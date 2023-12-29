Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
Главный герой этой экскурсии — Вязьма, некогда богатый и интересный приграничный город.
Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция газет и военных листовок, полевые письма, открытки и более сотни фотографий.
Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!
Рассказывать о нём буду я, а также моя коллекция газет и военных листовок, полевые письма, открытки и более сотни фотографий.
Вы погрузитесь в многостраничную непростую, но захватывающую, а местами даже невероятную историю Вязьмы — и в прямом смысле прикоснётесь к ней!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На улицах Вязьмы разбиты скверы и стоят многоэтажки, а под асфальтом покоятся фундаменты потерянной застройки. Вместо церквей — памятники красноармейцам, а вместо бюстов революционеров — имперские орлы. И это лишь некоторые из секретов, которые я вам открою! На обзорной прогулке мы вместе:
- разыщем забытое немецкое кладбище и места, попавшие на страницы классической литературы
- удивимся тому, что связывает Вязьму с царями, императорами и королями
- сравним драгоценные монеты 21-го и 18-го веков
- разгадаем тайну дореволюционной «оккультной типографии»
- найдём свой гороскоп в одном из астрологических изданий
Дополнительные материалы
Различными распечатками на экскурсии сложно кого-то удивить. Но в моём портфеле лежат не только современные репринты, но и многолетние и даже многовековые оригиналы. Мы почитаем вражеские агитационные листовки и фронтовые донесения, газету 1943 года и полевые солдатские письма, ностальгические мемуары интеллигенции и суровые воспоминания военврача.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на авто путешественников. В нём должно быть место для гида.
- Протяжённость маршрута: ~ 9 км на машине, ~4 км пешком. Старт, финиш и протяжённость маршрута уточним вместе, исходя из погоды и ваших предпочтений.
- В середине экскурсии можно немного отдохнуть в кафе и как следует рассмотреть экспонаты коллекции, которые сложно доставать из портфеля на улице
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Вязьме
Провёл экскурсии для 84 туристов
Привет, меня зовут Алексей. Так вышло, что c 2016 года я развиваю свой медиа-проект «Я помню в Вязьме старый дом», а с 2018 ещё и коллекционирую исторические материалы, тесно связанные с Вязьмой (фотографии, письма полевой почты, газеты, военные карты, литературу, агитационные листовки и др.). Я с удовольствием поделюсь с вами всем, что сумел за эти годы найти и разузнать. Основа и настоящая изюминка моих экскурсий — кинохроника, современные репринты и оригиналы самых разных документов начала-середины прошлого века. Причём оригиналы вы сможете подержать в руках, т. е. в прямом смысле прикоснуться к истории. Предлагаю вам экскурсию и уникальный осмотр частной коллекции в одном флаконе!
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