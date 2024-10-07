Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
1 авг в 10:00
15 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Выксе: от металлургии до арт-объектов
Познакомьтесь с историей Выксы, прогуляйтесь по Красной площади и площади Металлургов, посетите усадьбу Баташевых и Музей Выксунского металлургического завода
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Выксы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Выксы
Погрузитесь в атмосферу Выксы, посетив ключевые достопримечательности города, включая музеи, парки и исторические памятники
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аанна7 октября 2024супер! Гид Алина отличный экскурсовод, полное вовлечение группы в процесс. Маршрут - высший балл. Большое спасибо за отлично проведенное время.
- ННастя20 февраля 2024У нас была экскурсия «Удивительные превращения стали». Совершенно невероятная экскурсия!!! На наших глазах происходит выплавка стали, едет огромный ковш с
Ответы на вопросы от путешественников по Выксе в категории «Выксунский металлургический завод»
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