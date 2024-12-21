Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Выборге, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 8 чел. Рождественский переполох: по следам выборгских гномов Стать участниками волшебной истории с красивыми мифами и увлекательным интерактивом для всей семьи Начало: На Рыночной площади «Они любят рассказывать о новых традициях и с радостью узнают, как празднуют Рождество в ваших домах» 4000 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 15 чел. Рождественский Выборг Прогуляться по улочкам средневекового города и зарядиться праздничной атмосферой Начало: На Рыночной площади «Какие чудеса случаются на Рождество» 9500 ₽ за всё до 15 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Выборгские гномы: куда ведут следы Познавательно прогуляться по рождественскому городу и смастерить скандинавского гнома Начало: На Рыночной площади «Как Рождество связано со скандинавским Йолем и как задобрить Томте» 6000 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Выборга

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Новогодние 2025»

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