5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение исторических музеев
- 🎨 Уникальные граффити и скульптуры
- 🕌 Архитектура Иверского монастыря
- 🌳 Прогулка по Парку культуры
- 🚶♂️ Памятники и арт-объекты
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Площадь Металлургов
- Дом-музей Баташевых
- Музей Выксунского металлургического завода
- Парк культуры
- Иверский монастырь
- Площадь Октябрьской революции
- Арт-объект «Все это не сон»
Описание экскурсии
Путешествие по историческим местам Выксы
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете насладиться красотой и историей Выксы. Мы начнем наше путешествие с посещения Красной площади, площади Металлургов и множества интересных достопримечательностей.
Основные акценты экскурсии:
- Площадь Металлургов с домом-музеем Баташевых
- Музей Выксунского металлургического завода
- Остатки старого литейного корпуса и памятник основателям завода – братьям Баташевым
Прогулка по Парку культуры
Далее мы отправимся в Парк культуры. Здесь вас ждет:
- Граффити Nootk
- Уникальные скульптуры
- «Железная роза» — символ Выксы
Посещение Иверского монастыря
После прогулки по парку мы направимся к Иверскому монастырю. Вы сможете увидеть:
- Памятник Варнаве Гефсиманскому
- Архитектуру Успенской церкви
- Восстановленную колокольню
Совершение экскурсии
После монастыря наш путь продолжится к граффити «Сказка о потерянном времени», потом мы отправимся на площадь Октябрьской революции и посетим арт-объект «Все это не сон».
Завершение дня
В завершение экскурсии вы побываете на Выксунском металлургическом заводе, осмотрите памятник Баташевым и Шуховскую водонапорную башню.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Площадь Металлургов
- Дом-музей Баташевых
- Музей Выксунского металлургического завода
- Остатки старого литейного корпуса
- Памятник братьям Баташевым
- Парка культуры
- И «железная роза»
- Иверский монастырь
- Памятник Варнаве Гефсиманскому
- Успенская церковь
- Граффити «Сказка о потерянном времени»
- Площадь Октябрьской революции
- Арт-объекту «Все это не сон»
- Выксунский металлургический завод
- Шуховская водонапорная башня и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.