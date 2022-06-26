Нас ждут восхождения и спуски, ночевки в палатках в местах удивительной красоты

Прокатимся по живописной дороге, известной как дорога костей

Не менее интересен маршрут трансфера, где туристы проедут через множество перевалов северо-востока страны, познакомятся с историей ГУЛАГ, а одна из самых сильных и красивых рек Сибири – Индигирка оставит в памяти незабываемые впечатления.

Эти места действительно были затеряны долгое время. Местные люди эти горы обходили стороной, боясь встречи со снежными людьми – чучуна… По маршруту туристы проходят через три перевала Порожного хребта, посетят четыре водопада, два из которых с высотой более ста метров. Средняя длина дневного перехода 5-6 километров, т. е. график прохождения маршрута не заставляет участников ежедневно проходить большие расстояния.

Затерянный Мир Индигирки расположен в горах Порожнего хребта горной системы Черского. Со всех сторон он окружен высокими горами, и в эту часть хребта могут попасть только физически крепкие люди. Помните фильм "Земля Санникова", где группа путешественников, чтобы попасть в долину с фантастически красивыми пейзажами, преодолевает высокие горные перевалы? Здесь тоже самое!

Тур в горы Якутии в Затерянный Мир Индигирки.

Программа тура по дням

1 день Переезд до п. Усть-Нера

Сбор и выезд с остановки "Академический русский драматический театр", проспект Ленина, 21. Маршрут проходит по знаменитой дороге "Колыма". В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан. Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги – это скульптура герою якутского эпоса богатырю Нюргуну Ботуру, скульптура "Собрание птиц" и другие. В этой части равнинной Якутии, находится самое большое скопление аласов – уникальных ландшафтных образований вечной мерзлоты. С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина. Маршрут проходит через хребты Сэттэ Дабан, Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

2 день Трансфер по Индигирке

По приезду в Усть-Неру (в 9.00-10.00 второго дня), пересадка на моторные лодки. Трансфер по сильной северной реке – это отдельное увлекательное путешествие. На этом участке Индигирка входит в окружение высоких гор. Здесь прижимы с обчесанными гранитными берегами меняются на живописные "юконовские" прерии, расположенные на высоких холмах. Конечная точка трансфера – местность Кубалах. По приезду – разбивка лагеря, подготовка к пешему походу, ужин и ночевка. Недалеко от лагеря находится озеро Кубалах, где в 1976-м году местный житель Гаврил Старков встречал снежного человека-чучуну. Протяженность авто-маршрута: 1060 км, речного пути: 370 км. Время в пути: 32 часа.

3 день Начало похода

Переход до р. Олорос. Маршрут начинается с подъема. Это один из трудных участков маршрута. С набором высоты, все лучше открываются виды на окружающие горы. Индигирка остается внизу и постепенно теряется с виду. Речка Олорос – это типично горная река с прозрачно чистой водой. Река перетекает по валунам, нередко образовывая водопады. Здесь на гребнях гор расположились скалы-кисиляхи, которые придают особый вид окружению. Лагерь разбивается на ягельной поляне на границе леса. Протяженность пешего маршрута: 7 км, 7 часов в пути.

4 день Начало подъема к новому перевалу

Зубья Затерянного. Этот день без больших нагрузок: тропа проходит вдоль левого притока речки Олорос. Подъем постепенный. Разбивка лагеря через 6 км. Радиальное восхождение на правый гребень (налегке). С высоты открывается отличный вид на скальные вершины ближайших гор и истоки Кюеллях Мустаха, в которую группа подойдет через три дня, предварительно пройдя два перевала. Протяженность пешего маршрута: 6 км. 7 часов в пути.

5 день Переход к перевалу "Страж»

Маршрут на этом участке проходит вдоль верхних озер, оставшихся в моренных ямах образованных в далеких ледниковых временах. По прибытии к перевалу, разбивка лагеря, обед. Протяженность пешего маршрута: 5 км. 5 часов в пути.

6 день Прохождение перевала "Страж" (1А, 2069 м.)

Первопрохождение этого перевала наша группа сделала летом 2021-го года и тем самым, обойдя старый перевал "Выборный", наши группы стали первооткрывателями всех перевалов этого маршрута. Подъем на перевал средней сложности. Веревочная страховка не требуется. Спуск к верховьям речки Сигиктях Первый. Обед. Местное название этой речки – Речка, где залинял медведь. На карте по ошибке геодизистов занесено другое название. Восхождение до Озера Двух Чаек. После восхождения, разбивка лагеря рядом с озером на подножье перевала Якутяночка. Общее расстояние дневного перехода: 6 км. 8 часов в пути.

7 день Восхождение на перевал Якутяночка, (1Б,2007 м).

Переход к Верхнему озеру речки Кюеллях-Мустах. Первое прохождение перевала было совершено нами в 2017-м году. Из 14-ти участников, 11 были женщины, в честь которых был назван новый перевал. Восхождение на перевал несложное и, здесь не требуется страховка. Наверху перевала ровное поле. Далее маршрут проходит по гребню перевала. На этом участке встречаются опасные места, где нужны страховка и помощь друг другу. Спуск с перевала нелегкий, так как проходит через крупные курумники. Разбивка лагеря рядом с озером, где на противоположном берегу со скальной горы прямо на озеро падает водопад. С этого места открываются отличные виды на дальние горы и вечером можно увидеть красивый закат. Общее расстояние дневного перехода: 7 км. 8 часов в пути.

8 день Спуск к Среднему Озеру. Полудневка

Спуск к Среднему Озеру несложный. Перед спуском вдали можно увидеть перевал Арсенал и ледник на подножье горы Арсенал. Разбивка лагеря среди стлаников. Общее расстояние дневного перехода: 5 км. 3 часов в пути.

9 день Экскурсия к Верхнему Водопаду

Верхний водопад Кюеллях-Мустаха является самым мощным в Затерянном Мире Индигирки. Это каскадный водопад с высотой 160 метров. Внизу водопада находится маленькое красивое озерцо, где в жаркие дни можно устроить купание. Есть поверье, что искупавшимся в этом водопаде ждет счастливое будущее. С двух сторон от водопада возвышаются две скалы: слева с острым концом – Скала Девушка, а справа мощная скала Боотур (Богатырь). Подъем на водопад удобно делать по левому берегу (снизу справа). Общее расстояние дневного перехода: 5 км. 3 часов в пути.

10 день Экскурсия к Нижним водопадам Кюеллях Мустаха (налегке)

Здесь два водопада: первый водопад, падает с ручья перевала, второй берет свои воды со Среднего озера. Внизу водопада находится мощный пласт наледи. Маршрут проходит по правому берегу Среднего озера, где в начале пути предстоит пройти нагромождение больших курумников, подступающих к озеру. Общее расстояние дневного перехода: 10 км. 8 часов в пути.

11 день Восхождение и прохождение перевала Арсенал (1Б, 2060 м), начало спуска к р. Индигирка

Первопрохождение перевала было совершено участником нашего похода в 2018-м году. Первые группы туристов через этот перевал стали ходить, начиная с 2019-го года. Восхождение начинается по распадку вдоль ручья по цельным плитам. Во время прохождения перевала требуется веревочная страховка. Спуск с перевала по некрутому склону. После достижения лесной зоны – разбивка лагеря. Общее расстояние дневного перехода составляет 12 км. 9 часов в пути.

12 день Переход к р. Индигирка. Продолжение спуска

После основного спуска, маршрут проходит через наледи. В финальной части, маршрут огибает гору Тулаях Хая, где внизу на берегу реки будут ждать лодки. Переправа через Индигирку занимает всего несколько минут. В поселке Тебюлях расположение в усадьбе у местного жителя. Вечером баня. Общее расстояние дневного перехода составляет 12 км. 8 часов в пути.

13 день Трансфер обратно

Трансфер до Усть-Нера на моторных лодках (5 часов, 150 км), далее трансфер до г. Якутска. Общий километраж: Индигирка – 145 км, авто – 1060 км.

14 день Трансфер обратно