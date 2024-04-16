Двухдневные экскурсионные туры Выборга

Найдено 7 туров в категории «2-дневные туры» в Выборге, цены от 9 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 10 350 за человека
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 700 за человека
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700 за человека
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Начало: Россия, Санкт-Петербург
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 15 000 за человека
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
6 июля в 10:00
от 11 600 за человека
Истории и тайны Выборгских усадеб
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборгских усадеб
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 500 за человека
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
На выходные в Выборг: знакомство с городом, водные прогулки и отдых на природе
Прокатиться на яхте, рассмотреть средневековые здания и насладиться живописным парком «Монрепо»
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 09:00
7 сен в 09:00
21 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Е
    Елена
    26 марта 2024
    Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
    Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
  • Л
    Лидия
    14 января 2024
    Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
    Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «2-дневные туры»

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  3. Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
  4. Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
  5. Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "2-дневные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 9 700 до 21 600. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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