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Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»

Узнайте о культурных и исторических достопримечательностях Выксы, посетив музеи, парки и монастыри. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Экскурсия по Выксе предлагает уникальную возможность посетить Красную площадь, площадь Металлургов с домом-музеем Баташевых и музеем металлургического завода. Прогулка по Парку культуры удивит граффити Nootk и необычными скульптурами. Визит в Иверский монастырь позволит насладиться архитектурой Успенской церкви. Завершает маршрут посещение площади Октябрьской революции и арт-объекта «Все это не сон»

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение исторических музеев
  • 🎨 Уникальные граффити и скульптуры
  • 🕌 Архитектура Иверского монастыря
  • 🌳 Прогулка по Парку культуры
  • 🚶‍♂️ Памятники и арт-объекты
Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»

Что можно увидеть

  • Красная площадь
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Парк культуры
  • Иверский монастырь
  • Площадь Октябрьской революции
  • Арт-объект «Все это не сон»

Описание экскурсии

Путешествие по историческим местам Выксы

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете насладиться красотой и историей Выксы. Мы начнем наше путешествие с посещения Красной площади, площади Металлургов и множества интересных достопримечательностей.

Основные акценты экскурсии:

  • Площадь Металлургов с домом-музеем Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Остатки старого литейного корпуса и памятник основателям завода – братьям Баташевым

Прогулка по Парку культуры

Далее мы отправимся в Парк культуры. Здесь вас ждет:

  • Граффити Nootk
  • Уникальные скульптуры
  • «Железная роза» — символ Выксы

Посещение Иверского монастыря

После прогулки по парку мы направимся к Иверскому монастырю. Вы сможете увидеть:

  • Памятник Варнаве Гефсиманскому
  • Архитектуру Успенской церкви
  • Восстановленную колокольню

Совершение экскурсии

После монастыря наш путь продолжится к граффити «Сказка о потерянном времени», потом мы отправимся на площадь Октябрьской революции и посетим арт-объект «Все это не сон».

Завершение дня

В завершение экскурсии вы побываете на Выксунском металлургическом заводе, осмотрите памятник Баташевым и Шуховскую водонапорную башню.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Площадь Металлургов
  • Дом-музей Баташевых
  • Музей Выксунского металлургического завода
  • Остатки старого литейного корпуса
  • Памятник братьям Баташевым
  • Парка культуры
  • И «железная роза»
  • Иверский монастырь
  • Памятник Варнаве Гефсиманскому
  • Успенская церковь
  • Граффити «Сказка о потерянном времени»
  • Площадь Октябрьской революции
  • Арт-объекту «Все это не сон»
  • Выксунский металлургический завод
  • Шуховская водонапорная башня и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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7500 ₽ за экскурсию