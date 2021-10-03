Все экскурсии в Выксе
Доступно 7 экскурсий 🚌 в Выксе на 2021 год, 10 ⭐ отзывов, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
1ч
500₽
за 1 чел.
по заявке, с 20.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-15 чел.
по заявке
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-8 чел.
Очень популярно сейчас
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 125₽
за 1-15 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 700₽
за 1-10 чел.
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-15 чел.
Удивительная Выкса
Дорогие друзья! Приглашаю на экскурсию в Выксу - город, расположенный в
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Выкса, которой не было: мистическая прогулка
Сложить альтернативную историю города и приоткрыть его старинные тайны на ночной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Выксы»
- РРая3 октября 2021Это наш первый опыт с индивидуальным гидом))) Оказалось - очень комфортный формат, а город предстает в увлекательном свете, складывается целая история, с образами и эмоциями. Спасибо за прекрасно проведенное время.
- ССергей25 сентября 2021Очень профессионально провел экскурсию Александр, с любовью к своему городу и краю. Мы все (8 взрослых человек) остались очень довольны. Узнали о городе и его истории много интересного и удивительного.
- ААлексей25 сентября 2021Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!
- ААндрей31 августа 2021С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю историю империи Баташовых. Как ни странно но наш экскурсовод справился со всеми потребностями туристов. Нам удалось запечатлеть факт реставрации главного храма Выксы и полюбоваться необычно красивыми иконами и росписями церквей, и в то же время Елена Владимировна договорилась с служителями домашней церкви Баташовых о посещении нашей группы фамильного склепа. Интересно, а другие экскурсоводы выполняют такие капризы туристов. Лично меня, как инженера хорошо знакомого с технологиями плавки, удивили глубокие знания Елены организации заводов и производства металлов. Вообще-то Елена Владимировна по образованию гуманитарий, но так захватывающе рассказывала о крупнейшем производстве железа в России семьёй Баташовых, что на следующий день мы поехали разыскивать остатки заводов и плотины в Гусь-Железный. До этой экскурсии у меня было впечатление, что в петровские времена чугун лили только на Урале и в Туле, ну, может быть в Курске-Липецке. Гуляя по Выксе она постоянно подмечала небольшие местные артефакты, мимо которых, мы, скорее всего прошли бы мимо. Приятно было заметить как экскурсовод радуется за возрождение памятников родного города. ДУШЕВНО.
- ВВалерия30 августа 2021Здравствуйте! Если быть краткой, то наша компания 100% советует Вам выбрать Александра в качестве проводника по Выксе. Мы приехали в город из Нижнего Новгорода в не самый лучший день по погоде (было холодно, шел дождь), а уезжать нам надо было буквально через три часа. Александр заботливо забрал нас от автовокзала на машине и сразу сказал, что сделает все, чтобы мы посмотрели максимум, но при этом успели на автобус обратно. Маршрут был быстро оптимизирован, мы не только проезжали места на машине, но и останавливались, чтобы разглядеть объекты поближе, сделать фотографии и даже прогуляться по паркам. За это время нам подробно рассказали историю города в разные периоды и показали необходимые для нас современные арт-объекты. Александр очень интересно рассказывает, у него приятная поставленная речь, он дожидается всех слушателей и с радостью отвечает на все вопросы. Более того, он помог нам сориентироваться по покупке билетов обратно в Нижний Новгород. Благодарим за экскурсию!