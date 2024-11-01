1 день

1 День (31.12.2025)

08:15 Подача автобуса к ст. м. Площадь Восстания

08:30 Отправление автобуса от ст. м. Площадь Восстания

08:55 Подача автобуса к ст. м. Черная речка

09:00 Отправление автобуса от ст. м. Черная речка

09:00 Трассовая экскурсия по дороге в Выборг

Путь в Выборг пройдет по живописным местам вдоль Финского залива.

На протяжении двухсот лет побережье Финского залива было местом отдыха петербургской и ленинградской творческой элиты, знаменитых ученых и политиков. Дачи для аристократов проектировались известными архитекторами.

12:00 Интерактивная программа в Рыцарском доме

На одной из узеньких улочек Выборга спрятался небольшой каменный дом, где вы окунетесь в неповторимую атмосферу Средневековья! Здесь каждый сможет облачиться в доспехи и почувствовать себя рыцарем, а также увидеть и потрогать многочисленные предметы средневекового быта и оружия от посуды до топоров и мечей.

В праздничные дни для вас приготовили увлекательную интерактивную программу с костюмированным шоу. Вы познакомитесь со старинными традициями и обычаями, католической культурой и увидите захватывающие рыцарские сражения!

15:00 Интерактивная программа с дегустацией глёга и кренделя

В сопровождении монаха-францисканца или же самого Бюргера вы узнаете историю о двух соседних монастырях, о символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их знаменитых промыслах.

Поучаствуете в дегустации знаменитого выборгского кренделя и глёгга скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями. Узнаете, почему именно крендель стал одним из самых узнаваемых символов средневекового Выборга.

После дегустации вас ждет действо настоящего средневекового театра перевоплощение в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).

16:30 Выборг. Экскурсия по Старому городу

Выборг единственный город на территории Ленинградской области, обладающий статусом исторического поселения. В России всего два таких города, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы: Калининград и Выборг. Для небольшого по нашим меркам города Выборг является средоточием исторических памятников более трехсот. Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Старому городу, в ходе которой увидите башню и площадь Ратуши, дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера, Дом на скале. Все эти места имеют необычную постройку из камней, а дороги выложены гранитной брусчаткой. Такая обстановка перенесет вас в средневековое время.

17:30 Заселение в отель. Подготовка к банкету

После насыщенной экскурсионной программы вы отправитесь в отель Северная корона (номер в реестре: С472025005445). Отель находится в тихом, спокойном месте вблизи живописного парка. Просторные, современные номера оборудованы всем необходимым для вашего спокойного отдыха. Набирайтесь сил и подготавливайтесь к фееричному празднованию Нового года!

Трансфер до банкета

Встреча Нового Года 2026!

