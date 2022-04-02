Что вас ожидает

Моя экскурсия сконцентрирована не на достопримечательностях: главный акцент — на теме, архивных фотографиях и видео.

Знакомство с военной Вязьмой

От центральной площади Ефремова наш маршрут петляет по несуществующим улочкам и площадям. Вы «посетите» военные госпитали и немецкое почетное кладбище, познакомитесь с оккупационными названиями улиц, изучите довоенную планировку города и оцените необратимые изменения в застройке. Вместе мы посчитаем немногочисленные здания, пережившие войну, и вычислим парочку самозванцев — послевоенные дома, притворяющиеся 200-летними памятниками архитектуры.

Письменные источники

Для погружения в эпоху почитаем газеты 1943 года, дневники американского и советского военкоров, воспоминания связиста, военврача и командарма, письма простых немецких солдат.

Исторические документы из частной коллекции

Наглядно сравнить мирную современность с обожженными сороковыми помогут кинофотодокументы. В нашем распоряжении будут не только современные репринты, но и 80-летние оригиналы — так что вы в прямом смысле прикоснетесь к истории!

Организационные детали

Длина маршрута ~3,5—4 км; хотя под ногами будет преимущественно асфальт или тротуарная плитка, не забывайте об удобной обуви и одевайтесь по погоде.