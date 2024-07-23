Еще несколько необычных экскурсий в Выксе

Самобытный характер Выксы — не то, чего можно ожидать от большинства провинциальных городков. Кроме пейзажей старых домиков на фоне дореволюционных храмов c культовыми реликвиями, вы откроете, как из дикой смеси металлургии, уникальных парков, где выращивали ананасы, инженерных проектов и смелого стрит-арта получилась Выкса. Город с железным характером.

Описание экскурсии

Город металлургов

Выкса стала городом не так давно — во второй четверти 20 века. А до этого было село, основанное в 18 веке братьями Андреем и Иваном Баташевыми. На экскурсии поговорим о легендарных заводчиках из Тулы, положивших начало городу металлургов. Вы посетите усадьбу Баташевых, построенную два с половиной столетия назад, а также Музей истории завода, расположенный в усадебном доме, — один из лучших в Нижегородской области! Кроме того, рассказы о градообразующей промышленности продолжатся и возле железоделательных заводов, служивших стране на протяжении трех веков.

Парки, пруды, фестивали, стрит-арт и не только

На аллеях старинного парка вы услышите о временах, когда здесь выращивали ананасы, персики, лимоны и находился крепостной театр, славившийся на всю Россию. Поговорим о редком местном дендрарии, фестивале Ананас FEST, который теперь проходит в парке, и фестивале городской культуры Арт-Овраг. Вы узнаете о рукотворных прудах, вырытых руками крепостных людей, и один из них обязательно увидите. Кроме того, я расскажу о проектах выдающегося инженера Владимира Шухова — Листопрокатном цехе и водонапорной башне. О лесной посадке, организованной на месте рудника. И, конечно, о ярком граффити Выксы.

Храмы Выксы

Также в программе — нарядные храмы 18-го века: Рождества Христова и Иоанна Богослова, где вы осмотрите чудотворные иконы и дивные росписи. А особое внимание уделим истории Иверского женского монастыря. Основанный в 1864 году старцем Гефсиманского скита отцом Варнавой, монастырь предстанет перед вами храмами и святынями. Главная из них — чудотворная икона Иверской Божией Матери.

Организационные детали