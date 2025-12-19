Описание Фото Ответы на вопросы Почувствуйте магию древних рождественских традиций Выборга на нашей интерактивной программе с живой музыкой, мастер-классом и чаепитием.



Это уникальный шанс не просто услышать историю, а прожить её, погрузившись в светлое настроение долгих зимних ночей.

Описание экскурсии Близится время Долгих ночей, когда день настолько короток, что солнце не показывается выше деревьев, а ночь настолько длинна, что не хватает свечей, чтобы осветить её. Но это время — время надежды. Время сказки. Время Рождества. В эти ночи Бог ходит по земле, вершатся чудеса, исполняются сокровенные желания. Это время объединения и мира. Праздник этот не чужд ни народам Запада, ни Севера. Русские, карелы, шведы, финны — каждый ждёт использования своих желаний, празднует и зажигает свечи во тьме. Вы узнаете: - связаны ли Йоль и Ёлка; - стоит ли гладить Йольского Котика; - почему финский Дед Мороз - это "Рождественский козёл"; - что подарить начальнику, если на календаре Средневековье; - как заказать доставку "Драконьего хвоста" и "Василиска" к праздничному столу. Вам представится возможность окунуться в традицию празднования Рождественского периода в Выборге во времена владычества Швеции и автономии Финляндии в Российской Империи. Мы расскажем вам об особенностях и традициях Адвентов и Сочельника. Сделаем на мастер-классе рождественский сувенир. Вас ждёт чаепитие с традиционной выпечкой под живое исполнение шведской музыки и реконструкция процессии со свечами. Так же мы разучим с вами вместе рождественские гимны на финском языке. Всё это для погружения в историю, дабы почувствовать связь с культурой давно ушедшей из этих мест, но чей дух хранится и архитектуре города W и на его узких каменистых улочках. Важная информация: Всё, что Вы хотели узнать о Рождестве, но не знали, у кого спросить!

