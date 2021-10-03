Отзыв на: Выкса — город Железной Розы и стрит-арта Р Рая 5 Это наш первый опыт с индивидуальным гидом))) Оказалось - очень комфортный формат, а город предстает в увлекательном свете, складывается целая история, с образами и эмоциями. Спасибо за прекрасно проведенное время.

Отзыв на: Выкса — город Железной Розы и стрит-арта С Сергей 5 Очень профессионально провел экскурсию Александр, с любовью к своему городу и краю. Мы все (8 взрослых человек) остались очень довольны. Узнали о городе и его истории много интересного и удивительного.

Отзыв на: Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину А Алексей 5 Мы очень довольны! Елена шикарно провела экскурсию, громадное спасибо!

Отзыв на: Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину А Андрей 5 С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю историю империи Баташовых. Как ни странно но наш экскурсовод справился со всеми потребностями туристов. Нам удалось запечатлеть факт реставрации главного храма Выксы и полюбоваться необычно красивыми иконами и росписями церквей, и в то же время Елена Владимировна договорилась с служителями домашней церкви Баташовых о посещении нашей группы фамильного склепа. Интересно, а другие экскурсоводы выполняют такие капризы туристов. Лично меня, как инженера хорошо знакомого с технологиями плавки, удивили глубокие знания Елены организации заводов и производства металлов. Вообще-то Елена Владимировна по образованию гуманитарий, но так захватывающе рассказывала о крупнейшем производстве железа в России семьёй Баташовых, что на следующий день мы поехали разыскивать остатки заводов и плотины в Гусь-Железный. До этой экскурсии у меня было впечатление, что в петровские времена чугун лили только на Урале и в Туле, ну, может быть в Курске-Липецке. Гуляя по Выксе она постоянно подмечала небольшие местные артефакты, мимо которых, мы, скорее всего прошли бы мимо. Приятно было заметить как экскурсовод радуется за возрождение памятников родного города. ДУШЕВНО.