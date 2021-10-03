Экскурсии Выксы

Все экскурсии в Выксе

Доступно 7 экскурсий 🚌 в Выксе на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомНа машине
Вид
Для кого
Время
Популярные
По цене
По отзывам
Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
500
за 1 чел.
Ночная эксурсия "Выкса, которой не было"
по заявке, с 20.00
Город Железной Розы
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-15 чел.
Город Железной Розы
по заявке
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Индивидуальная экскурсия
5
8
3 000
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Незабываемая Выкса
Индивидуальная экскурсия
3 125
за 1-15 чел.
Незабываемая Выкса
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Индивидуальная экскурсия
5
2
2 700
за 1-10 чел.
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Удивительная Выкса
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-15 чел.
Удивительная Выкса
Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию в Выксу - город, расположенный в
по договоренности
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Выксы»

  • Отзыв на: Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
    Р
    Рая
    3 октября 2021
    5
    Это наш первый опыт с индивидуальным гидом))) Оказалось - очень комфортный формат, а город предстает в увлекательном свете, складывается целая история, с образами и эмоциями. Спасибо за прекрасно проведенное время.
  • Отзыв на: Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
    С
    Сергей
    25 сентября 2021
    5
    Очень профессионально провел экскурсию Александр, с любовью к своему городу и краю. Мы все (8 взрослых человек) остались очень довольны. Узнали о городе и его истории много интересного и удивительного.
  • Отзыв на: Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
    А
    Алексей
    25 сентября 2021
    5
    Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!
  • Отзыв на: Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
    А
    Андрей
    31 августа 2021
    5
    С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю историю империи Баташовых. Как ни странно но наш экскурсовод справился со всеми потребностями туристов. Нам удалось запечатлеть факт реставрации главного храма Выксы и полюбоваться необычно красивыми иконами и росписями церквей, и в то же время Елена Владимировна договорилась с служителями домашней церкви Баташовых о посещении нашей группы фамильного склепа. Интересно, а другие экскурсоводы выполняют такие капризы туристов. Лично меня, как инженера хорошо знакомого с технологиями плавки, удивили глубокие знания Елены организации заводов и производства металлов. Вообще-то Елена Владимировна по образованию гуманитарий, но так захватывающе рассказывала о крупнейшем производстве железа в России семьёй Баташовых, что на следующий день мы поехали разыскивать остатки заводов и плотины в Гусь-Железный. До этой экскурсии у меня было впечатление, что в петровские времена чугун лили только на Урале и в Туле, ну, может быть в Курске-Липецке. Гуляя по Выксе она постоянно подмечала небольшие местные артефакты, мимо которых, мы, скорее всего прошли бы мимо. Приятно было заметить как экскурсовод радуется за возрождение памятников родного города. ДУШЕВНО.
  • Отзыв на: Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
    В
    Валерия
    30 августа 2021
    5
    Здравствуйте! Если быть краткой, то наша компания 100% советует Вам выбрать Александра в качестве проводника по Выксе. Мы приехали в город из Нижнего Новгорода в не самый лучший день по погоде (было холодно, шел дождь), а уезжать нам надо было буквально через три часа. Александр заботливо забрал нас от автовокзала на машине и сразу сказал, что сделает все, чтобы мы посмотрели максимум, но при этом успели на автобус обратно. Маршрут был быстро оптимизирован, мы не только проезжали места на машине, но и останавливались, чтобы разглядеть объекты поближе, сделать фотографии и даже прогуляться по паркам. За это время нам подробно рассказали историю города в разные периоды и показали необходимые для нас современные арт-объекты. Александр очень интересно рассказывает, у него приятная поставленная речь, он дожидается всех слушателей и с радостью отвечает на все вопросы. Более того, он помог нам сориентироваться по покупке билетов обратно в Нижний Новгород. Благодарим за экскурсию!
🇷🇺