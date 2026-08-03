Экскурсии в Выборге

Сейчас актуально
Мини-группа
до 7 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
870 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
950 ₽ за человека
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 ₽ за человека
Групповая
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Начало: На улице Ильинской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Насладиться городскими и природными пейзажами
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Начало: Возле замка
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеПо Выборгу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу многоликого Выборга. Вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и увлекательные рассказы о прошлом города
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Квест
до 10 чел.
Исторический квест в Выборге
Приключение во времени, поиск кодов, рассказ о локациях города и многое другое
Начало: Гостиницы «Дружба»
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от 800 ₽
1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИсторическое приключение для всей семьи «Тайна старых гербов Выборга»
Разгадать загадки, связанные с гербами и архитектурой, и открыть для себя историю города
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 13:00
12 авг в 13:00
от 7800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К волшебному Монрепо - на катере
Индивидуальная прогулка на катере подарит вам новые впечатления от видов Монрепо и Выборга. Откройте для себя историю и архитектуру с воды
Начало: На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборМистический Выборг
Отправиться в Средневековье, погулять по городу-лабиринту и открыть его тайны
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
12 авг в 16:00
20 авг в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВокруг Выборга на катере
Увидеть город с воды и узнать его историю
Начало: На набережной 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВыборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
20 авг в 07:30
21 авг в 07:30
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Лучший выборФотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
11 авг в 16:00
13 авг в 16:00
от 5225 ₽
5500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Заглянуть в прошлое древнего города и раскрыть, где правда переплетается с вымыслом
Начало: У Круглой башни
12 авг в 16:30
13 авг в 19:30
от 6770 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Всё о Выборге
Откройте для себя Выборг: его замок, старинные улицы и башни. Узнайте, как город развивался от Средних веков до наших дней
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6700 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 13:00
10 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Начало: У железнодорожного вокзала
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: средневековый город и крепость
Прикоснуться к историческому наследию каменного города на автомобильной экскурсии
Начало: У гостиницы «Дружба»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7043 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
Дружеская прогулка по Выборгу
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 16:00
15 авг в 15:00
от 5750 ₽ за человека
Квест
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: : территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 6700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-вояж по Выборгу
Средневековый Старый город, центр с северным модерном и функционализмом, природа и другие места
Завтра в 16:30
11 авг в 16:30
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам
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Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 1 авг 2026
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения нашего друга и оказалось,
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О
Дата посещения: 21 июл 2026
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным чувством юмора экскурсоводу Наталье
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было очень деликатно, в дружеской
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Т
Дата посещения: 1 авг 2026
Сегодня были на экскурсии у Татьяны. Восхитили оригинальный стиль проведения и подачи материала. 3 часа пролетели незаметно: каждый уголок города
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И
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
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И
Дата посещения: 30 июл 2026
Отличная, познавательная экскурсия
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П
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно! Очень рекомендуем. Спасибо!
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Ю
Дата посещения: 23 июл 2026
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
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М
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов, полов и вероисповеданий. Рекомендуется всем, интересующимся прошлым этих красивейших русских земель..
Спасибо.
Спасибо.
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П
Дата посещения: 24 июл 2026
Прекрасный вояж, все понравилось! Рекомендуем. Спасибо!
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Всего 16513 отзывов в Выборге
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Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу
Самые популярные экскурсии в Выборге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2026
Сейчас в Выборге можно забронировать 179 экскурсий и билетов от 600 до 21 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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