Маршрут проходит через четыре улуса (района): Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский.

По маршруту две ледовые переправы: ледовая переправа через реку Лена под Якутском и через реку Алдан.

Поселок Хандыга – это центр промышленного района «Томпонский улус».

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория "Дальстроя" – ГУЛАГа.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.

Остановки для съемок на фото, видеокамеры.

Ночевка в гостинице поселка Хандыга.

Длина дневного маршрута: 432 километра, время в пути 8-9 часов.