Экскурсия по Выксе предлагает уникальную возможность посетить Красную площадь, площадь Металлургов с домом-музеем Баташевых и музеем металлургического завода. Прогулка по Парку культуры удивит граффити Nootk и необычными скульптурами. Визит в Иверский монастырь позволит насладиться архитектурой Успенской церкви. Завершает маршрут посещение площади Октябрьской революции и арт-объекта «Все это не сон»

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Ваш гид в Выксе

Описание экскурсии

Путешествие по историческим местам Выксы

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, в ходе которой вы сможете насладиться красотой и историей Выксы. Мы начнем наше путешествие с посещения Красной площади, площади Металлургов и множества интересных достопримечательностей.

Основные акценты экскурсии:

Площадь Металлургов с домом-музеем Баташевых

Музей Выксунского металлургического завода

Остатки старого литейного корпуса и памятник основателям завода – братьям Баташевым

Прогулка по Парку культуры

Далее мы отправимся в Парк культуры. Здесь вас ждет:

Граффити Nootk

Уникальные скульптуры

«Железная роза» — символ Выксы

Посещение Иверского монастыря

После прогулки по парку мы направимся к Иверскому монастырю. Вы сможете увидеть:

Памятник Варнаве Гефсиманскому

Архитектуру Успенской церкви

Восстановленную колокольню

Совершение экскурсии

После монастыря наш путь продолжится к граффити «Сказка о потерянном времени», потом мы отправимся на площадь Октябрьской революции и посетим арт-объект «Все это не сон».

Завершение дня

В завершение экскурсии вы побываете на Выксунском металлургическом заводе, осмотрите памятник Баташевым и Шуховскую водонапорную башню.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.