Еще несколько необычных экскурсий в Выксе

  1. Россия
  2. Экскурсии

Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину

Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город

Елена
Елена – Гид из Выксы
Самобытный характер Выксы — не то, чего можно ожидать от большинства провинциальных городков.

Кроме пейзажей старых домиков на фоне дореволюционных храмов c культовыми реликвиями, вы откроете, как из дикой смеси металлургии, уникальных парков 🌳, где выращивали ананасы, инженерных проектов и смелого стрит-арта получилась Выкса.

Город 🏙️ с железным характером.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 950 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину

Что вас ожидает

Город металлургов
Выкса стала городом не так давно — во второй четверти 20 века. А до этого было село, основанное в 18 веке братьями Андреем и Иваном Баташевыми. На экскурсии 🧭 поговорим о легендарных заводчиках из Тулы, положивших начало городу металлургов. Вы посетите усадьбу Баташевых, построенную два с половиной столетия назад, а также Музей истории 📖 завода, расположенный в усадебном доме, — один из лучших в Нижегородской области! Кроме того, рассказы о градообразующей промышленности продолжатся и возле железоделательных заводов, служивших стране на протяжении трех веков.

Парки, пруды, фестивали, стрит-арт и не только
На аллеях старинного парка вы услышите о временах, когда здесь выращивали ананасы, персики, лимоны и находился крепостной театр, славившийся на всю Россию. Поговорим о редком местном дендрарии, фестивале Ананас FEST, который теперь проходит в парке 🌳, и фестивале городской культуры Арт-Овраг. Вы узнаете о рукотворных прудах, вырытых руками крепостных людей, и один из них обязательно увидите. Кроме того, я расскажу о проектах выдающегося инженера Владимира Шухова — Листопрокатном цехе и водонапорной башне. О лесной посадке, организованной на месте рудника. И, конечно, о ярком граффити Выксы.

Храмы Выксы
Также в программе — нарядные храмы 18-го века: Рождества Христова и Иоанна Богослова, где вы осмотрите чудотворные иконы и дивные росписи. А особое внимание уделим истории Иверского женского монастыря. Основанный в 1864 году старцем Гефсиманского скита отцом Варнавой, монастырь предстанет перед вами храмами и святынями. Главная из них — чудотворная икона Иверской Божией Матери.

Организационные детали

  • Экскурсия по Выксе может быть как пешеходной, так и на вашем транспорте
  • К дополнительным расходам можно отнести билеты 🎫 в музей 🖼, экскурсионное обслуживание в музеях и услуги такси 🚕 для переездов по городу, если вы не на машине, по вашему желанию
Начало и место завершения
🚩 на площади Металлургов
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину
Выкса — открыть нестандартную Нижегородчину

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид с десятилетним опытом. Родилась и выросла на Нижегородской земле, в городе Выкса. Окончила Московский государственный университет культуры, по образованию — библиограф, много лет работала в музее. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу прочувствовать красоту нашей удивительной страны!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Выксе

Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
2 600
3 часа
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
4 отзыва
Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы
Незабываемая Выкса
1 500
3 часа
Незабываемая Выкса
Удивительная Выкса
2 000
2 часа
Удивительная Выкса