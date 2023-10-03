Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна

Три дня

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Программа по дням
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За три дня вы посетите 8 экскурсий, 2 интерактива, а в свободный день сможете открыть свой Выборг! Вы прогуляетесь по улочкам этого красивого города или даже самостоятельно сможете совершить путешествие в Карелию.
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Ближайшие даты:
4
ноя
3
янв
23
фев
8
мар

Что вас ожидает:

Крендель своими руками
Крендель своими руками
Поучаствуете в процессе изготовления средневекового кренделя по аутентичному рецепту
Посещение музея шоколада
Посещение музея шоколада
Вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада
Уникальный пейзаж парка
Уникальный пейзаж парка
Прогуляемся по аллеям парков, вдоль искристой воды Выборгского залива, послушаем пение птиц и дыхание каменных валунов

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

13:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто.

14:00 Трансфер в гостиницу.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

16:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга —наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

18:30 Посещение усадьбы Бюргера — богатого шведского горожанина, где Вас встретит хозяйка и угостит знаменитым выборгским кренделем.

Вас ждёт дегустация глёга и небольшое путешествие в историю усадьбы.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату:

Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу.

Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.

Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе.

Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустациейВстреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
2 день

Свободный день

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.

В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.

Рекомендуем посетить:

  • Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 — летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
  • Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи — творении финского архитектора Уно Ульберга.
  • Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
  • Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
  • Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
  • Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
  • Расписание электрички Выборг — Сортавала: 07:25 Сортавала — Выборг 18:45, 20:37.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».

Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

13:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

14:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:00 Выезд в Кронштадт.

Проезд по дамбе — Комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений — уникальному инженерному сооружению.

17:00 Обзорная экскурсия по Кронштадту.

Посещение памятника всем чинам российского флота — самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзалориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Для комфортного прослушивания экскурсовода всем гостям предоставляется радиооборудование.

Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской соборПарк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
04.08-18.08.23 (завтрак)110001010014100116001050015200
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)124001150015500130001190016600
04.11.23 (завтрак)125501185015250132501225016650
04.11.23(завтрак+обед)139501325016650146501365018050

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
04.08.23-23.18.23 (завтрак)113001070015000118001110016100125501150017100
04.08.23-18.08.23 (завтрак + обед)127001210016400132001250017500139501290018500
04.11.23 (завтрак)128501225016050133501265014050138501315018150
04.11.23 (завтрак+обед)142501365017450147501405018450152501455019550
03.01.24 (завтрак)133501275017050138501315018150144501355019150
03.01.24 (завтрак+обед)147501415018450152501455019550158501495020550

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместныйОдноместныйДвухместный

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
04.08-18.08.23 (завтрак)1620022600204001790033800
30.04-20.08.23 (завтрак + обед)1760024000218001930035200
04.11.23 (завтрак)1595020150194501765030050
04.11.23 (завтрак+обед)1735021550208501905031450
03.01.24 (завтрак)1825024650224501995035850
03.01.24 (завтрак+обед)1965026050238502135037250

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

2 ночи

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание: 3 завтрака
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда – 1400 рублей(рекомендуется заказывать заранее)
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

На какое время лучше брать обратный билет?

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Ю
3 окт 2023
Буду заказывать туры ещё) не подвели. Спасибо!
Ю
1 окт 2023
Путешествие оставило хорошее впечатление! Только хотелось бы чтобы в Карелии давали больше времени на осмотр достопримечательностей! Потому как на водопады в последний день было по 15-20 минут всего!
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