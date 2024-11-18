1 час
Аудиогид
Знакомство с Выборгом: автобусный маршрут с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города, зимой - в тепле, летом - с кондиционером
Начало: У железнодорожного вокзала Выборга
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:15
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
500₽ за человека
2.5 часа
Индивидуальная
Рождественский Выборг
Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой
Начало: На Рыночной площади
«Где провозглашается Рождественский мир»
Завтра в 10:30
28 ноя в 10:30
9 350₽ за всё до 30 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
«Гномики повстречают медведя, который интересуется рождественскими подарками»
1 дек в 09:30
2 дек в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика18 ноября 2024Для того чтобы за короткое время посмотреть город совсем неплохо или если прогулка с маленькими детьми, обзор неплохой.
- ССветлана15 ноября 2024Всё чётко, без задержек. Автобус удобный, чистый, теплый. Краткая и интересная информация с хорошо выбранным маршрутом. Доехали до парка. Парк великолепен, очень рекомендую! Обратно каждые пол часа отвозят обратно к вокзалу с продолжением рассказа аудиогида. Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Зимние»
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