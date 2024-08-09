Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль

Средневековый weekend
Приглашаем Вас провести незабываемые выходные в средневековом Выборге! Вас ждет дух Средневековья на Замковом острове, прогулка по узким, мощеным булыжником, улочкам Старого города, перевоплощение в жителей шведского Выборга, дегустация выборгского пива, эля, наливок и кренделей, финской ухи и мастер-класс по изготовлению настоящего выборгского кренделя.
5
3 отзыва
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Средневековый weekend: рыцарь, крендель, эль
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург.

Переезд в Выборг.

Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.

12:30 Прогулка по Замковому острову, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города. На территории замка находятся несколько выставочных залов, которые можно посетить за дополнительную плату: Шведский Выборг, Подводная археология, Выборг в годы второй мировой войны, Природа карельского перешейка.

13:30 Обед в скандинавском ресторане «OTSO».

14:30 Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город». После обеда отправимся по каменному лабиринту в Выборгский пивоваренный завод. Главный Пивовар будет вашим гидом в мире пивоварения. Он расскажет вам об особенностях процесса производства пива и поделится вкусовыми тонкостями различных сортов напитка. Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства. Попробуете разные сорта пива.

16:00-16:30 Трансфер в гостиницу. Размещение.

17:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга — гуляем по улочкам города. Экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

18:30 Посещение Ганзейского двора с театрализованной программой.

Программа длится 50-60 минут и позволяет погрузиться в атмосферу средневековья. В ней вы сможете узнать о торговых делах, обычаях и повседневной жизни купцов того времени. Купчиха Катарина и ее помощник Ганс расскажут вам интересные истории, а также проведут различные интерактивные задания, чтобы вы сами могли почувствовать себя частью средневекового мира.

20:00 За дополнительную плату «Закат над Выборгским заливом» прогулка на каяках и сапах.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»Встреча. Экскурсия по Замковому острову. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город»
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Обед в ресторане «Славянская трапеза». Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.

09:30 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

12:30 Обед в ресторане «Славянская трапеза». Насладимся финской ухой со сливками и продегустируем выборгские северные наливки.

14:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:30-18:00 Свободное время для прогулки по Выборгу. Можно самостоятельно посетить:

Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1.

Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1.

Городской рынок, ежедневно с 08:00 до 18:00, ул. Северный вал, 2.

Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15.

Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А.

Рыцарский дом в костеле Святого Гиацинта, ср. -воск. 10:00-18:00, ул. Водной Заставы, д. 4.

Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Пейзажный парк Монрепо. Обед в ресторане «Славянская трапеза». Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделяПейзажный парк Монрепо. Обед в ресторане «Славянская трапеза». Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделяПейзажный парк Монрепо. Обед в ресторане «Славянская трапеза». Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделяПейзажный парк Монрепо. Обед в ресторане «Славянская трапеза». Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями/ Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтандарт плюсУлучшенный
25.05-24.081500016750153001470017300160501515018800

Дружба 3* (Выборг)

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
25.05-24.08156001520017800160501550018750167001595020050

Виктория 4* (Выборг)

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйПолулюкс
25.05-24.081745020650195501825026260

Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3Дружба 3

Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4Виктория 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание: завтрак «шведский стол» и 2 обеда с дегустациями
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка пенсионерам и студентам: 250 руб.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Выборга

На автобусе2-дневные турыВсе турыВыборгский крендель
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Выборге
Все туры из Выборга
ХорошоТам