На оленьих упряжках по Оймякону

Олени, Оймякон, Полюс Холода - это то, с чем ассоциируется настоящий Север

Олени, Оймякон, Полюс Холода – это то, с чем ассоциируется настоящий Север.

Северная красота природы, скованная трескучим морозом Оймяконья, богатая история освоения этих труднодоступных земель, суровые условия быта местных жителей — все это вы узнаете, почувствуете и увидите на этом уникальном маршруте.
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
На оленьих упряжках по Оймякону
Ближайшие даты:
05
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • лучшее предложение для экстремалов и любителей приключений в зимнее время – маршрут проходит по самому холодному району Северного Полушария – Оймяконью;
  • этнические мотивы – полностью окунемся в быт северных народов и увидим его изнутри;
  • нас ждет ночевка в зимней отапливаемой палатке;
  • автопоездка по знаменитой дороге "Колыма" – проедем по дороге "на костях", построенной узниками ГУЛАГа.

Программа тура по дням

1 день
Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга

Маршрут проходит через четыре улуса (района): Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский.

По маршруту две ледовые переправы: ледовая переправа через реку Лена под Якутском и через реку Алдан.

Поселок Хандыга – это центр промышленного района «Томпонский улус».

С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория "Дальстроя" – ГУЛАГа.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.

Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.

Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.

Остановки для съемок на фото, видеокамеры.

Ночевка в гостинице поселка Хандыга.

Длина дневного маршрута: 432 километра, время в пути 8-9 часов.

Встреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.ХандыгаВстреча в аэропорту. Трансфер г.Якутск – п.Хандыга
2 день
Через горные хребты. Трансфер до поселка Ючюгяй

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята.

Остановки для съемок на фото, видеокамеры в местностях Сотка, Томпорукский Хребет, Шаман Ручей, Ласточкино Гнездо, Черный Прижим, скала Чертовы Ворота, мост р. Кюбяма.

По приезду в поселок Ючюгяй, ужин и ночевка в гостевом доме.

Длина дневного маршрута: 431 километра, время в пути 9-10 часов.

Через горные хребты. Трансфер до поселка ЮчюгяйЧерез горные хребты. Трансфер до поселка ЮчюгяйЧерез горные хребты. Трансфер до поселка Ючюгяй
3 день
Переход до Оймякона на оленьих упряжках

Маршрут: поселок Ючюгяй – поселок Оймякон (пол пути).

Путешествие, с элементами экстрима.

Ночевка в отапливаемой палатке.

Длина дневного маршрута: 40 километров, переход в день по 3-4 часа.

Переход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжках
4 день
Переход до Оймякона на оленьих упряжках

Маршрут: поселок Ючюгяй – поселок Оймякон (вторая половина пути).

Путешествие, с элементами экстрима.

Путешествие заканчивается в поселке Оймякон на Стеле Холода.

Культурная программа, включающая обряд и этно-музыкальные номера.

Ночевка в гостевом доме в поселке Оймякон.

Длина дневного маршрута: 40 километров, переход в день по 3-4 часа.

Переход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжкахПереход до Оймякона на оленьих упряжках
5 день
Экскурсионный день в Оймяконе

Получение сертификата посещения Полюса Холода на Стеле Холода.

Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).

Программа "Фишки Холода".

Программа включает эксперименты с холодом.

Трансфер п.Оймякон – п.Томтор.

Экскурсия в Ледовой резиденции Чысхана – повелителя Якутского Холода.

Резиденция находится в искусственной пещере внутри скальной горы, где каждое ответвление имеет свою тематику с ледовых скульптур.

Вечером баня.

Ночь в гостевом доме поселка Томтор.

Длина дневного маршрута: 40 километра, время в пути 2 часа.

Экскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в ОймяконеЭкскурсионный день в Оймяконе
6 день
Трансфер до поселка Хандыга. Водопад &quot;Хвост Песца&quot;

Притоки реки Восточная Хандыга, вдоль которого проходит автодорога, полна красивыми водопадами.

Один из них с названием Хвост Песца, имеет высоту 29 метров.

Водопад расположен в 4 километрах от автодороги.

Тропа к водопаду проходит по узкому ущелью, стесненной с двух стороной скалами.

По приезду в Хандыгу, ужин и ночевка в гостевом доме.

Длина дневного маршрута: 491 километра, время в пути 12 часов.

Трансфер до поселка Хандыга. Водопад &quot;Хвост Песца&quot;Трансфер до поселка Хандыга. Водопад &quot;Хвост Песца&quot;Трансфер до поселка Хандыга. Водопад &quot;Хвост Песца&quot;
7 день
Трансфер п.Хандыга – г.Якутск

Перед поездкой посещение музея поселка Хандыга, также богатой экспонатами с лагерей ГУЛАГ.

По пути заезды в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни и в поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов.

Длина дневного маршрута: 432 километра, время в пути 8 часов.

Трансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.ЯкутскТрансфер п.Хандыга – г.Якутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в поселка Хандыга, одну ночь мы проведем в зимней отапливаемой палатке и в гостевых домах поселков Ючюгяй, Оймякон, Томтор, Хандыга.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
Количество человек в группе Стоимость
4 человек 200 000
5 человек 181 000
6 человек 169 000
7 человек 158 000
8 человек 150 000
9 человек 143 000
10 человек 138 000

При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Все экскурсии, ночевки в гостевых домах и в гостиницах
  • Питание в гостевых домах поселков Ючюгяй, Хандыга, Оймякон, Томтор
  • Услуги гида-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Размещение в гостиницах г. Якутска
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Аренда мужского или женского костюма (куртка и штаны до минус 40 градусов) – 2 000 руб.
  • Аренда валенок – 500 руб.
  • Все, что не входит в стоимость тура
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.

Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.

В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.

  • пуховик. Главное требование при выборе – это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки – войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега во внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Якутска

🧳Экскурсионные туры7-дневные турыК оленям🐼Животные

Похожие туры в Якутске

Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Яркое путешествие в край наскальных рисунков, легенд о восставших богах и идеальной экосистемы
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
от 35 000 за всё до 3 чел.
Якутия в лицах
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Lada
Lada
4.7
3 отзыва
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
5 400 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Якутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Якутске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ