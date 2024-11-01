Описание тура
Мечтали когда-нибудь оказаться в Средневековье, где по улицам ходят доблестные рыцари в доспехах и благородные дамы? Если вы такой же мечтатель, как и мы, то отправляемся в настоящее средневековое приключение с празднованием Нового года в неповторимом Выборге!
Программа тура по дням
1 День (31.12.2025)
08:15 Подача автобуса к ст. м. Площадь Восстания
08:30 Отправление автобуса от ст. м. Площадь Восстания
08:55 Подача автобуса к ст. м. Черная речка
09:00 Отправление автобуса от ст. м. Черная речка
09:00 Трассовая экскурсия по дороге в Выборг
Путь в Выборг пройдет по живописным местам вдоль Финского залива.
На протяжении двухсот лет побережье Финского залива было местом отдыха петербургской и ленинградской творческой элиты, знаменитых ученых и политиков. Дачи для аристократов проектировались известными архитекторами.
12:00 Интерактивная программа в Рыцарском доме
На одной из узеньких улочек Выборга спрятался небольшой каменный дом, где вы окунетесь в неповторимую атмосферу Средневековья! Здесь каждый сможет облачиться в доспехи и почувствовать себя рыцарем, а также увидеть и потрогать многочисленные предметы средневекового быта и оружия от посуды до топоров и мечей.
В праздничные дни для вас приготовили увлекательную интерактивную программу с костюмированным шоу. Вы познакомитесь со старинными традициями и обычаями, католической культурой и увидите захватывающие рыцарские сражения!
15:00 Интерактивная программа с дегустацией глёга и кренделя
В сопровождении монаха-францисканца или же самого Бюргера вы узнаете историю о двух соседних монастырях, о символах Выборга: колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах, их знаменитых промыслах.
Поучаствуете в дегустации знаменитого выборгского кренделя и глёгга скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями. Узнаете, почему именно крендель стал одним из самых узнаваемых символов средневекового Выборга.
После дегустации вас ждет действо настоящего средневекового театра перевоплощение в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король).
16:30 Выборг. Экскурсия по Старому городу
Выборг единственный город на территории Ленинградской области, обладающий статусом исторического поселения. В России всего два таких города, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы: Калининград и Выборг. Для небольшого по нашим меркам города Выборг является средоточием исторических памятников более трехсот. Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию по Старому городу, в ходе которой увидите башню и площадь Ратуши, дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, Часовую башню, Усадьбу бюргера, Дом на скале. Все эти места имеют необычную постройку из камней, а дороги выложены гранитной брусчаткой. Такая обстановка перенесет вас в средневековое время.
17:30 Заселение в отель. Подготовка к банкету
После насыщенной экскурсионной программы вы отправитесь в отель Северная корона (номер в реестре: С472025005445). Отель находится в тихом, спокойном месте вблизи живописного парка. Просторные, современные номера оборудованы всем необходимым для вашего спокойного отдыха. Набирайтесь сил и подготавливайтесь к фееричному празднованию Нового года!
Трансфер до банкета
Встреча Нового Года 2026!
2 День (01.01.2026)
11:30 Завтрак в отеле
1 января мы предусмотрели для вас поздний завтрак, чтобы вы смогли выспаться после веселой новогодней ночи.
13:00 Прогулка по ландшафтному парку Монрепо
К северу от Выборгского замка, на берегу моря, находится знаменитый на весь мир ландшафтный парк Монрепо. Расцвет его связан с именем президента Петербургской академии наук Людвига Генриха Николаи, который приобрел имение в 1788 году.
Он представляет собой уникальный образец паркового искусства той эпохи. Знакомство с архитектурой парка начнется с первых шагов, с проходом ворот Монрепо. Далее вы уже сможете оценить разнообразие достопримечательностей, раскинутых по всей территории парка, это и усадебный дом, и Хижина отшельника, и храм Нептуна, и остров Людвигштайн. Также рекомендуем посетить Грот желаний. Считается, что если внутри грота загадать желание, то оно обязательно сбудется. А рядом с входом в грот вы увидите старика Вяйнямёйнена, играющего на старинном карельском музыкальном инструменте кантеле.
В восточной части парка расположены Китайские мостики, переброшенные через пруд к искусственно созданным островкам. В некоторых местах имеются беседки, лавочки и ротонды, где вы можете насладиться потрясающими видами на залив.
15:30 Мастер-класс по изготовлению выборгских кренделей
В элегантном особняке доме Поссе воссоздан дух Выборга начала Xix века. Для вас откроет свои двери крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также кухня, где можно лично приготовить крендель по секретному рецепту.
В программе: встреча с хозяйкой Хельгой, костюмированная лекция об истории кренделя, рассказ о рецепте, процесс изготовления кренделей (каждому гостю предоставляется отдельная заготовка), а далее выпечка и после выпекания крендельков чаепитие у самовара!
Посещение магазина - музея шоколада
Окунитесь в мир шоколадного волшебства! Единственный в Ленинградской области Музей шоколада расположился в аутентичном погребе Xvii века, где на каждом шагу оживает история.
Здесь вы сможете: Узнать многовековые секреты шоколадного дела. Посетить настоящую мануфактуру и увидеть, как рождаются шедевры из бельгийского шоколада. Приобрести изысканные сувениры и вкуснейшие шоколадные плитки ручной работы — идеальный подарок для близких и себя!
Посещение музея — свободное, что позволяет вам наслаждаться атмосферой
19:00 Новогодние гулянья в Старом городе
В праздничные дни рекомендуем отправиться на городские гулянья в Старый город. Красивая подсветка, традиционные развлечения, вкуснейшие крендели, ароматные напитки позволят вам окунуться в настоящую средневековую сказку!
3 День (02.01.2026)
09:00 Завтрак в отеле
11:30 Бастион Панцерлакс
Средневековый бастион Панцерлаксэто важнейший элемент крепостного сооружения на побережье Выборгского залива. Очертания укреплений напоминали рога животного, отчего крепость получила название Рогатая. Историю этого необычного сооружения вам расскажет наш гид.
Вас ожидает выставка — Археология
На Карельском перешейке, на северо-западе Ленинградской области, раскинулся Выборг. Город, чья слава — это величественный замок и архитектура разных эпох: от руин древних соборов и средневековых укреплений до северного модерна и функционализма. Но настоящее чудо Выборга — это скрытый под толщей культурного слоя деревянный город. Его ожившие улицы, брусчатка и дренажная система хранят бесценные свидетельства Xvxviii веков: монеты, украшения, предметы быта из металла, керамики, кожи и бересты. Эти артефакты раскрывают пятисотлетнюю панораму жизни выборжан, позволяя заглянуть в самые потаённые уголки их истории.
13:00 Библиотека Алвара Аалто
Рядом с бастионом в зеленом сквере расположилась Центральная библиотека, построенная по проекту финского архитектора Алвара Аалто. Главной изюминкой библиотеки является то, что при проектировании здания Аалто учел все особенности работы с книгами и их хранения. Именно поэтому в здании, к примеру, круглые окна в крыше, а в читальном зале волнистый потолок.
15:00 Самостоятельное посещение Выборгского замка
Выборгский замок на Замковом острове гвоздь программы любого тура в Выборг. Но наш тур предлагает не только ознакомление, но и свободное время, чтобы при желании посетить экспозиции в помещениях Выборгского замка. Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари. Неудивительно, что в Выборге есть Рыцарский зал и экспозиция, посвященная Средним векам. На территории замка традиционно проходят рыцарские фестивали и другие мероприятия, посвященные Средневековью. Антураж для этого здесь самый подходящий.
17:30 Отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
Первая остановка: 20:00 ст. м. Черная речка Конечная остановка: 20:30 ст. м. Площадь Восстания
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Сопровождение лучшими гидами специалистами по данному направлению
- Проживание в одном из лучших отелей Выборга (2 ночи)
- Завтраки в отеле Посещение территории Выборгского замка с увеличенным свободным временем (обращаем ваше внимание: башня Св. Олафа закрыта на реконструкцию)
- Внешний осмотр бастиона Панцерлакс
- Внешний осмотр Библиотеки Алвара Аалто
- Увлекательные трассовые экскурсии
- Обзорная экскурсия по Старому городу
- Входные билеты в Рыцарский дом
- Интерактивная программа в Рыцарском доме
- Интерактивная программа с монахом - францисканцем
- Дегустация традиционного кренделя и скандинавского глёгга в Усадьбе бюргера
- Входные билеты в ландшафтный парк Монрепо
- Экскурсия по ландшафтному парку Монрепо
- Экскурсия по Музею шоколада
- Мастер-класс и дегустация традиционной выборгской выпечки кренделей
Что не входит в цену
- Оплачивается обязательно в момент бронирования тура: Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане Круглая башня: цена уточняется
- Входные билеты в музейные экспозиции Выборгского замка (постоянные, временные и интерактивные): по ценам замка
- Входной билет на Замковый остров по ценам в кассе