М Максим Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.

И Игорь Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.

О Ольга Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.

О Олеся Истории и тайны Выборга и Рускеалы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Истории и тайны Выборга и Рускеалы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Истории и тайны Выборга и Рускеалы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Е Елена Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.

Т Татьяна Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна Тур классный! Здоровски организовано!

Т Татьяна Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.