вы еще думаете и выбираете гида в Вязьме, остановитесь и послушайте:
Ну вот если вы еще думаете и выбираете гида в Вязьме, остановитесь и послушайте:
Ну вот если вы еще думаете и выбираете гида в Вязьме, остановитесь и послушайте:
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Мария
Мария Якушина:"Любую информацию приятнее воспринимать от увлечённого человека, находящегося, что называется, «в теме». Именно таким человеком является Алексей. История Великой Отечественной войны, военные хроники, поиски фотографий оккупированной Вязьмы давно перестали
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быть для него просто хобби – это его уникальная ниша, в которой ему, в масштабах нашего города, трудно найти равных. И дело не столько в конкретных исторических знаниях, которые Алексей, как и большинство вяземских краеведов, вынужден буквально по крупицам собирать из архивных документов, книг, опубликованных воспоминаний, интернета и других доступных источников, сколько в умении эти знания преподать разной аудитории. В нашей экскурсионной группе были представители разных возрастов, и каждого Алексей сумел-таки удивить. Из бесспорных плюсов его экскурсионного маршрута отмечу: доступную подачу, живое повествование, совмещённое с постоянным перемещением по городу, высокое качество и разнообразие иллюстративного материала, а также большую увлечённость предметом рассказа, «открытость» для вопросов и дискуссий. Из того, что можно ещё доработать: интерактивная часть, вовлекающая слушателей в происходящее, и «запасные варианты» на случай совсем уж плохих погодных условий. Огромное спасибо Лёше за столь познавательно проведённый выходной!"
Мария Ласковец:"Спасибо Алексею за уникальную экскурсию! За 3 часа мы прошли по историческому центру древнего и славного города Вязьма, узнали старые названия улиц, сравнили по фото, что изменилось, какие дома были в то время, какие деревья сохранились, услышали истории, произошедшие с вязьмичами, прочувствовали атмосферу того сложного времени."

Мария Якушина:"Любую информацию приятнее воспринимать от увлечённого человека, находящегося, что называется, «в теме». Именно таким человеком
Мария Якушина:"Любую информацию приятнее воспринимать от увлечённого человека, находящегося, что называется, «в теме». Именно таким человеком
Мария Якушина:"Любую информацию приятнее воспринимать от увлечённого человека, находящегося, что называется, «в теме». Именно таким человеком
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Елена
Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями мест, событий, оригинальными письмами и артефактами. Перенеслась словно в каждый момент тех дней, о
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которых рассказывал Алексей. Как в живом, документальном кино.
Очень понравилось, что исторически захватили разные периоды истории: от Бориса Годунова до настоящих дней. Алексей мастерский рассказчик, страстно увлеченный историей и литературой человек, при этом легкий, интеллектуальный и с юмором. Приеду ещё! Горячо рекомендую.

Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями
Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями
Это была одна из самых впечатляющих экскурсий в моей жизни. На одном дыхании экскурсия-прогулка с фотографиями
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А
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас в Вязьму, рассказать трудную историю города, показать удивительные места и артефакты. Спасибо за такой трепетный подход к тяжёлым моментам нашей истории. Рекомендовать буду обязательно.
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас+2
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
Хочется сказать огромное спасибо Алексею. Экскурсия очень интересная, за такой короткий срок, Алексей умудрялся влюбить нас
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Е
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни и родину. Гуляли почти четыре часа и не было желания расставаться. Будем советовать знакомым и родственникам! Огромное спасибо и браво!
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
Шикарная экскурсия! Было ощущение, что приехали к доброму другу. Алексей очень приятный и знающий свои корни
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А
Экскурсия была волшебной, мы будто попали в прошлое. Хочется выразить огромную благодарность Алексею за импровизированное путешествие в те далёкие годы. Человек безумно увлечён своим делом, в арсенале имеется много эксклюзивных
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материалов из личной коллекции: фотографии, открытки, карты, даже имеется 100-летняя книга Вяземской типографии. Каждую вещь можно посмотреть, пощупать. Время пролетело незаметно и даже холодная дождливая погода не испортила прогулку. Очень советую и Вам познакомиться с этим удивительным человеком, а также погрузиться в историю старинного города Вязьма!

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