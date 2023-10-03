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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.
Переезд в Выборг.
Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.
14:00 Трансфер в гостиницу.
14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).
15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.
18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.
Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату:
Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.
Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.
Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.
Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.
Свободный день
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.
В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.
Рекомендуем посетить:
- Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 — летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
- Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи — творении финского архитектора Уно Ульберга.
- Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
- Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
- Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
- Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
- Расписание электрички Выборг — Сортавала: 07:25 Сортавала — Выборг 18:45, 20:37.
Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.
Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:30 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».
Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).
15:00 Выезд в Кронштадт.
Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.
17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзалориентировочно 21:00.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|04.08-18.08.23 (завтрак)
|11000
|10100
|14100
|11600
|10500
|15200
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|12400
|11500
|15500
|13000
|11900
|16600
|04.11.23 (завтрак)
|12550
|11850
|15250
|13250
|12250
|16650
|04.11.23(завтрак+обед)
|13950
|13250
|16650
|14650
|13650
|18050
Дружба 3* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|Улучшенный с видом на залив
|04.08.23-23.18.23 (завтрак)
|11300
|10700
|15000
|11800
|11100
|16100
|12550
|11500
|17100
|04.08.23-18.08.23 (завтрак + обед)
|12700
|12100
|16400
|13200
|12500
|17500
|13950
|12900
|18500
|04.11.23 (завтрак)
|12850
|12250
|16050
|13350
|12650
|14050
|13850
|13150
|18150
|04.11.23 (завтрак+обед)
|14250
|13650
|17450
|14750
|14050
|18450
|15250
|14550
|19550
|03.01.24 (завтрак)
|13350
|12750
|17050
|13850
|13150
|18150
|14450
|13550
|19150
|03.01.24 (завтрак+обед)
|14750
|14150
|18450
|15250
|14550
|19550
|15850
|14950
|20550
Виктория 4* (Выборг)
|Даты заездов
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Полулюкс
|04.08-18.08.23 (завтрак)
|16200
|22600
|20400
|17900
|33800
|30.04-20.08.23 (завтрак + обед)
|17600
|24000
|21800
|19300
|35200
|04.11.23 (завтрак)
|15950
|20150
|19450
|17650
|30050
|04.11.23 (завтрак+обед)
|17350
|21550
|20850
|19050
|31450
|03.01.24 (завтрак)
|18250
|24650
|22450
|19950
|35850
|03.01.24 (завтрак+обед)
|19650
|26050
|23850
|21350
|37250
В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.
В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: 3 завтрака
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда – 1400 рублей(рекомендуется заказывать заранее)
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
- На какое время лучше брать обратный билет?
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.