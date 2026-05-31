До сих пор вслух не принято обсуждать неудобные темы концлагерей, быта в оккупации, военных неудач Красной Армии. Мы празднуем День Победы, но редко акцентируем внимание на неприятных (хоть и правдивых) деталях. А поэт Рождественский завещал — «Какой ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!». Предлагаю поближе взглянуть на ту цену, которую заплатила несчастная Вязьма.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Моя экскурсия сконцентрирована не на достопримечательностях: главный акцент — на теме, архивных документах, фотографиях и видео.

Знакомство с военной Вязьмой

От центральной площади Ефремова наш маршрут петляет по несуществующим улочкам и площадям. Вы «посетите» военные госпитали и познакомитесь с оккупационными названиями улиц, изучите довоенную планировку города и оцените необратимые изменения в застройке. Вместе мы посчитаем немногочисленные здания, пережившие войну, и вычислим парочку самозванцев — послевоенные дома, притворяющиеся 200-летними памятниками архитектуры.

Письменные источники

Для погружения в эпоху почитаем газеты 1943 года, дневники американского и советского военкоров, воспоминания связиста, военврача и командарма, фронтовые письма.

Исторические документы из частной коллекции

Наглядно сравнить мирную современность с обожженными сороковыми помогут кинофотодокументы. В нашем распоряжении будут не только современные репринты, но и 80-летние оригиналы — так что вы в прямом смысле прикоснетесь к истории!

Организационные детали

Длина маршрута ~2,5 км; хотя под ногами будет преимущественно асфальт или тротуарная плитка, не забывайте об удобной обуви и одевайтесь по погоде.