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Выксунский металлургический завод – экскурсии в Выксе

Найдено 4 экскурсии в категории «Выксунский металлургический завод» в Выксе, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
На автобусе
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Выксе с посещением усадьбы Баташевых
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Выксе: от металлургии до арт-объектов
Познакомьтесь с историей Выксы, прогуляйтесь по Красной площади и площади Металлургов, посетите усадьбу Баташевых и Музей Выксунского металлургического завода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выксы
Погрузитесь в атмосферу Выксы, посетив ключевые достопримечательности города, включая музеи, парки и исторические памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    анна
    7 октября 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
  • Н
    Настя
    20 февраля 2024
    Групповая экскурсия «Рождение труб большого диаметра»
    У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
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    жидким металлом, из металла получаются листы, а из листов трубы - рассказан и показан весь технологический процесс. Потрясающие масштабы, километровые цеха (внутри ж/д вагоны выглядят небольшими вагончиками). Очень шумно и жарко, хотя выдают наушники и каски - но мы все в восторге! Ребенок 14 лет признал лучшей экскурсией в жизни;))

Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Выксунский металлургический завод»

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  4. Экскурсия на транспорте туристов «Маленькие города - большие люди»
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Сколько стоит экскурсия по Выксе в июле 2025
Сейчас в Выксе в категории "Выксунский металлургический завод" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 5500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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