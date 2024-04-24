Выборг не похож на другие российские города, его достопримечательности отличаются особым колоритом. Благодаря богатой и непростой истории здесь происходило смешение культур нескольких наций. В Старом городе существует множество объектов исторического шведского, финского и русского наследия. Каждому туристу предлагаются интересные экскурсии, индивидуальные или групповые обзорные прогулки по городу, его улицам и переулкам
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Последние отзывы на туры
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Максим
24 апреля 2024
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне, Ирине, Яне, Эльвире, Дарье, Анастасии. Спасибо Вам огромное. Это было моё первое путешествие в другой город. Мой менеджер и операторы поддерживали меня постоянно, ответив на множественные мои вопросы. При чем ответы грамотные, "развёрнутые", понятные. Помогли не только с путевкой, но и с билетами на самолёт. Отдых оказался отличным, питание, проживание, экскурсии - это большой труд команды, Вашей команды. Ведь от того, как грамотно Вы все организует, подбредёте проживание от пункта сбора группы, от билета на самолёт зависит комфорт. Для меня только в данной ситуации один минус (если я правильно понимаю), что Ваша команда организует отдых только внутри нашей страны. Я хочу пожелать вам развиваться дальше, за пределы Российской Федерации, вы конкурентоспособны, Вы способны организовать отдых не только внутри нашей страны, но и за её пределами. Я буду рекомендовать своим знакомым, коллегам Вашу команду. Остался очень доволен, спасибо, Вам, ещё раз.
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Игорь
24 апреля 2024
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
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Ольга
24 апреля 2024
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду.
Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу
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