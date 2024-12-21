Встречаем Новый Год 2025 в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Выборге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи
Начало: На Рыночной площади
«Они любят рассказывать о новых традициях и с радостью узнают, как празднуют Рождество в ваших домах»
Завтра в 09:30
1 янв в 13:30
4000 за всё до 8 чел.
Рождественский Выборг
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Рождественский Выборг
Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой
Начало: На Рыночной площади
«Какие чудеса случаются на Рождество»
Сегодня в 12:30
Завтра в 16:30
9500 за всё до 15 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Познавательно прогуляться по рождественскому городу и смастерить скандинавского гнома
Начало: На Рыночной площади
«Как Рождество связано со скандинавским Йолем и как задобрить Томте»
Завтра в 16:00
22 дек в 16:00
6000 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рождественский переполох: по следам выборгских гномов
  2. Рождественский Выборг
  3. Выборгские гномы: куда ведут следы
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в декабре 2024
Сейчас в Выборге в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 9500.
Ищете где отпраздновать Новый год в Выборге? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Выборга, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025