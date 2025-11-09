Здесь вы пройдете по неизведанным тропам, посетите таинственные места, увидите ледяные ущелья с обилием водопадов и окунетесь в атмосферу первозданной природы.
Это не просто поход, а настоящее приключение, в котором вы сможете почувствовать себя первооткрывателями!
Программа тура по дням
Маршрут по трассе «Колыма»
06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».
В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан.
Обед в придорожном кафе.
После переправы через р. Алдан проезжаем поселки Кэскил и Хандыга.
Стоянка в районе моста горной речки.
Здесь рядом с местом стоянки был лагерь заключенных системы ГУЛАГ. Место лагеря обросло деревьями, и в прошлом году мы его обнаружили случайно.
Ужин (начиная с этого времени готовка блюд осуществляется дежурными из числа участников под руководством инструктора).
Здесь высота над уровнем моря 510 метров.
Протяженность автомаршрута — 515 км.
Начало пешего похода
После завтрака подготовка к походу: распределение между участниками общего снаряжения и продуктов питания (каждому участнику примерно 2,5-3 кг), подгонка рюкзаков, инструктаж.
Тропа маршрута пролегает вдоль горной речки, где группу ждут частые переходы вброд.
Вода здесь холодная, и поэтому всем участникам рекомендуем иметь длинные болотные сапоги (в сапогах будем во все дни похода).
Лагерь разбивается на высоте 630 метров.
Набор высоты в этот день 120 метров.
Длина маршрута — 6 км.
Переход до Тёплого озера таёжной долины. Каскадные водопады
Сегодня группе предстоит через перевал дойти до четвертого озера долины, расположившейся среди гор на высоте более 800 метров.
Путь проходит вдоль речки с каскадными водопадами.
В устье этой речки остановка для посещения другого водопада. Этот водопад находится в пятистах метрах в стороне от устья.
Водопад невысокий, но очень необычный: внизу водопада находится глубокая яма, представляющая маленькое озерцо. Вода от этого водоема, переливаясь через гранитное заграждение, падает вниз, создавая красивый вид.
Маршрут подъема на долину проходит через небольшой перевал с высотой 823 метра.
Набор высоты около 200 метров. Тропа подъема следует рядом с речкой с тремя каскадными водопадами. Эта звериная тропа.
Местами путь преграждают густые заросли кедрового стланика.
Подъем вначале крутой, и поэтому идем медленно с частыми перерывами на отдых.
За перевалом находится, можно сказать, загадочное место со множеством озер – эта Долина Тишины. Долину мы так назвали, так как здесь ощущаешь тишину после ночевок рядом с шумной речкой.
Маршрут этого дня завершается на берегу озера Теплое.
Длина маршрута – 4,5 км.
Переход до речки Тарыннах. Ледяной каньон и Ледяные водопады
Сегодня путь идет к спуску, но на начальном этапе мы предлагаем сделать подъем на возвышенность рядом с горой. Здесь открывается отличная панорама на всю долину и на горы, окружающие долины.
После спуска с сопки путь следует рядом с озерами.
Спуск к Тарыннаху крутой, и здесь нужно быть очень осторожным.
Заросли кустарников, которыми устлан склон, здесь наоборот помогают и обеспечивают безопасность спуска.
Вариант: если взять вправо, то можно выйти на Ледяной каньон, где можно увидеть наледи и водопады каньона сверху. Спуск здесь в единственном месте, который мы нашли в походе 2025-го года.
Спуск между скалами по месту, богатому растительностью. Здесь открывается невероятная красота: эта местность окружена скальными горами с остроконечными вершинами.
После спуска обед.
Экскурсия (подъем) налегке по руслу ручья до правого Ледяного водопада. Водопад здесь находится за толстой стеной льда тарына-неледи.
После экскурсии спуск до места лагеря.
Разбивка лагеря и после небольшого отдыха экскурсия по левому притоку Тарыннаха. Этот приток проходит по узкому каньону, наполненному толстым слоем наледи. Толщина наледи местами доходит до 5-6 метров.
Речка здесь проложила себе путь, разрезав наледь пополам, пройти по которой возможно только небольшое расстояние.
Дальше путь преграждают нависшие льды, которые могут свалиться вниз в любой момент.
Далее красоты этого каньона можно увидеть только с помощью дрона.
Здесь множество очень интересных водопадов, к некоторым из которых, к сожалению, невозможно подойти.
Длина маршрута – 3,5 км.
Дневка
Сегодня день отдыха, во время которого сделаем короткие вылазки к наледям.
Речка Тарыннах
Тропа проходит вдоль реки, часто пересекая саму реку.
Путь идет в спуск.
По Тарыннаху мы должны выйти к автодороге.
От водопада до автодороги 10 километров, прохождение которых мы разделили на два дня.
Эта половина речки местами стиснута горами, и здесь находится каскадный водопад с высотой 7 км.
На этом месте группа, предварительно спустив рюкзаки на веревке вниз, делает обход по склону горы.
Длина маршрута – 5 км.
Выход к автодороге
Этот этап можно назвать финишной прямой нашего похода.
Здесь долина реки заметно расширяется.
Местами путь проходит по лесу по звериным тропам.
Вечером разбивка лагеря в районе устья речки недалеко от реки Восточная Хандыга.
После ужина экскурсия на речку Восточная Хандыга, где можно увидеть красивый закат.
Длина маршрута – 5 км.
Сборы и отправление в Якутск
Подъем в 04:00.
Быстрые сборы и в путь.
Сегодня в пути также предстоит переправиться через две реки.
Из них более проблемной бывает переправа через Алдан, где, возможно, будет задержка в ожидании парома.
В пути прием пищи в придорожных кафе.
Прибытие в Якутск поздно вечером.
Проживание
Тур предусматривает размещение в палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 68 000 руб.
Варианты проживания
Палатка
Проживание в палатках от одноместной до четырёхместной.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
- Стоимость продуктов походного питания
- Питание, указанное в программе (7 завтраков, 6 обедов, 7 ужинов)
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, костровая посуда)
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Регистрация группы в Службе спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа участников под руководством инструктора-проводника)
- Всё, что не входит в стоимость тура
- Аренда: болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- болотные сапоги/сапоги выше колен;
- треккинговая обувь;
- лагерная обувь;
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- флисовая кофта/теплая кофта;
- термобелье;
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- футболки/майки.
Снаряжение и личные вещи:
- сидушка хоба;
- солнцезащитные очки;
- кружка, ложка, миска;
- термос (по желанию);
- комаринка рефтамид/гардекс;
- средство от укусов комаров;
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- Powerbank/солнечная панель.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нас ожидает в туре?
Бескрайние горы и хребты, которые следуют один за другим, — это Страна Семи Хребтов.
Этот маршрут мы поэтапно разрабатывали в течение двух лет и не могли предположить, что найдем удивительно красивые места, отличающиеся уникальностью от других мест не только в горах Семи Хребтов. Это ледяные ущелья с обильем водопадов!
Маршрут проложен по ущельям горных рек, где при переходе с одного ущелья на другое вам предстоит пройти по горному перевалу.
Перевал технически несложный. В конце подъема на перевал маршрут заходит в горную долину со множеством озер.
Маршрут подходит для физически крепких людей. Опыт участия в многодневных пеших походах не обязателен.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.
Нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.
Входит ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.
В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.