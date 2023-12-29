Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Индивидуальная экскурсия в Вязьме

Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники

Главный герой этой экскурсии — Вязьма, некогда богатый и интересный приграничный город.

Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция газет и военных листовок, полевые письма, открытки и более сотни фотографий.

Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

На улицах Вязьмы разбиты скверы и стоят многоэтажки, а под асфальтом покоятся фундаменты потерянной застройки. Вместо церквей — памятники красноармейцам, а вместо бюстов революционеров — имперские орлы. И это лишь некоторые из секретов, которые я вам открою! На обзорной прогулке мы вместе:

  • разыщем забытое немецкое кладбище и места, попавшие на страницы классической литературы
  • удивимся тому, что связывает Вязьму с царями, императорами и королями
  • сравним драгоценные монеты 21-го и 18-го веков
  • разгадаем тайну дореволюционной «оккультной типографии»
  • найдём свой гороскоп в одном из астрологических изданий

Дополнительные материалы

Различными распечатками на экскурсии сложно кого-то удивить. Но в моём портфеле лежат не только современные репринты, но и многолетние и даже многовековые оригиналы. Мы почитаем вражеские агитационные листовки и фронтовые донесения, газету 1943 года и полевые солдатские письма, ностальгические мемуары интеллигенции и суровые воспоминания военврача.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на авто путешественников. В нём должно быть место для гида.
  • Протяжённость маршрута: ~ 9 км на машине, ~4 км пешком. Старт, финиш и протяжённость маршрута уточним вместе, исходя из погоды и ваших предпочтений.
  • В середине экскурсии можно немного отдохнуть в кафе и как следует рассмотреть экспонаты коллекции, которые сложно доставать из портфеля на улице

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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