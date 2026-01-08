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С самого момента встречи вы нас к себе буквально расположили сначала внешне (а я опытный путешественник и знаю, как это важно иметь гида, выступающего в роли "хозяина места" приятного внешне), и затем уже смогли оценивать ваше мастерство в подаче материала о месте, наглядного материала, правильную речь, возможность и готовность отвечать на наши вопросы и выслушать нас и наши комментарии. Всем этим Алексей превосходно владеет. Маршрут разработан очень удачно, несложно передвигаться в незнакомом городе, в каждой локации несложно припарковаться и эта система передвижения "авто+пешком" очень необременительна. Теперь о самой теме экскурсии. Очень серьезный, порой трагичный материал, рассказ вперемежку с показом архивных, порой уникальных, документов. Но есть, конечно, и духоподъемные моменты, такие как посещение территории уникального монастыря, кормление павлинов, магазина сувениров в музее. Хочу отметить, что действительно данная экскурсия рассчитана на взрослого человека, готового погрузиться на продолжительное время в серьезный материал по истории старинного города-крепости в общем-то с очень тяжелой трагичной судьбой Вязьма. А с детками тут тоже есть места, где можно погулять и развлечь их. Благодарим Алексея, желаем ему и дальше совершенствоваться в любимом деле и благодарных слушателей. Рекомендую.