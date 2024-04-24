Авторские туры в Выборге

Туры по городам России
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По популярности
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
🚗 На машине
🛥 На яхте
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Санкт-Петербург, Московский вокзал, 09:00
7 сен
2160018 360 за человека
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Россия, Санкт-Петербург
5 июня
19 июня
3 июля
17 июля
от 10 350 за человека
Три дня: открой свой Выборг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня: открой свой Выборг
Россия, Санкт-Петербург
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 13 400 за человека
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 янв
5 янв
от 9 700 за человека
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Россия, Санкт-Петербург
3 янв
23 фев
8 мар
от 11 000 за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Россия, Санкт-Петербург
Сегодня
4 мая
9 мая
10 мая
от 9 700 за человека
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Россия, Санкт-Петербург
25 мая
22 июня
13 июля
24 авг
от 15 000 за человека
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Россия, Санкт-Петербург
11 мая
8 июня
6 июля
10 авг
от 11 600 за человека
Истории и тайны Выборгских усадеб
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборгских усадеб
Россия, Санкт-Петербург
15 июня
27 июля
17 авг
14 сен
от 10 500 за человека
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Россия, Санкт-Петербург
1 июня
8 июня
11 июня
15 июня
от 22 000 за человека

Что посмотреть в Выборге на экскурсиях?

Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам

Местные экскурсоводы

Чтобы попасть на экскурсию в Выборг — выберите подходящее предложение вверху или воспользуйтесь категориями. Здесь вы сможете купить экскурсионный тур по наиболее дешевой цене и оценить его по отзывам. После бронирования вам будут предоставлены контакты гида, вы сможете согласовать время и место отправления

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
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  • О
    Ольга
    24 апреля 2024
    Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
    Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
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  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны Выборга и Рускеалы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • Т
    Татьяна
    17 февраля 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Тур классный! Здоровски организовано!
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
    Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. МногоУже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много
  • Л
    Лидия
    14 января 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу

Самые популярные туры в Выборге
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
  2. Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
  3. Три дня: открой свой Выборг
  4. Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
  5. Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Сколько стоит тур в Выборге в апреле 2024
Сейчас в Выборге можно забронировать 10 авторских туров от 9 700 ₽ до 22 000 ₽ со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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