Главный герой этой экскурсии — Вязьма, некогда богатый и интересный приграничный город.
Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция: литература, газеты, более сотни фотографий, документы, монеты, фронтовые письма двух мировых войн, военное снаряжение и не только.
Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!
Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция: литература, газеты, более сотни фотографий, документы, монеты, фронтовые письма двух мировых войн, военное снаряжение и не только.
Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!
Описание экскурсии
На бывших улицах старой Вязьмы сегодня растут деревья и стоят многоэтажки, а под современным асфальтом покоятся фундаменты потерянной застройки. Вместо церквей — памятники красноармейцам, а вместо бюстов революционеров — имперские орлы. И это лишь некоторые из секретов, которые я вам открою! На обзорной прогулке мы вместе:
- удивимся тому, что связывает Вязьму с царями, императорами и королями
- посетим забытые кладбища: древнерусское и оккупационное немецкое
- сравним драгоценные монеты 21-го и 16-го веков
- разгадаем тайну дореволюционной «оккультной типографии» и найдём свой гороскоп в 110-летнем местном астрологическом издании
- разыщем на страницах классической литературы Вязьму и её жителей
- обсудим масонский след в истории города
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле. В нём должно быть место для гида
- Протяжённость маршрута: ~ 9 км на машине, ~4 км пешком. Старт, финиш и протяжённость маршрута уточним вместе, исходя из погоды и ваших предпочтений.
- В середине экскурсии отдохнём в кафе и как следует рассмотрим экспонаты коллекции, которые сложно доставать на улице
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Вязьме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 196 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Так вышло, что c 2016 года я развиваю свой медиа-проект «Я помню в Вязьме старый дом», а с 2018 ещё и коллекционирую исторические материалы, тесно связанные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Рекомендую эту экскурсию тем, кто любит краеведение. Алексей полностью погружён в эту тему. Каждое здание, каждая улица города исследованы им в описаниях, аэрофотоснимках, старых военных фотографиях. 6 часов экскурсионной программы
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Алексей, спасибо огромное за прекрасный рассказ-знакомство с вашим городом. Сначала продолжительность экскурсии в 6 часов немного пугала, но это время пролетело незаметно и могло бы продолжится и больше благодаря вам.
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Е
Если вы хотите в прямом смысле прикоснуться к истории нашей страны, увидеть своими глазами события прошлого, вам надо обязательно посетить экскурсию Алексея. В результате кропотливой работы автор собрал и продемонстрировал нам уникальные материалы. Экскурсия очень познавательная. Она дает возможность поразмышлять над отношениями "человек-человек" и "человек-Родина".
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О
Очень крутая экскурсия. История нашей страны через архивные фото материалы, мемуары, артефакты и вдумчивый, эрудированный, тонкий рассказ Алексея. Потрясающе. Очень очень классный Алексей!
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С
Редко встречаются такие гиды - чувствуется, что человек с любовью относится к своему делу. Набор исторических фото и других артефактов из личной коллекции очень удачно дополнил рассказ.
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