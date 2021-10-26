Отзыв на: Средневековый Выборг

Р Рита 5

Очень понравилась экскурсия «Средневековый Выборг». Гид, если не ошибаюсь, Татьяна, очень ёмко, интересно провела экскурсию по Выборгу. Ранее мы уже были на экскурсии в Выборге и думали, что будет скучно, но всё оказалось с точностью наоборот! День был ветреный и холодный, но занимательный рассказ гида, кафе"Рыжая лапка" со вкусными кренделями и импровизационный танец помог нам согреться и создать дружественную атмосферу во всей группе. Очень рекомендую данную экскурсионную программу и вашу команду! Спасибо огромное!