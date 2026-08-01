Индивидуальная
до 20 чел.
Усадьба Шереметевых в селе Высокое: по мотивам книг Булгакова
Погулять по имению 19 века и раскрыть его связь со знаменитыми романами на индивидуальной экскурсии
Начало: В селе Высокое
13 авг в 14:00
19 авг в 14:00
от 2600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Оккупированная Вязьма
За 3 часа прожить 521 день города в войну на авторской экскурсии
Начало: На площади Ефремова
30 авг в 09:00
6 сен в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Уездный город Вязьма (на вашем автомобиле)
Узнать о жизни Вязьмы сквозь века, изучая артефакты прошлого и архивные кинохроники
10 окт в 09:00
17 окт в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вязьме
Самые популярные экскурсии в Вязьме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Вязьме в августе 2026
Сейчас в Вязьме можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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