3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Озера, окаймленные лесом»

У Верхне-Выксунского пруда, переходящего в знаменитый каскад, я расскажу об уникальной гидросистеме города и нахождении «железной розы» — руды. Вам откроется живописный природный ландшафт и вид на историческую застройку. Мы поговорим о металлургическом предприятии XVIII века, где отливали пушки и посуду, фонтаны и скульптуры, изготавливали косы и паровые машины, и под нужды которого проектировали знаменитые водоемы. По дороге к центру мы рассмотрим памятник заводчикам — братьям Баташевым именитого скульптора Владимира Клыкова.

Отцы-основатели

Вы узнаете, как строились заводы, богатели и разорялись их хозяева, какое значение имеет местный оперный театр, а в старинном парке близ усадьбы насладитесь русским садово-парковым искусством второй половины XVIII века и его современным прочтением. А, заглянув в монастырь XIX века, откроете историю обители и увидите реликвии, созданные руками монахинь. Гуляя по городу, мы рассмотрим несколько старинных храмов, Шуховскую водонапорную башню, составленную из прямолинейных стержней, и господский дом Баташевых-Шепелевых.

Стрит-арт

Хотите знать, как город Железной Розы стал центром современного искусства? Я проведу вас по самым ярким улицам Выксы и покажу множество арт-объектов. Некоторые из них представляют скульптурные композиции, иные — творческое наследие художников-граффитистов. Вы познакомитесь с новейшими символами города и станете чуточку лучше разбираться в актуальном искусстве.