Описание экскурсии
Моя экскурсия сконцентрирована не на достопримечательностях: главный акцент — на теме, архивных документах, фотографиях и видео.
Знакомство с военной Вязьмой
От центральной площади Ефремова наш маршрут петляет по несуществующим улочкам и площадям. Вы «посетите» военные госпитали и познакомитесь с оккупационными названиями улиц, изучите довоенную планировку города и оцените необратимые изменения в застройке. Вместе мы посчитаем немногочисленные здания, пережившие войну, и вычислим парочку самозванцев — послевоенные дома, притворяющиеся 200-летними памятниками архитектуры.
Письменные источники
Для погружения в эпоху почитаем газеты 1943 года, дневники американского и советского военкоров, воспоминания связиста, военврача и командарма, фронтовые письма.
Исторические документы из частной коллекции
Наглядно сравнить мирную современность с обожженными сороковыми помогут кинофотодокументы. В нашем распоряжении будут не только современные репринты, но и 80-летние оригиналы — так что вы в прямом смысле прикоснетесь к истории!
Организационные детали
Длина маршрута ~2,5 км; хотя под ногами будет преимущественно асфальт или тротуарная плитка, не забывайте об удобной обуви и одевайтесь по погоде.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Алексей — это уникум, без преувеличения. Я таких людей не встречала.
Мы никогда не были в Вязьме, и