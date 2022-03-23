Увлекательное зимнее дорожное путешествие по Колымской федеральной трассе из Якутска в Оймякон (Полюс Холода) – самый холодный населенный пункт на Земле. Если верить официальным записям, температурный минимум был зафиксирован на уровне -67,7 градусов.

Заедем к оленеводам-кочевникам и при желании прокатимся с этими удивительными животными

Поучаствуем в традиционной подледной рыбалке на реке

Самые смелые смогут искупаться в проруби на реке Индигирка

Получим из рук Держателя Холода Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле

Посетим уникальное и удивительно по своей красоте место – Ленские столбы

Тур проводится круглогодично в любой день под запрос (рекомендуемый период: декабрь – март).

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по Якутску

Прилет в Якутск. Трансфер в гостиницу. Свободное время, отдых. ±11:00 (точное время зависит от времени прилета участников тура) – Начало обзорной экскурсии. В этот день: старый город с Надвратной башней Якутского острога (экскурс в историю города);

речной порт с замороженными кораблями на приколе;

крестьянский рынок;

туркомплекс "Чочур Муран" для знакомства с якутскими лайками, катания на собачьих упряжках по озеру и обеда (не включено, оплата на месте);

и обеда (не включено, оплата на месте); ледовый туннельный комплекс "Царство вечной мерзлоты";

этнокомплекс "Усадьба Атласовых" (экскурс в историю верований и традиций якутов + церемония благословения + оберег). ±18:00 Трансфер в гостиницу.

2 день Якутск – Ленские столбы – Якутск

08:00 Отъезд от гостиницы. На выезде из города остановка у продуктового магазина для закупки напитков и снеков в дорогу. 08:30 – 11:30 Проезд до села Батамай, ±200 км. 12:00 Пересечение реки Лена на снегоходе с пассажирскими санями, 15 минут, или пешком, 30 минут. Способ зависит от состояния торосов и наличия/отсутствия наледей. 12:30 –16:30 Свободное время на территории парка Ленские столбы. Подъем на смотровую площадку (возможен, если 2-км тропа очищена от снега и безопасна). Обед (включено, питание в ланч боксах, приготовлено и упаковано рестораном города). 17:00 Возвращение в Батамай. Посадка в авто. Обратный проезд до Якутска. ±21:00 Возвращение в гостиницу.

3 день Якутск – Хандыга

Отъезд от гостиницы в 09:00/10:00 (в зависимости от готовности группы). Пересекаем реку Лена от Якутска до Нижнего Бестяха по ледовой переправе, делаем остановку на групповое фото. Останавливаемся на противоположном берегу на возвышенности и смотрим на зимний пейзаж реки и Якутска под белым одеялом тумана. Проезжаем традиционные якутские деревни. Фотостопы у значимых мест. Остановки у кафе на обед (питание не включено; оплата на месте). Вечером пересекаем реку Алдан по ледовой переправе. Остановка на ужин в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте). Протяженность: авто 432 км, 8 – 10 часов.

4 день Хандыга – Теплый ключ – Кюбеме – Томтор Оймякон

08:00 – 09:00 Отъезд от гостиницы в зависимости от готовности. По пути на Колымской федеральной трассе делаем остановки: — время для завтрака в кафе-ресторане в Хандыге (не включено, оплата на месте); — фотостоп у берега реки Алдан на восходе солнца; — посещение Музея истории ГУЛАГа в п. Теплый ключ, в 70 км от Хандыги; — перед началом Верхоянских гор фотостоп / селфи; — у мемориального креста жертвам Сталинского режима; — на Желтом и Черном прижимах, когда-то приводивших автомобилистов в трепет, а также после Заячьей петли и перед Ласточкиным гнездом; — у знаменитого кафе «Куба» в Кюбеме для позднего обеда; — на АЗС в Томторе для дозаправки (за 40 км до Оймякона). По факту делаем больше остановок. Протяженность: авто 514 км, ±12 часов.

5 день Оймякон

Посещение Стеллы «Оймякон – Полюс холода» с Быком зимы, где мы встретим сказочного персонажа якутской мифологии Чысхаана (Держателя Холода) и получим из его рук Сертификаты о посещении самого холодного населенного пункта на Земле. Осмотр деревни с возможным посещением учреждений культуры и образования. Купание в прорубе на реке Индигирка (только по желанию за доплату) с использованием оборудованной лестницы и отапливаемой палаткой. Традиционная подледная рыбалка на реке Индигирка (проверка невода). Вечер якутской культуры в национальном Доме Арчы или сельском доме культуры. Эксперименты в любое свободное время — замораживание водки, постиранной одежды, взрывание кипятка в трескучем от мороза воздухе, т.д.

6 день Оймякон – Томтор – Хандыга

Ранний завтрак. Выезд из гостевого дома в Оймяконе в 08:00. Памятное фото с гостеприимной хозяйкой. Заезд на ферму разведения якутских лошадей (уникальная северная порода) в районе Томтора. Посещение штольни «Резиденция Чысхаана» с гигантскими кристаллическими образованиями на стенах и потолке, а также с ледовыми скульптурами, установленными в 2004 году, в Томторе. Посещение незамерзающей реки Куйдусун и замороженного на время зимы аэропорта. Дозаправка в Томторе. Проезд до Кюбюме. Мы увидим прекрасные зимние пейзажи, которые на пути в Оймякон были скрыты в темноте. Проезжая реки Сунтар, Агаякан и Тирэх- юрях, мы увидим старые деревянные мосты. Заезд к оленеводам-кочевникам в районе села Ючюгей или Кюбюме для катания на оленьих упряжках по долине Оймяконья (по желанию). Заезд осуществляется только в случаи их близкого нахождения к трассе. Остановка на обед в кафе «Куба» в Кюбюме (не включено, оплата на месте). Проезд через Верхоянские хребты на закате дня. Дополнительные фотостопы. Остановка на ужин в кафе «Аляска» в Теплом Ключе или в кафе в Хандыге (не включено, оплата на месте). Прибытие в Хандыгу вечером. Протяженность: авто 514 км, 12 – 14 часов.

7 день Хандыга – Черкех – Якутск

Проезд до Якутска. Остановки на ранний обед и полдник в кафе по маршруту. Посещение историко-архитектурного музея под открытым небом в с. Черкех. Посещение других дополнительных мест по маршруту. Прибытие в Якутск к ±18:00, если не раньше. Размещение в гостинице.

8 день Отъезд