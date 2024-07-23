Еще несколько необычных экскурсий в Выксе

Выкса - открыть нестандартную Нижегородчину (на вашем авто)
Сказ о том, как тульские заводчики, советские инженеры и современные художники сотворили чудо-город
Самобытный характер Выксы — не то, чего можно ожидать от большинства провинциальных городков.
Кроме пейзажей старых домиков на фоне дореволюционных храмов c культовыми реликвиями, вы откроете, как из дикой смеси металлургии, уникальных парков, где выращивали ананасы, инженерных проектов и смелого стрит-арта получилась Выкса. Город с железным характером.
Выкса стала городом не так давно — во второй четверти 20 века. А до этого было село, основанное в 18 веке братьями Андреем и Иваном Баташевыми. На экскурсии поговорим о легендарных заводчиках из Тулы, положивших начало городу металлургов. Вы посетите усадьбу Баташевых, построенную два с половиной столетия назад, а также Музей истории завода, расположенный в усадебном доме, — один из лучших в Нижегородской области! Кроме того, рассказы о градообразующей промышленности продолжатся и возле железоделательных заводов, служивших стране на протяжении трех веков.
Парки, пруды, фестивали, стрит-арт и не только
На аллеях старинного парка вы услышите о временах, когда здесь выращивали ананасы, персики, лимоны и находился крепостной театр, славившийся на всю Россию. Поговорим о редком местном дендрарии, фестивале Ананас FEST, который теперь проходит в парке, и фестивале городской культуры Арт-Овраг. Вы узнаете о рукотворных прудах, вырытых руками крепостных людей, и один из них обязательно увидите. Кроме того, я расскажу о проектах выдающегося инженера Владимира Шухова — Листопрокатном цехе и водонапорной башне. О лесной посадке, организованной на месте рудника. И, конечно, о ярком граффити Выксы.
Храмы Выксы
Также в программе — нарядные храмы 18-го века: Рождества Христова и Иоанна Богослова, где вы осмотрите чудотворные иконы и дивные росписи. А особое внимание уделим истории Иверского женского монастыря. Основанный в 1864 году старцем Гефсиманского скита отцом Варнавой, монастырь предстанет перед вами храмами и святынями. Главная из них — чудотворная икона Иверской Божией Матери.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте — в нём должно быть место для гида
К дополнительным расходам можно отнести билеты в музей, экскурсионное обслуживание в музеях и услуги такси для переездов по городу, если вы не на машине, по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Металлургов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Выксе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1135 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид с десятилетним опытом. Родилась и выросла на Нижегородской земле, в городе Выкса. Окончила Московский государственный университет культуры, по образованию — библиограф, много лет работала в музее. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу прочувствовать красоту нашей удивительной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Яна
Очень содержательно, интересно! Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца. Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
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Сергей
Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько интересно всё то, о чём она говорит. Считаем, что нам очень повезло, что мы имели возможность взаимодействовать с таким замечательным гидом.
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О
Ольга
Одна из лучших экскурсий за много лет путешествий. Елена- блестящий краевед и рассказчик с энциклопедическими знаниями, очень увлеченный специалист, прекрасная речь. Браво! Узнали массу интересной информации, на любой вопрос получали читать дальшеуменьшить
грамотный подробный ответ. Экскурсия проходит и по историческим местам, и по парку, музею, Иверскому монастырю. Везде необыкновенно увлекательный рассказ, отличный маршрут, улица чередовалась с помещением, что актуально зимой. Пока ехали по городу в монастырь, было чувство, что Елена может рассказать историю о каждом здании на любой улице. По мнению ее коллег(!), это один из лучших гидов в городе. Елена, огромная благодарность от всей нашей группы! Очень рады, что записались именно к Вам!
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А
Андрей
С нашей группой Елене Владимировне было непросто - одна половина тяготела рассмотреть церкви и храмы, а другая требовала выложить всю историю империи Баташовых. Как ни странно но наш экскурсовод справился со читать дальшеуменьшить
всеми потребностями туристов. Нам удалось запечатлеть факт реставрации главного храма Выксы и полюбоваться необычно красивыми иконами и росписями церквей, и в то же время Елена Владимировна договорилась с служителями домашней церкви Баташовых о посещении нашей группы фамильного склепа. Интересно, а другие экскурсоводы выполняют такие капризы туристов? Лично меня, как инженера хорошо знакомого с технологиями плавки, удивили глубокие знания Елены организации заводов и производства металлов. Вообще-то Елена Владимировна по образованию гуманитарий, но так захватывающе рассказывала о крупнейшем производстве железа в России семьёй Баташовых, что на следующий день мы поехали разыскивать остатки заводов и плотины в Гусь-Железный. До этой экскурсии у меня было впечатление, что в петровские времена чугун лили только на Урале и в Туле, ну, может быть в Курске-Липецке. Гуляя по Выксе она постоянно подмечала небольшие местные артефакты, мимо которых,мы, скорее всего прошли бы мимо. Приятно было заметить как экскурсовод радуется за возрождение памятников родного города. ДУШЕВНО.
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Е
Елизавета
Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном. Музей ВМЗ может похвастаться прекрасными артефактами чугунно-литейной промышленности и не читать дальшеуменьшить
только, хорошо представлена вся история в лицах и событиях. Елена сама в определенной степени создатель и хранитель этого прекрасного музейно-исторического наследия. Город оставил очень приятные впечатления, много интересных общественных пространств, продолжает благоустраиваться и развиваться.
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Светлана
Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
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