Экскурсии Выборга

Все экскурсии в Выборге

Доступно 60 экскурсий 🚌 в Выборге на 2021 год, 2047 ⭐ отзывов, цены от 260₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
4.5
86
350
за 1 чел.
Большая экскурсия по Выборгу: средневековый город и Замок
Во время экскурсии вы увидите главные символы Выборга
по расписанию
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
4.6
16
850
за 1 чел.
Весь Выборг за один день: Старый город, Замок и парк Монрепо
Экскурсия по Выборгу, во время которой вы узнаете историю древнего города, познакомитесь с его...
Согласно расписанию в календаре
Выборг — путешествие во времени
Индивидуальная экскурсия
4.9
107
2 500
за 1-4 чел.
Выборг — путешествие во времени
Познакомиться с «визитными карточками» города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Индивидуальная экскурсия
4.3
10
4 000
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Автомобильная экскурсия: Средневековый город и крепости Выборга
Вас ждёт неординарная экскурсия по завораживающему Выборгу в компании опытного гида
Каждый день. Время согласовывается с гидом заранее.
Средневековый Выборг
4.6
222
260
за 1 чел.
Средневековый Выборг
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Индивидуальная экскурсия
4.9
82
4 000
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Большая обзорная экскурсия по Выборгу: Старый город и Замок
Вас ждёт прогулка по средневековому Выборгу, на которой вы погрузитесь в историю настоящего...
в любое время
Выборг: путешествие в Скандинавию
Индивидуальная экскурсия
5
70
2ч 30м
3 000
за 1-6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Обзорная экскурсия по Выборгу
Индивидуальная экскурсия
4.8
114
2 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Выборгу
Индивидуальная пешеходная экскурсия познакомит вас с главными достопримечательностями Выборга и...
по желанию заказчика
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Индивидуальная экскурсия
4.7
137
3ч 30м
4 000
за 1-15 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Погрузиться в историю города и попробовать его кулинарный символ — прогулка на 3 часа
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
Индивидуальная экскурсия
4.9
28
1ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Ландшафтный парк Монрепо с личным гидом
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные мостики,...
в любое время
Выборг: первая встреча
Индивидуальная экскурсия
5
24
2 930
за 1-5 чел.
Выборг: первая встреча
Открыть легенды и истории города, следуя через средневековый колорит к финской архитектуре XX века
Экскурсия по вечернему Выборгу
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
3 150
за 1-10 чел.
Экскурсия по вечернему Выборгу
Мы приглашаем вас на вечернюю прогулку по старинным улочкам, где в свете фонарей, каменные стены...
Ежедневно кроме понедельника
По Выборгу на автомобиле!
Индивидуальная экскурсия
5
187
3 200
за 1-4 чел.
По Выборгу на автомобиле!
Главные достопримечательности и захватывающие истории старинного городка на обзорной экскурсии
По маршруту выборгского трамвая
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-5 чел.
По маршруту выборгского трамвая
Выборгский трамвай закончил свой жизненный путь в 1957 году
в пт в 12.00 и в 15.15, в вс 15.45
Выборг: история на каждом шагу
Индивидуальная экскурсия
4.9
43
2ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Выборг: история на каждом шагу
Исследовать средневековый центр и посетить Замковый остров на обзорной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу
Во время экскурсии мы окунёмся в историю российского Выборга, города с европейской архитектурой
Ежедневно
Прогулка по скальному парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
1ч 30м
3 200
за 1-15 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Индивидуальная экскурсия
5
7
5 600
за 1-5 чел.
Экскурсия в парк Монрепо на катере
Если вы ознакомились со всеми главными достопримечательностями Выборга, то присоединяйтесь к нашей...
Ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
Все краски Выборга на авто
Индивидуальная экскурсия
5
25
3 500
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Все краски Выборга на авто
Проехать по старинным и современным кварталам и получить объемное представление о городе
Групповая экскурсия по парку Монрепо
4
4
1ч 30м
450
за 1 чел.
Групповая экскурсия по парку Монрепо
В Монрепо гармонично переплетается дикая северная природа и парковые элементы: скульптуры, изящные...
Замок и улочки средневекового Выборга
4.8
117
455
за 1 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 600
за 1-5 чел.
Экскурсия по Сайменскому каналу на катере
На этой экскурсии вы познакомитесь с системой шлюзов в историческом месте
ежедневно с 10:00 до 20:00 каждый час.
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
2 000
за 1-10 чел.
Выборг, или средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода и увидеть Старую Европу в миниатюре
Легенды средневекового Выборга
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Легенды средневекового Выборга
Выборг - город контрастов

Последние отзывы «Экскурсии Выборга»

  • Отзыв на: Выборг — путешествие во времени
    С
    Светлана
    26 октября 2021
    5
    Надежда очень интересно рассказала про город, почти 3 часа прошло на одном дыхании! Однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Средневековый Выборг
    Р
    Рита
    26 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия «Средневековый Выборг». Гид, если не ошибаюсь, Татьяна, очень ёмко, интересно провела экскурсию по Выборгу. Ранее мы уже были на экскурсии в Выборге и думали, что будет скучно, но всё оказалось с точностью наоборот! День был ветреный и холодный, но занимательный рассказ гида, кафе"Рыжая лапка" со вкусными кренделями и импровизационный танец помог нам согреться и создать дружественную атмосферу во всей группе. Очень рекомендую данную экскурсионную программу и вашу команду! Спасибо огромное!
  • Отзыв на: Погружение в атмосферу единственного шведского города в России
    А
    Анна
    25 октября 2021
    5
    Спасибо году Инне за интересную экскурсию.
  • Отзыв на: В погоне за рецептом настоящего кренделя: экскурсия-квест
    А
    Алёна
    25 октября 2021
    5
    Наша самая удачная экскурсия за путешествие. Обязательно вернемся в Выборг, чтобы поучаствовать и в других приключениях по городу.
  • Отзыв на: Средневековый Выборг
    И
    Иван
    24 октября 2021
    4
    В целом довольны экскурсией, гид интересно всё рассказал. Вопрос остаётся открытым, почему был другой рассказчик, если мы шли именно к Елене?
  • Отзыв на: По Выборгу на автомобиле!
    Ю
    Юлия
    23 октября 2021
    5
    Спасибо огромное Владимиру. Экскурсия удалась на 100%. Мы увидели места куда никогда не добрались бы самостоятельно.
  • Отзыв на: Средневековый Выборг
    С
    Семён
    22 октября 2021
    5
    Отличная обзорная экскурсия по центру Выборга. Гид увлечённый, рассказывает интересно. Жаль, что Выборг местами убитый, это печально. Но всё равно осталась атмосфера старого города.
  • Отзыв на: Выборг: путешествие в Скандинавию
    Е
    Елена
    21 октября 2021
    5
    Ирина замечательный, знающий и любящий свой город гид! Интересно и познавательно провели время! Много рассказано и показано! Экскурсия удалась на славу! Да ещё и с погодой повезло! Всё было супер! Спасибо огромное Ирине!
  • Отзыв на: Выборг — путешествие во времени
    Н
    Николай
    20 октября 2021
    5
    В Выборге были первый раз и Татьяна провела прекрасную экскурсию. Прошли весь исторический центр города. Узнали множество интересных фактов о городе.
  • Отзыв на: Выборг: путешествие в Скандинавию
    А
    Алина
    20 октября 2021
    5
    Ирина - просто прелесть! Приятная, корректная, душевная, грамотная. Совсем не скучный, увлеченный рассказчик. Показала нам город с большой любовью! Смотрели на других мимо проходящих экскурсоводов с другими группами и радовались, как нам повезло с Ириной))
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