Выборг - в гости к финскому Йоулупукки

5
3 отзыва
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В этом уютном Новогоднем путешествии в Выборг вас ждут как классические достопримечательности города: исторический центр, знаменитый Выборгский замок, парк Монрепо, так и тематические интерактивные программы, увлекательные мастер-классы, а также встреча с ЙоулуПукки и согревание ароматным глегом!
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Замковый остров
Замковый остров
Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский выборгский замок — символ города
Крендель своими руками
Крендель своими руками
Вы узнаете об истории средневекового кренделя, его рецепт и сами поучаствуете в процессе приготовления
Интерактивная программа
Интерактивная программа
ЙоулуПукки — финский Дед Мороз, проведет интерактивную программу, в которой вы сможете повеселиться и угоститься выборгским глегом

Программа тура по дням

1 день

Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

12:30 Экскурсия по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение.

14:30 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 700 рублей).

15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

17:00 Интерактивная программа «РОЖДЕСТВО В УСАДЬБЕ» (проводит веселый Йоулу Пукки — финский Дед Мороз).

Программа включает в себя:

Рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах.

Рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга — колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах.

Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега — скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями.

Средневековый театр — перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).

Веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки — кто кем был в средневековом Выборге)

20:00 Свободное время.

Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Замковый остров, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
2 день

Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

11:00 Мастер-класс в Музее шоколада.

Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада.

Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.

13:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион)

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая — памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля.

Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий.

Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе — одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины.

Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 20:00.

Пешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по Выборгу, мастер-класс в Музее шоколада

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Выборг 3*/ Дружба 3*

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйУлучшенный
03.01-07.01.24 (завтрак)9 7009 40011 5509 9509 60012 100
03.01-07.01.24 (завтрак + обед)11 10010 80012 95011 35011 00013 500

Виктория 4*

Даты заездов
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью
Одноместный
Двухместный с
раздельными
кроватями /
Двухместный с
двуспальной
кроватью

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
СтандартныйПолулюкс
03.01-07.01.24 (завтрак)12 15015 35014 25013 00020 950
03.01-07.01.24 (завтрак + обед)13 55016 75015 65014 40022 350

В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна.

В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек.

Варианты проживания

Отель Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метра

Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3Отель Дружба 3

Отель Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4Отель Виктория 4

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание (1 завтрак), 2 обеда для тех, кто заказал полупансион (1400 рублей за 2 обеда – настоятельно рекомендуем заказывать при покупке тура)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда – 1400 рублей
  • Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Московский вокзал
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.

Могут ли быть изменены экскурсии?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
3 окт 2023
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!Помощь на всех этапах оформления путёвки, особая благодарность нашему менеджеру Юлии, она помогла нам перебронировать отель. Впечатления самые лучшие!
Ю
3 окт 2023
Буду заказывать туры ещё) не подвели. Спасибо!
Ю
1 окт 2023
Путешествие оставило хорошее впечатление! Только хотелось бы чтобы в Карелии давали больше времени на осмотр достопримечательностей! Потому как на водопады в последний день было по 15-20 минут всего!
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