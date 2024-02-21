Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Групповой тур в Выборге

Истории и тайны средневекового Выборга

5
3 отзыва
Увлекательный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на Замковом острове.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Ближайшие даты:
28
апр
30
апр
4
мая
9
мая
10
мая
18
мая
25
мая
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даты

Что вас ожидает:

Библиотека Алвара Аалто
Библиотека Алвара Аалто
Откроем для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора
Выборгский крендель
Выборгский крендель
Нас ждет мастер-класс по выпечке настоящего средневекового выборгского кренделя по аутентичному рецепту
Скальный пейзажный парк Монрепо
Скальный пейзажный парк Монрепо
Прогуляемся по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушаемся к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохнем на скамье возле столетней берёзы

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).

15:30 Размещение.

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба»,

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,

09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей)

16:00 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Выборг 3* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
28.04.24-21.09.24 (завтрак)99001165010200960012200
12.10.24 (завтрак)97001120010050950011900
28.04.24-21.09.24 (завтрак + обед)1170013450120001140014000
12.10.24 (завтрак + обед)1150013000118501130013700

Дружба 3* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
28.04.24-21.09.24 (завтрак)105001010012700109501040013650116001085014950
12.10.24 (завтрак)10100985012100105501015012800109001040013550
28.04.24-21.09.24 (завтрак + обед)123001190014100127501220015050134001265016750

12.10.24

(завтрак + обед)

119001165013900123501195014600127001220015350

Виктория 4* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПолулюкс
28.04.24-21.09.24 (завтрак)12350155501235014450131502116014450
12.10.24 (завтрак)11700143001170013500125501925013500

28.04.24-21.09.24

(завтрак + обед)

14150173501415016250149502296016250
12.10.24 (завтрак + обед)13500161001350015300143502105015300

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
  • В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 1800 рублей за 2 обеда – рекомендуем заказывать заранее, на месте может не быть возможности, ужины
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
21 фев 2024
Всё хорошо 👍
Т
17 фев 2024
Уже не первый раз отдыхаем с Большой Страной. Всё супер! Как всегда на высоте. Скоро отправимся в путешествие на Байкал, и снова с Большой Страной!
И
6 фев 2024
Все супер

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