Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Выборгу

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Выборге, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
На автобусе
95 отзывов
1 час
Аудиогид
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города, зимой - в тепле, летом - с кондиционером
Начало: У железнодорожного вокзала Выборга
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:15
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
500 за человека
Рождественский Выборг
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Рождественский Выборг
Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой
Начало: На Рыночной площади
«Где провозглашается Рождественский мир»
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
9 350 за всё до 30 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
«Гномики повстречают медведя, который интересуется рождественскими подарками»
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
  2. Рождественский Выборг
  3. Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Библиотека Алвара Аалто
  8. Бастион Панцерлакс
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в ноябре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 500 до 9 350. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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