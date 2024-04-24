Туры на автобусе в Выборге

Найдено 10 туров в категории «На автобусе» в Выборге, цены от 9 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 10 350 за человека
Три дня: открой свой Выборг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня: открой свой Выборг
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 400 за человека
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 700 за человека
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
23 фев в 10:00
от 11 000 за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700 за человека
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Начало: Россия, Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
6 июля в 10:00
от 11 600 за человека
Истории и тайны Выборгских усадеб
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборгских усадеб
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 500 за человека
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 22 000 за человека
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Начало: Москва
от 20 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
    читать дальше

    Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
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  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Истории и тайны Выборгских усадеб
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Истории и тайны Выборгских усадеб
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
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  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны Выборгских усадеб
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Тур классный! Здоровски организовано!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много
  • Л
    Лидия
    14 января 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «На автобусе»

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  3. Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
  4. Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
  5. Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "На автобусе" можно забронировать 10 авторских туров от 9 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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