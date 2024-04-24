1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Неизвестный Выборг: жизнь в стиле модерн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 10 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня: открой свой Выборг
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выборг - в гости к финскому Йоулупукки
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 9 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
23 фев в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сказочными тропами Выборга: тур для семей с детьми
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
6 июля в 10:00
от 11 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЕЕлена26 марта 2024Спасибо большое организатору тура. Оперативно реагировали на сообщения и развернуто давали обратную связь по всем вопросам. Спасибо менеджеру Валерии.
- ТТатьяна17 февраля 2024Тур классный! Здоровски организовано!
- ТТатьяна15 января 2024Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
- ЛЛидия14 января 2024Тур прошел молниеносно. Немного задержались на вокзале. А дальше все прошло как по часам/четко, организовано/ Нелли, просто как воздух. Много нового узнали о Выборге и Петере. Спасибо Вам за хорошо проведенное время.
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Можно с детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 авторских туров от 9 700 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Выборге на 2024 год по теме «Можно с детьми», 21 ⭐ отзыв, цены от 9700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август