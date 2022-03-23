Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция

Увлекательное зимнее дорожное путешествие по Колымской федеральной трассе из Якутска

4.7
3 отзыва
Увлекательное зимнее дорожное путешествие по Колымской федеральной трассе из Якутска в Оймякон (Полюс Холода) – самый холодный населенный пункт на Земле. Если верить официальным записям, температурный минимум был зафиксирован на уровне -67,7 градусов.
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам. Зимняя автоэкспедиция
Ближайшие даты:
04
янв
24
янв
21
фев
26
фев
14
мар

Что вас ожидает 🤩

Ленские столбы
Ленские столбы
Посетим уникальное и удивительно по своей красоте место – Ленские столбы
Чысхаан
Чысхаан
Получим из рук Держателя Холода Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле
Купание в проруби
Купание в проруби
Самые смелые смогут искупаться в проруби на реке Индигирка
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Поучаствуем в традиционной подледной рыбалке на реке
Оленьи упряжки
Оленьи упряжки
Заедем к оленеводам-кочевникам и при желании прокатимся с этими удивительными животными

Описание

Тур проводится круглогодично в любой день под запрос (рекомендуемый период: декабрь  март).

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Якутску

Прилет в Якутск.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время, отдых.

±11:00 (точное время зависит от времени прилета участников тура) – Начало обзорной экскурсии.

В этот день:

  • старый город с Надвратной башней Якутского острога (экскурс в историю города);
  • речной порт с замороженными кораблями на приколе;
  • крестьянский рынок;
  • туркомплекс "Чочур Муран" для знакомства с якутскими лайками, катания на собачьих упряжках по озеру и обеда (не включено, оплата на месте);
  • ледовый туннельный комплекс "Царство вечной мерзлоты";
  • этнокомплекс "Усадьба Атласовых" (экскурс в историю верований и традиций якутов + церемония благословения + оберег).

±18:00 Трансфер в гостиницу.

2 день
Якутск – Ленские столбы – Якутск

08:00 Отъезд от гостиницы.

На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу.

08:30 – 11:30 Проезд до села Батамай, ±200 км.

12:00 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями, 15 минут, или пешком, 30 минут.

Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей.

12:30 –16:30 Свободное время на территории парка Ленские столбы.

Подъем на смотровую площадку (возможен, если 2-км тропа очищена от снега и безопасна).

Обед (включено, питание в ланч боксах, приготовлено и упаковано рестораном города).

17:00 Возвращение в Батамай.

Посадка в авто.

Обратный проезд до Якутска.

±21:00 Возвращение в гостиницу.

3 день
Якутск – Хандыга

Отъезд от гостиницы в 09:00/10:00 (в зависимости от готовности группы).

Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе, делаем остановку на групповое фото.

Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана.

Проезжаем традиционные якутские деревни. 

Фотостопы у значимых мест.

Остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте).

Вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе.

Остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Протяженность: авто 432 км, 8 – 10 часов.

4 день
Хандыга – Теплый ключ – Кюбеме – Томтор Оймякон

08:00 – 09:00 Отъезд от гостиницы в зависимости от готовности.

По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки:

— время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте);

— фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца;

— посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги;

— перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи;

— у мемориального креста жертвам Сталинского режима;

— на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом;

— у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда;

— на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона).

По факту делаем больше остановок.

Протяженность: авто 514 км, ±12 часов.

5 день
Оймякон

Посещение Стеллы «Оймякон – Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из его рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле.

Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования.

Купание в прорубе на реке Индигирка (только по желанию за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой.

Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода).

Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры. 

Эксперименты в любое свободное время — замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т.д.

6 день
Оймякон – Томтор – Хандыга

Ранний завтрак.

Выезд из гостевого дома в Оймяконе в 08:00.

Памятное фото с гостеприимной хозяйкой.

Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора.

Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе.

Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта.

Дозаправка в Томторе.

Проезд до Кюбюме.

Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте.

Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх- юрях, мы увидим старые деревянные мосты.

Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию).

Заезд осуществляется только в случаи их близкого нахождения к трассе.

Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте).

Проезд через Верхоянские хребты на закате дня.

Дополнительные фотостопы.

Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте).

Прибытие в Хандыгу вечером.

Протяженность: авто 514 км, 12 – 14 часов.

7 день
Хандыга – Черкех – Якутск

Проезд до Якутска.

Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту.

Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех.

Посещение других дополнительных мест по маршруту.

Прибытие в Якутск к ±18:00, если не раньше.

Размещение в гостинице.

8 день
Отъезд

Трансфер от гостиницы в аэропорт.

Проживание

Проживание в Якутске оплачивается отдельно (турист бронируем сам) 3 ночи: первые 2 ночи в туре+ ранний заезд + последняя ночь в туре.

Тур предусматривает проживание в гостинице квартирного типа (п. Хандыга) в дни 3 и 6 и в деревенском доме (п. Оймякон) в дни 4 – 5.

Стоимость тура в зависимости от размера группы, руб.:

Размер группы

 Тип тура Стоимость на 1 чел.
4 - 12 чел.

Групповой по

 утвержденным датам

 110 000
3 чел. Индивидуальный 124 000 - 157 000
2 чел. 165 000 - 185 000
1 чел. По запросу

Гостиница квартирного типа в Хандыге: двухместное размещение, общие удобства: душ, туалет – в квартире, общая кухня.

Деревенский гостевой дом в Оймяконе: двух-трехместное размещение, водитель отдельно, общая кухня, умывальник, без душа, туалет на улице.

Уровень комфорта в местах ночевок: в Хандыге – 4 из 10 балов, в Оймяконе – 2 из 10 (альтернатива – в Томторе с теплым внутренним туалетом, 4 из 10); внутри помещений жарко.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт-гостиница в день прилета
  • Трансфер гостиница-аэропорт в день отлета
  • Услуга гида-проводника (турлидера)
  • Экскурсия в Якутске в День 1 (по программе)
  • Экскурсионное обслуживание по маршруту Якутск – Ленские столбы – Якутск в День 2 (по программе)
  • Автотранспорт с водителем/ями для проезда по маршруту Якутск – Оймякон – Якутск в Дни 3-7 (по программе) (из расчета по 2-4 человека в каждом авто) (количество авто в колонне зависит от размера группы)
  • Проживание в Хандыге (двух-трехместное размещение), без завтрака, в Дни 3 и 6 (по программе)
  • Проживание в Оймяконе (альтернатива – Томтор с теплым туалетом внутри), с 2 ужинами, 2 завтраками и 1 обедом, в Дни 4 – 5 (по программе)
  • Сертификат о посещении "Оймякон – Полюс холода"
  • Фотосессия со сказочным персонажем Чысхааном, Хранителем холода
  • Подледная рыбалка (традиционная, сетями) на реке Индигирка
  • Вечер якутской культуры
  • Посещение конебазы с якутскими лошадьми
  • Входные билеты в штольню в Томторе (с ледяными кристальными образованиями на стенах и потолке)
  • Заезд к оленеводам (в случае близкого нахождения оленей к трассе)
  • Посещение Музея "История ГУЛАГа" в Теплом ключе (при наличии действующего разрешения Роспотребнадзора)
  • Посещение историко-архитектурного музея в Черкехе (при наличии действующего разрешения Роспотребнадзора)
  • Теплые куртки, штаны и валенки (в случае наличия необходимого размера)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутска и обратно
  • Проживание в Якутске (от 2000 до 7600 руб за одноместный стандартный номер в сутки)
  • Питание в ресторанах в Якутске (средний чек обеда ±1200, ужина ±2000 руб)
  • Личная теплая одежда (рекомендации по теплой одежде направляем во время бронирования тура)
  • Питание в придорожных кафе (обеды по 300-800 руб., ужины в Хандыге по ±1000 руб в зависимости от объема заказа всего 8 остановок) в Дни 3, 4, 6, 7
  • Баня в Оймяконе или Томтора (до 5000 руб с группы) в День 6
  • Купание в реке Индигирка (5000 руб с группы за палатку с печкой и подготовку лестницы) в День 6
Место начала и завершения?
г. Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Несколько советов насчет одежды.

Здесь необходимо придерживаться правила "чем больше слоев – тем лучше", при этом вся одежда должна лежать на теле свободно, не впритык. Между слоями должна быть прослойка воздуха.

В самые лютые морозы при долгом нахождении на улице у нас обычно одеваются так:
• Голова – меховая шапка или любая другая теплая толстая (на которую можно надеть капюшон), плотный или вязанный шарф (обматываем его вокруг шеи, при этом стараемся, чтобы были закрыты нос и рот). Иностранцы обычно надевают балаклавы, но они обычно тонкие и не держат тепло.
• Верх – тонкая футболка, рубашка, тонкий свитер/кофта, просторный толстый вязаный свитер, пуховая куртка.
• Низ – тонкие подштанники, спортивные тренировочные штаны из плотного материала (по идее, этот слой можно заменить хорошим плотным теплым термобельем), относительно толстые зимние штаны.
• Обувь – тонкие носки, теплые просторные носки и зимняя обувь (валенки/унты/обувь из меха животного или современные экспедиционные зимние сапоги; важно помнить, что размер обуви должен быть на один-два размера больше фактического, для того чтобы был воздух между носками и обувью; больше воздуха - больше тепла).
В самом городе лучше не надевать всю перечисленную одежду, так как большую часть времени будете находиться в помещениях и в машине. Словом, по ситуации. В зданиях очень жарко. Во время проездом на маршруте обычно сидят без пуховика и даже снимают свитера.

Что взять с собой:

1. Термоноски, не менее 2 пар.
2. Шерстяные носки.
3. Термобелье.
4. Нижнее белье из флиса.
5. Флисовый джемпер/кофта типа Polartec (желательно с высоким воротником).
6. Куртка (пуховая/PrimaLoft/ClimaShield).
7. Теплые штаны (пуховые/PrimaLoft/ClimaShield).
8. Обувь теплая на один-два размера больше фактического (валенки, унты классические, унты пилотки, типа Baffin).
9. Шарф.
10. Балаклава.
11. Теплая шапка (если куртка с капюшоном, то толстой вязаной шапки достаточно).
12. Налобный фанарик.
13. Руковицы шерстяные/PrimaLoft/ClimaShield.
14. Тонкие флисовые перчатки.
15. Средства личной гигиены.
16. Медикаменты.
17. Тапочки для мест ночевок (желательно теплые).
18. Один большой рюкзак. Большой чемодан или твердый чемодан не практичен.
19. Один маленький рюкзак.
20. Много резервных батарей для фото/видеокамер (на морозе батареи быстро садятся).
21. Наушники.
22. Powerbank для подзарядки гаджетов (в машинах все USB разъемы могут быть заняты).

Внимание!

Для поездки по маршруту Якутск – Магадан дополнительно взять непромокаемую теплую обувь для Магадана.

Для поездки в марте ориентироваться на температурный режим -20С -45С.

Передвижение на маршруте

Мы используем следующие типы автомобилей, готовых к зимним автоэкспедициям:

  • внедорожники Toyota Land Cruiser 105 / Toyota Land Cruiser Prado на 1-3 места;
  • внедорожный микроавтобус Mitsubishi Delica на 3-4 места;
  • комфортный микроавтобус Toyota Hiace на 4-5смест.

Все авто подготовлены к экспедиционным условиям использования и при экстремально низких температурах, салоны оборудованы дополнительными печками.

Какая погода в туре?

Оймякон считается одним из самым холодных населенных мест в мире. По расчетам академика Обручева, шкала градусника могла теоретически опуститься до отметки -71,2 градуса по Цельсию.

Погода: днем от -25С до -45С, ночью до -65С; в Якутске - густые туманы при сильном морозе, по маршруту преимущественно ясно, без ветра; в долине Оймякона – ясно, без ветра, с небольшими низкими морозными облаками.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Средства связи

Спутниковые телефоны, рации дальнобойщиков, трекер Iridium 360.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
23 мар 2022
Хороший тур. Интересные познавательные объекты. Будьте готовы к длительным переездам и отсутсвие ванной и наличием туалета во дворе (2 дня - это ерунда).
Н
8 мар 2022
Тур просто супер и я рада, что нашла вас вовремя!
Замечательно все, даже не могу назвать ни одного хоть какого-нибудь минуса) поездка превзошла все ожидания, спасибо!
Н
8 мар 2022
Огромное спасибо туроператору и принимающей стороне, это один из лучших туров! Организация на лучшем уровне, сама поездка превзошла все ожидания, максимально комфортно, везде тепло и везде есть вайфай, хотя там даже некогда вспоминать об интернете) насыщенность, организованность, нереальные природные красоты, богатая культура Якутии и доброта людей - все делает поездку восхитительной и абсолютно незабываемой!
Большое спасибо! ❤️

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