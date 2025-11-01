Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Выксе: металлурги, парки, храмы
Узнайте о металлургическом прошлом Выксы, прогуляйтесь по старинным паркам и посетите нарядные храмы. Экскурсия удивит вас уникальными достопримечательностями
Начало: На площади Металлургов
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Выкса - город Железной Розы и стрит-арта (на вашем авто)
Познакомьтесь с культурой Выксы, изучая её современные арт-объекты и исторические реликвии
Начало: около Администрации города на Красной Площади
11 дек в 09:30
15 дек в 09:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Рождение труб большого диаметра
Выксунский завод ОМК - крупнейшее российское производство, где можно увидеть весь процесс создания труб большого диаметра. Экскурсия доступна для всех от 14 лет
Начало: В музее Выксунского завода ОМК
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 ноября 2025Отличная экскурсия! Вообще не ожидали увидеть и узнать столько всего интересного в небольшом городе, о котором едва ли слышали до этого
- ССергей21 сентября 2025Елена - замечательный экскурсовод. Налицо великолепное владение материалом, обширнейшая эрудиция, талант повествователя. В её компании полностью исчезает чувство времени, настолько
- ССветлана26 августа 2025Потрясающий гид, показавшая нам за 3 часа душу и сердце Выксы. Спасибо!!!
- ААнна4 июля 2025Замечательная экскурсия и прекрасный город. Можно сказать, что Выкса - образец для небольших городов России. Безусловно, это во многом происходит
- ААлексей25 июня 2025Спасибо за интересный рассказ о Выксе! Александр прекрасно знает историю и современность своего города и умеет рассказать о них.
- ННадежда12 июня 2025Были одним днём в Выксе на экскурсии Александра, и ни секунды не пожалели, что выбрали именно этот город и нашего
- ООльга15 декабря 2024Одна из лучших экскурсий за много лет путешествий. Елена- блестящий краевед и рассказчик с энциклопедическими знаниями, очень увлеченный специалист, прекрасная
- ООльга15 ноября 2024Замечательный город и замечательная экскурсия с замечательным Александром! И по городу проехали, и в красивых парках погуляли. Александр очень знающий
- ААнна3 сентября 2024Отлично организованная экскурсия, прекрасно изложен материал, знакомящий с историей возникновения города и по настоящее время. Мы очень благодарны Александру за оригинальный и творческий подход к знакомству с городом
- MMarina12 августа 2024Александр - интересный рассказчик, глубоко знающий историю своего города. Были приятно удивлены, что такой небольшой город имеет такую историю. Впечатлил сохранившийся парк со времен Баташевых. С удовольствием провели время в компании Александра.
- ДДарья26 июля 2024Экскурсия была интересна и детям и взрослым. Когда у нас возникали вопросы, мы задавали их, и Александр всегда отвечал и дальше рассказывал, не сбиваясь!
- ММарина23 июля 2024Большое спасибо Александру. Было очень интересно, узнали много неизвестного о городе в котором живём. Очень интересный собеседник. Всем рекомендую
- ЯЯна23 июля 2024Очень содержательно, интересно!
Я столько нового узнала, особенно о семье Баташевых. Ещё больше любви к городу почувствовало! Невероятные ощущения от истории! Благодарю Елену от всего сердца.
Было приятно познакомить друзей - новых посетителей города таким образом! Они очень вдохновились атмосферой тоже.
- ААлексей12 июля 2024всем кто хочет знать больше об истории и своей стране будет интересно его посещение. а ещё люди познакомятся с героями
- ЕЕлизавета11 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Всем рекомендую. Особенно для первого знакомства с городом - неспешно, с душой, обо всем и самом интересном.
- ААлександра23 июня 2024Очень понравился маршрут: сначала гуляли, затем прокатились по городу. Александр прекрасно владеет материалом, увлекательно и с юмором рассказал про историю города, арт-объекты, современную Выксу. После экскурсии вернулись в самые понравившиеся места.
- ВВалентина14 апреля 2024Спасибо за теплый приём. Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод - профессионал своего дела. Планируем к вам вернуться летом.
- ИИгорь29 февраля 2024Отлично составленный маршрут. Вначале пешая прогулка, затем на машине. Интересный и познавательный рассказ. Хочется вернутся еще и узнать больше.
- ППолина3 января 2024Однажды в студеную зимнюю пору мы гуляли по Выксе, был сильный мороз (-22градуса)… В такой мороз пешеходно-автомобильный формат экскурсии был
- ННикита14 ноября 2023Благодарю Александра за прекрасную экскурсию по чудесному городу Выкса! Изначально я ехал в Выксу со смешанными чувствами и без особых
