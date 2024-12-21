1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
«Они любят рассказывать о новых традициях и с радостью узнают, как празднуют Рождество в ваших домах»
Завтра в 09:30
1 янв в 13:30
4000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Рождественский Выборг
Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой
Начало: На Рыночной площади
«Какие чудеса случаются на Рождество»
Сегодня в 12:30
Завтра в 16:30
9500₽ за всё до 15 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Познавательно прогуляться по рождественскому городу и смастерить скандинавского гнома
Начало: На Рыночной площади
«Как Рождество связано со скандинавским Йолем и как задобрить Томте»
Завтра в 16:00
22 дек в 16:00
6000₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Новогодние 2025»
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