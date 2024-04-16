О Олеся Выборг - в гости к финскому Йоулупукки Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

С Сергей Выборг - в гости к финскому Йоулупукки Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Е Елена Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.