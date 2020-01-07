3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Выкса — город Железной Розы и стрит-арта

Прогуляться по старинному городу и увидеть единорога, арт-дворы и новые бинарные часы

Александр
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Александр – ваш гид
Вы услышите легенды и предания выксунской земли, увидите голубое ожерелье прудов и узнаете, как фестиваль современного искусства изменил облик города.

Я открою вам секреты Выксы, покажу главные достопримечательности и символы, а после мы обсудим необычный социальный эксперимент моногорода.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — у дома №1 на Красной Площади
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта

Что вас ожидает

«Озера, окаймленные лесом»
У Верхне-Выксунского пруда, переходящего в знаменитый каскад, я расскажу об уникальной гидросистеме города и нахождении «железной розы» — руды. Вам откроется живописный природный ландшафт и вид на историческую застройку. Мы поговорим о металлургическом предприятии XVIII века, где отливали пушки и посуду, фонтаны и скульптуры, изготавливали косы и паровые машины, и под нужды которого проектировали знаменитые водоемы. По дороге к центру мы рассмотрим памятник заводчикам — братьям Баташевым именитого скульптора Владимира Клыкова.

Отцы-основатели
Вы узнаете, как строились заводы, богатели и разорялись их хозяева, какое значение имеет местный оперный театр, а в старинном парке близ усадьбы насладитесь русским садово-парковым искусством второй половины XVIII века и его современным прочтением. А, заглянув в монастырь XIX века, откроете историю обители и увидите реликвии, созданные руками монахинь. Гуляя по городу, мы рассмотрим несколько старинных храмов, Шуховскую водонапорную башню, составленную из прямолинейных стержней, и господский дом Баташевых-Шепелевых.

Стрит-арт
Хотите знать, как город Железной Розы стал центром современного искусства? Я проведу вас по самым ярким улицам Выксы и покажу множество арт-объектов. Некоторые из них представляют скульптурные композиции, иные — творческое наследие художников-граффитистов. Вы познакомитесь с новейшими символами города и станете чуточку лучше разбираться в актуальном искусстве.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем или моем автомобиле Renault Logan.
  • Дополнительные расходы: входной билет в дом-музей Баташевых.
  • Можно скорректировать маршрут и также посетить дом-музей ремесел (от 100 до 200 руб), музей истории ВМЗ (от 100 до 300 руб.) и (по будням по согласованию) музей истории «Завода корпусов».
  • Возможно посещение мастер-классов по резьбе, росписи выксунской бородачевской игрушки и ковке (цена договорная)
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта
Выкса — город Железной Розы и стрит-арта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у дома №1 на Красной Площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Родился и живу в Выксе. Образование — высшее, историк, профессиональный экскурсовод, люблю свой город и хочу, чтобы о нем знали как можно больше людей. С людьми нужно говорить о том, что интересно им. Поэтому во время экскурсий стараюсь возбудить интерес к теме, а уже потом ее раскрыть, побудить людей к сопереживанию истории и современности города.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Пишу этот отзыв от имени всех моих друзей (6 взрослых). Мы посетили прекрасный городок Выкса 5 января. Ехали в Выксу после Касимов и Мурома с настороженностью, ничего не зная о городе. И только благодаря нашему гиду Александру все наши тревоги и сомнения ушли прочь. Александр - великолепный рассказчик, настоящий патриот своего города. О своём городе он знает все! Браво! Именно его стараниями тисы полюбили этот город.. Мы обязательно вернёмся в Выксу летом, когда в городе пройдёт артфестиваль. Рекомендуем всем посетить Выксу и Александр вам в этом поможет!
9 сентября 2019
Большое спасибо Александру за чудесную экскурсию. Очень грамотная речь,интересный рассказ и очень интересный маршрут.
10 августа 2019
Спасибо Александру за новый взгляд на Выксу. Отличная вышла прогулка, много деталей и любопытных историй, чувствуется что человек прекрасно владеет материалом. Прошли и проехали целый город и несмотря на то, что я была тут много раз, о большинстве вещей просто не знала. В общем, рекомендую, не пожалеете)

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