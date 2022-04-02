Оккупированная Вязьма

За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии

Индивидуальная
До сих пор вслух не принято обсуждать неудобные темы концлагерей, быта в оккупации, военных неудач Красной Армии.

Мы празднуем День Победы, но редко акцентируем внимание на неприятных (хоть и правдивых) деталях.

А поэт Рождественский завещал — «Какой ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!».

Предлагаю поближе взглянуть на ту цену, которую заплатила несчастная Вязьма.
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Оккупированная Вязьма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Моя экскурсия сконцентрирована не на достопримечательностях: главный акцент — на теме, архивных фотографиях и видео.

Знакомство с военной Вязьмой

От центральной площади Ефремова наш маршрут петляет по несуществующим улочкам и площадям. Вы «посетите» военные госпитали и немецкое почетное кладбище, познакомитесь с оккупационными названиями улиц, изучите довоенную планировку города и оцените необратимые изменения в застройке. Вместе мы посчитаем немногочисленные здания, пережившие войну, и вычислим парочку самозванцев — послевоенные дома, притворяющиеся 200-летними памятниками архитектуры.

Письменные источники

Для погружения в эпоху почитаем газеты 1943 года, дневники американского и советского военкоров, воспоминания связиста, военврача и командарма, письма простых немецких солдат.

Исторические документы из частной коллекции

Наглядно сравнить мирную современность с обожженными сороковыми помогут кинофотодокументы. В нашем распоряжении будут не только современные репринты, но и 80-летние оригиналы — так что вы в прямом смысле прикоснетесь к истории!

Организационные детали

Длина маршрута ~3,5—4 км; хотя под ногами будет преимущественно асфальт или тротуарная плитка, не забывайте об удобной обуви и одевайтесь по погоде.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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