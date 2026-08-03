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Экскурсии в Выборге

Найдено 179 экскурсий в Выборге, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
На автобусе
На катере
1 час
232 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 16:00
2000 ₽ за человека
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Пешая
На автобусе
3.5 часа
908 отзывов
Групповая
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, узнайте его тайны и легенды, пройдите по следам шведских полководцев и русских монархов
Начало: ЖД вокзал Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
870 ₽ за человека
Замок и улочки средневекового Выборга
Пешая
3 часа
574 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Замок и улочки средневекового Выборга
Представить прошлое старинного города на обзорной прогулке
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 16:00
Завтра в 12:00
950 ₽ за человека
Первый взгляд на Выборг
Пешая
На автобусе
2.5 часа
1580 отзывов
Групповая
Первый взгляд на Выборг
Проследить путь города и почувствовать себя в старой Европе на обзорной экскурсии
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 ₽ за человека
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пешая
1 час
240 отзывов
Групповая
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Начало: На улице Ильинской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
1800 ₽ за человека
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
На катере
1 час
269 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Насладиться городскими и природными пейзажами
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:00
от 9500 ₽ за всё до 7 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Пешая
1 час
80 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Начало: Возле замка
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
850 ₽ за человека
По Выборгу на автомобиле
На машине
3 часа
552 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
По Выборгу на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу многоликого Выборга. Вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и увлекательные рассказы о прошлом города
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Исторический квест в Выборге
Пешая
4 часа
-
20%
76 отзывов
Квест
до 10 чел.
Исторический квест в Выборге
Приключение во времени, поиск кодов, рассказ о локациях города и многое другое
Начало: Гостиницы «Дружба»
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от 800 ₽1000 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
252 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Погрузитесь в атмосферу Выборга, где вас ждут средневековые дома, шведские усадьбы и русские церкви. Узнайте о развитии города и его известных жителях
Завтра в 16:00
10 авг в 15:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Пешая
На автобусе
2 часа
660 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг - путешествие во времени. Индивидуальная экскурсия
Выборг - город трех религий и двух башен. Прогуляйтесь по старинным улицам, откройте для себя следы финской и шведской эпох
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 6400 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Пешая
1.5 часа
167 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия-аудиоспектакль «Голос Выборга»
Юная Айра из карельской деревушки приезжает в Выборг и попадает в вихрь приключений. Узнайте, что делает город таким привлекательным
Начало: Возле Дворца культуры
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
1500 ₽ за человека
Историческое приключение для всей семьи «Тайна старых гербов Выборга»
Пешая
1.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Историческое приключение для всей семьи «Тайна старых гербов Выборга»
Разгадать загадки, связанные с гербами и архитектурой, и открыть для себя историю города
Начало: На площади Старой Ратуши
Сегодня в 13:00
12 авг в 13:00
от 7800 ₽ за всё до 7 чел.
К волшебному Монрепо - на катере
На катере
1 час
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
К волшебному Монрепо - на катере
Индивидуальная прогулка на катере подарит вам новые впечатления от видов Монрепо и Выборга. Откройте для себя историю и архитектуру с воды
Начало: На наб. 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
На катере
1 час
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По шхерам Выборгского залива - на катере
Погрузитесь в атмосферу южной Карелии на индивидуальной экскурсии по шхерам Выборгского залива. Увидите необитаемые острова и загадочные объекты
Начало: В квартале Старый город
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Мистический Выборг
Пешая
2.5 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Мистический Выборг
Отправиться в Средневековье, погулять по городу-лабиринту и открыть его тайны
Начало: Рыночная площадь г. Выборга
12 авг в 16:00
20 авг в 16:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Вокруг Выборга на катере
На катере
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Вокруг Выборга на катере
Увидеть город с воды и узнать его историю
Начало: На набережной 30-го Гвардейского корпуса
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 9500 ₽ за всё до 5 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Пешая
На автобусе
2 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Выборг за 2 часа
Посетить главные достопримечательности города в компании гида-культуролога
Начало: У Круглой башни
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Пешая
На автобусе
3.5 часа
377 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Выборг: от развалин монастырей к величию королевского Замка
Загадки Выборга ждут вас: от древних руин до королевского замка - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: У Круглой башни на Рыночной площади
20 авг в 07:30
21 авг в 07:30
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
Фотосессия в Старом городе Выборга
Пешая
1 час
-
5%
19 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Лучший выбор
Фотосессия в Старом городе Выборга
По самым уютным уголкам - за красотой и атмосферными снимками
Начало: На Пионерской улице
11 авг в 16:00
13 авг в 16:00
от 5225 ₽5500 ₽ за всё до 2 чел.
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Пешая
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Выборг: архивные тайны, история и легенды
Заглянуть в прошлое древнего города и раскрыть, где правда переплетается с вымыслом
Начало: У Круглой башни
12 авг в 16:30
13 авг в 19:30
от 6770 ₽ за всё до 8 чел.
Всё о Выборге
Пешая
На автобусе
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Всё о Выборге
Откройте для себя Выборг: его замок, старинные улицы и башни. Узнайте, как город развивался от Средних веков до наших дней
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 6700 ₽ за всё до 15 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Пешая
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Познакомиться с архитектурными памятниками шведского периода
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 13:00
10 авг в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Пешая
2.5 часа
392 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
Погулять по центру города и раскрыть его многовековую связь со странами Северной Европы
Начало: У железнодорожного вокзала
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
Выборг: средневековый город и крепость
На машине
2.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: средневековый город и крепость
Прикоснуться к историческому наследию каменного города на автомобильной экскурсии
Начало: У гостиницы «Дружба»
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 7043 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Пешая
2 часа
219 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо
Насладиться красотой северной природы и услышать романтические истории парка
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Пешая
2 часа
88 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за человека
Дружеская прогулка по Выборгу
Пешая
4 часа
76 отзывов
Индивидуальная
Дружеская прогулка по Выборгу
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 16:00
15 авг в 15:00
от 5750 ₽ за человека
Пивной квест: тайны выборгских погребов
2.5 часа
54 отзыва
Квест
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: : территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 19:00
Завтра в 15:00
от 6700 ₽ за человека
Гранд-вояж по Выборгу
На машине
4.5 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-вояж по Выборгу
Средневековый Старый город, центр с северным модерном и функционализмом, природа и другие места
Завтра в 16:30
11 авг в 16:30
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.

Что посмотреть в Выборге на экскурсиях?

Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам

Местные экскурсоводы

Чтобы попасть на экскурсию в Выборг — выберите подходящее предложение вверху или воспользуйтесь категориями. Здесь вы сможете купить экскурсионный тур по наиболее дешевой цене и оценить его по отзывам. После бронирования вам будут предоставлены контакты гида, вы сможете согласовать время и место отправления

Последние отзывы на экскурсии

О
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Дата посещения: 1 авг 2026
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения нашего друга и оказалось,
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что у Юсефа тоже был день рождения в этот день. Всё прошло замечательно, море позитива, прекрасных фоток, интересных историй от капитана. Рекоменлуем на 200%

Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
Поездка на "Крепыше" в сопровождении капитана Юсефа была замечательная! Мы катались 1 августа, отмечали день рождения
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О
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 21 июл 2026
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным чувством юмора экскурсоводу Наталье
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Сафроновой! Нам досталась совсем не тёплая погода с дождём, но как будто и не замечали этого) настолько интересный рассказ был, что все прямо влюбились в этот город, в его насыщенную событиями историю. Набрали сувениров , попробовали знаменитый Выборгский крендель) … очень довольны поездкой! Спасибо и организаторам!

Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
Экскурсия великолепная! И в большей степени благодаря удивительно талантливому, эрудированному, искренне любящему свой город, с замечательным
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А
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было очень деликатно, в дружеской
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атмосфере. Я в Выборге впервые, и после экскурсии осталось ощущение достаточно глубокого знакомства с городом. Время пролетело незаметно! Особенно порадовало, что во время нашей прогулки была возможность посидеть и был даже перекус кренделями!

Экскурсия очень высокого уровня! Сегодня с нашим гидом Татьяной мы прошли весь старый Выборг. Все было
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Т
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 1 авг 2026
Сегодня были на экскурсии у Татьяны. Восхитили оригинальный стиль проведения и подачи материала. 3 часа пролетели незаметно: каждый уголок города
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стал открытием для нас. Сочетание красоты города и таланта нашего экскурсовода сделали прогулку настоящим праздником. Завидуем сами себе. Пожалели, что не пригласили с собой подружек. Если будете в Выборге, обязательно идите на эту экскурсию, ну а, если встретитесь с Татьяной, вам просто повезет! Кстати, экскурсия полна приятнейших сюрпризов😉

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И
Большая обзорная прогулка по Выборгу
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Очень интересный гид, много получили новой исторической информации!
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
Экскурсия прошла на отлично, несмотря на +32°!!!
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И
Путешествие по Выборгу на автомобиле с панорамной крышей
Дата посещения: 30 июл 2026
Отличная, познавательная экскурсия
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П
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно! Очень рекомендуем. Спасибо!
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Ю
Замок и улочки средневекового Выборга
Дата посещения: 23 июл 2026
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Маршрут удачный, посмотрели большинство достопримечательностей, услышали подробный и интересный рассказ.
Сам город очень
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уютный, есть ощущение, что погружаешься в мир Средневековья.
Осталось время для личной прогулки, на Башню Святого Олафа поднялись уже после экскурсии, прекраснейший вид!
Хотелось здесь остаться на пару дней.
Рекомендую.

Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
Отличная экскурсия, очень понравился экскурсовод (Ольге Ивановне отдельная благодарность).
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М
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель (в группе)
Дата посещения: 17 июл 2026
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов, полов и вероисповеданий. Рекомендуется всем, интересующимся прошлым этих красивейших русских земель..
Спасибо.
Прекрасная экскурсия от профессионала Надежды Александровны, любящего Выборг, его историю и достопримечательности. Интересна для всех возрастов,
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П
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Дата посещения: 24 июл 2026
Прекрасный вояж, все понравилось! Рекомендуем. Спасибо!
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Всего 16513 отзывов в Выборге

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу

Самые популярные экскурсии в Выборге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе;
  2. Большая обзорная прогулка по Выборгу;
  3. Замок и улочки средневекового Выборга;
  4. Первый взгляд на Выборг;
  5. Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе).
Что посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Выборгский замок;
  2. Круглая Башня;
  3. Рыночная площадь;
  4. Часовая башня;
  5. Парк Монрепо;
  6. Усадьба Бюргера;
  7. Выборгская Старая Ратуша;
  8. Спасо-Преображенский собор;
  9. Библиотека Алвара Аалто;
  10. Бастион Панцерлакс.
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2026
Сейчас в Выборге можно забронировать 179 экскурсий и билетов от 600 до 21 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 16513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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