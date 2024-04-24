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Авторский тур
3 дня
Три дня: открой свой Выборг
Начало: Россия, Санкт-Петербург
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня: открой свой Выборг. Осень-весна
Начало: Россия, Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
23 фев в 10:00
от 11 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим24 апреля 2024Добрый вечер. Хочу сказать огромное спасибо моему менеджеру Ксении Гришиной, а так же огромному числу операторов (извините без фамилий): Анне,
- ИИгорь24 апреля 2024Все было хорошо только в последний день погода подвела. Организатор Юля вообще молодец организовала всё на высшем уровне. Сделала всё как мы захотели и с номером в гостиницу и с туром.
- ООльга24 апреля 2024Организация на высоте!!! Учли все пожелания и разместили рядом подругу которая присоединилась попозже нашего бронирования. Всегда на связи, отвечают на все вопросы. Рекомендуем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ТТатьяна17 февраля 2024Тур классный! Здоровски организовано!
- ТТатьяна15 января 2024Уже не первый раз путешествуем от вашего агентства. Спасибо за программу тура и полезную информацию. Много интересного узнали о городе. Спасибо нашему гиду. Наше пожелание: побольше вариантов предлагать с размещением, т. е. отелей.
- ММарина8 августа 2023Была мечта вернуться в Выборг и я её смогла осуществить с данным туром (Открой свой Выборг). Очень порадовал 1 свободный день. Только до сих пор не понятно, зачем в большинство туров по Выборгу добавляют Кронштадт. По-моему мнению, он тут лишний.
- ТТатьяна11 июля 2023Все было отлично и отель Дружба,завтрак отличный,персонал приветливый,гиду Нелли отдельное спасибо за уалекательные экскурсии,спасибо за тур
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "3-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 11 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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