Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину (на вашем авто)
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
27 авг в 10:00
29 авг в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Узнайте о богатом промышленном прошлом Выксы и насладитесь уникальными арт-объектами на улицах города. Погружение в историю и искусство
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Незабываемая Выкса
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности
10 авг в 08:00
11 авг в 12:00
7100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город Железной Розы
Начало: Г. Выкса, Красная площадь, 1
Расписание: по заявке
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Удивительная Выкса
Начало: Улица Ленина, 7
Расписание: по договоренности
8800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
Погрузитесь в атмосферу Выксы, изучая её промышленное наследие и архитектурные жемчужины, такие как усадьба Баташевых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»
Узнайте о культурных и исторических достопримечательностях Выксы, посетив музеи, парки и монастыри. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Экскурсия очень понравилась, интересная история и современность, рассказ о городе с душой и любовью. Спасибо Елене за классную экскурсию.
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Получили удовольствие от экскурсии, знакомства с современным искусством города в сочетании с промышленной историей города.
Если вас более глубоко интересует история города и семьи Баташёвых, инженера Шухова, надо заранее это обговаривать.
Если вас более глубоко интересует история города и семьи Баташёвых, инженера Шухова, надо заранее это обговаривать.
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Отличная экскурсия! Спасибо большое!
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И
Спасибо огромное Алексею за экскурсию. Благодарим за профессионализм, эрудицию и любовь к своему делу.
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Очень хорошая, динамичная и интересная экскурсия!
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Е
Интересная познавательная экскурсия, замечательный эрудированный гид Александр, непринужденная атмосфера, прогулка по парку. Все замечательно). Спасибо Александру!
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Е
Отличная экскурсия! Вообще не ожидали увидеть и узнать столько всего интересного в небольшом городе, о котором едва ли слышали до этого
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С
Очень понравилась набережная, парк и храм Рождества Христова. Панорамы очень красивые. Вокруг много оригинальных арт-объектов. Елена рассказывала обо всем живо и интересно. Рекомендую.
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Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько
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Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
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Всего 53 отзыва в Выксе
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Ответы на вопросы от путешественников по Выксе
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Сколько стоит экскурсия по Выксе в августе 2026
Сейчас в Выксе можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3000 до 8800. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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