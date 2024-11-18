Для того чтобы за короткое время посмотреть город совсем неплохо или если прогулка с маленькими детьми, обзор неплохой.

С Светлана

Всё чётко, без задержек. Автобус удобный, чистый, теплый. Краткая и интересная информация с хорошо выбранным маршрутом. Доехали до парка. Парк великолепен, очень рекомендую! Обратно каждые пол часа отвозят обратно к вокзалу с продолжением рассказа аудиогида. Спасибо огромное!