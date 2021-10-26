Все экскурсии в Выборге
Доступно 60 экскурсий 🚌 в Выборге на 2021 год, 2047 ⭐ отзывов, цены от 260₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
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По отзывам
3ч
350₽
за 1 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга
по расписанию
6ч
850₽
за 1 чел.
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Экскурсия по Выборгу, во время которой вы узнаете историю древнего города, познакомитесь с его...
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-4 чел.
Выборг — путешествие во времени
Познакомиться с «визитными карточками» города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании опытного гида
Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
2ч
260₽
за 1 чел.
Средневековый Выборг
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Вас ждёт прогулка по средневековому Выборгу, на которой вы погрузитесь в историю настоящего...
в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
Индивидуальная пешеходная экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Выборга и...
по желанию заказчика
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000₽
за 1-15 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 200₽
за 1-15 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики,...
в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 930₽
за 1-5 чел.
Выборг: первая встреча
Открыть легенды и истории города, следуя через средневековый колорит к финской архитектуре XX века
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 150₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
Мы приглашаем вас на вечернюю прогулку по старинным улочкам, где в свете фонарей, каменные стены...
Ежедневно кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 200₽
за 1-4 чел.
По Выборгу на автомобиле!
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-5 чел.
По маршруту выборгского трамвая
Выборгский трамвай закончил свой жизненный путь в 1957 году
в пт в 12.00 и в 15.15, в вс 15.45
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Выборг: история на каждом шагу
Исследовать средневековый центр и посетить Замковый остров на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 200₽
за 1-15 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Индивидуальная экскурсия
1ч
5 600₽
за 1-5 чел.
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей...
Ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Все краски Выборга на авто
Проехать по старинным и современным кварталам и получить объемное представление о городе
1ч 30м
450₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия по парку Монрепо
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные...
2ч
455₽
за 1 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
1ч
5 600₽
за 1-5 чел.
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
На этой экскурсии вы познакомитесь с системой шлюзов в историческом месте
ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Легенды средневекового Выборга
Выборг - город контрастов
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Последние отзывы «Экскурсии Выборга»
- Отзыв на: Выборг — путешествие во времениССветлана26 октября 2021Надежда очень интересно рассказала про город, почти 3 часа прошло на одном дыхании! Однозначно рекомендую!
- РРита26 октября 2021Очень понравилась экскурсия «Средневековый Выборг». Гид, если не ошибаюсь, Татьяна, очень ёмко, интересно провела экскурсию по Выборгу. Ранее мы уже были на экскурсии в Выборге и думали, что будет скучно, но всё оказалось с точностью наоборот! День был ветреный и холодный, но занимательный рассказ гида, кафе"Рыжая лапка" со вкусными кренделями и импровизационный танец помог нам согреться и создать дружественную атмосферу во всей группе. Очень рекомендую данную экскурсионную программу и вашу команду! Спасибо огромное!
- ААнна25 октября 2021Спасибо году Инне за интересную экскурсию.
- ААлёна25 октября 2021Наша самая удачная экскурсия за путешествие. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы поучаствовать и в других приключениях по городу.
- ИИван24 октября 2021В целом довольны экскурсией, гид интересно всё рассказал. Вопрос остаётся открытым, почему был другой рассказчик, если мы шли именно к Елене?
- Отзыв на: По Выборгу на автомобиле!ЮЮлия23 октября 2021Спасибо огромное Владимиру. Экскурсия удалась на 100%. Мы увидели места куда никогда не добрались бы самостоятельно.
- ССемён22 октября 2021Отличная обзорная экскурсия по центру Выборга. Гид увлечённый, рассказывает интересно. Жаль, что Выборг местами убитый, это печально. Но всё равно осталась атмосфера старого города.
- Отзыв на: Выборг: путешествие в СкандинавиюЕЕлена21 октября 2021Ирина замечательный, знающий и любящий свой город гид! Интересно и познавательно провели время! Много рассказано и показано! Экскурсия удалась на славу! Да ещё и с погодой повезло! Всё было супер! Спасибо огромное Ирине!
- Отзыв на: Выборг — путешествие во времениННиколай20 октября 2021В Выборге были первый раз и Татьяна провела прекрасную экскурсию. Прошли весь исторический центр города. Узнали множество интересных фактов о городе.
- Отзыв на: Выборг: путешествие в СкандинавиюААлина20 октября 2021Ирина - просто прелесть! Приятная, корректная, душевная, грамотная. Совсем не скучный, увлеченный рассказчик. Показала нам город с большой любовью! Смотрели на других мимо проходящих экскурсоводов с другими группами и радовались, как нам повезло с Ириной))