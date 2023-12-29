Главный герой этой экскурсии — Вязьма, некогда богатый и интересный приграничный город. Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция газет и военных листовок, полевые письма, открытки и более сотни фотографий. Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!

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Описание

Что вас ожидает

На улицах Вязьмы разбиты скверы и стоят многоэтажки, а под асфальтом покоятся фундаменты потерянной застройки. Вместо церквей — памятники красноармейцам, а вместо бюстов революционеров — имперские орлы. И это лишь некоторые из секретов, которые я вам открою! На обзорной прогулке мы вместе:

разыщем забытое немецкое кладбище и места, попавшие на страницы классической литературы

удивимся тому, что связывает Вязьму с царями, императорами и королями

сравним драгоценные монеты 21-го и 18-го веков

разгадаем тайну дореволюционной «оккультной типографии»

найдём свой гороскоп в одном из астрологических изданий

Дополнительные материалы

Различными распечатками на экскурсии сложно кого-то удивить. Но в моём портфеле лежат не только современные репринты, но и многолетние и даже многовековые оригиналы. Мы почитаем вражеские агитационные листовки и фронтовые донесения, газету 1943 года и полевые солдатские письма, ностальгические мемуары интеллигенции и суровые воспоминания военврача.

Организационные детали