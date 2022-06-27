Преимущества этого путешествия:
Маршрут проходит через четыре улуса (района): Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский.
По маршруту две ледовые переправы: ледовая переправа через реку Лена под Якутском и через реку Алдан.
Поселок Хандыга – это центр промышленного района «Томпонский улус».
С реки Алдан, на которой расположен поселок, начинается бывшая территория "Дальстроя" – ГУЛАГа.
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие.
Интересная скульптура "Шаман" находится на удаленности от основной дороги.
Посещение возможно если в зимний сезон сделали к нему дорогу и содержат в приемлемом состоянии.
Остановки для съемок на фото, видеокамеры.
Ночевка в гостинице поселка Хандыга.
Длина дневного маршрута: 432 километра, время в пути 8-9 часов.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята.
Остановки для съемок на фото, видеокамеры в местностях Сотка, Томпорукский Хребет, Шаман Ручей, Ласточкино Гнездо, Черный Прижим, скала Чертовы Ворота, мост р. Кюбяма.
По приезду в поселок Ючюгяй, ужин и ночевка в гостевом доме.
Длина дневного маршрута: 431 километра, время в пути 9-10 часов.
Маршрут: поселок Ючюгяй – поселок Оймякон (пол пути).
Путешествие, с элементами экстрима.
Ночевка в отапливаемой палатке.
Длина дневного маршрута: 40 километров, переход в день по 3-4 часа.
Маршрут: поселок Ючюгяй – поселок Оймякон (вторая половина пути).
Путешествие, с элементами экстрима.
Путешествие заканчивается в поселке Оймякон на Стеле Холода.
Культурная программа, включающая обряд и этно-музыкальные номера.
Ночевка в гостевом доме в поселке Оймякон.
Длина дневного маршрута: 40 километров, переход в день по 3-4 часа.
Получение сертификата посещения Полюса Холода на Стеле Холода.
Посещение реки Индигирка (по желанию купание в незамерзающем участке реки).
Программа "Фишки Холода".
Программа включает эксперименты с холодом.
Трансфер п.Оймякон – п.Томтор.
Экскурсия в Ледовой резиденции Чысхана – повелителя Якутского Холода.
Резиденция находится в искусственной пещере внутри скальной горы, где каждое ответвление имеет свою тематику с ледовых скульптур.
Вечером баня.
Ночь в гостевом доме поселка Томтор.
Длина дневного маршрута: 40 километра, время в пути 2 часа.
Притоки реки Восточная Хандыга, вдоль которого проходит автодорога, полна красивыми водопадами.
Один из них с названием Хвост Песца, имеет высоту 29 метров.
Водопад расположен в 4 километрах от автодороги.
Тропа к водопаду проходит по узкому ущелью, стесненной с двух стороной скалами.
По приезду в Хандыгу, ужин и ночевка в гостевом доме.
Длина дневного маршрута: 491 километра, время в пути 12 часов.
Перед поездкой посещение музея поселка Хандыга, также богатой экспонатами с лагерей ГУЛАГ.
По пути заезды в поселок Мегино-Алдан для посещения уменьшенной копии Эйфелевой башни и в поселок Уолба к скульптурам из биологических материалов.
Длина дневного маршрута: 432 километра, время в пути 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице в поселка Хандыга, одну ночь мы проведем в зимней отапливаемой палатке и в гостевых домах поселков Ючюгяй, Оймякон, Томтор, Хандыга.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб.:
|Количество человек в группе
|Стоимость
|4 человек
|200 000
|5 человек
|181 000
|6 человек
|169 000
|7 человек
|158 000
|8 человек
|150 000
|9 человек
|143 000
|10 человек
|138 000
При размере группы от четырех до шести человек – туристы переезжают на автомобиле "Тойота-Хайс", при размере группы от семи до десяти человек – "Ивеко", "Форд".
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.