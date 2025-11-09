Мои заказы

В горах Семи Хребтов. Пеший тур по Якутии

В горах Семи Хребтов
Бескрайние горы и хребты, которые следуют один за другим, — это Страна Семи Хребтов.

Здесь вы пройдете по неизведанным тропам, посетите таинственные места, увидите ледяные ущелья с обилием водопадов и окунетесь в атмосферу первозданной природы.

Это не просто поход, а настоящее приключение, в котором вы сможете почувствовать себя первооткрывателями!
Ближайшие даты:
1
июл16
июл6
авг

Программа тура по дням

1 день

Маршрут по трассе «Колыма»

06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена и Алдан.

Обед в придорожном кафе.

После переправы через р. Алдан проезжаем поселки Кэскил и Хандыга.

Стоянка в районе моста горной речки.

Здесь рядом с местом стоянки был лагерь заключенных системы ГУЛАГ. Место лагеря обросло деревьями, и в прошлом году мы его обнаружили случайно.

Ужин (начиная с этого времени готовка блюд осуществляется дежурными из числа участников под руководством инструктора).

Здесь высота над уровнем моря 510 метров.

Протяженность автомаршрута — 515 км.

2 день

Начало пешего похода

После завтрака подготовка к походу: распределение между участниками общего снаряжения и продуктов питания (каждому участнику примерно 2,5-3 кг), подгонка рюкзаков, инструктаж.

Тропа маршрута пролегает вдоль горной речки, где группу ждут частые переходы вброд.

Вода здесь холодная, и поэтому всем участникам рекомендуем иметь длинные болотные сапоги (в сапогах будем во все дни похода).

Лагерь разбивается на высоте 630 метров.

Набор высоты в этот день 120 метров.

Длина маршрута — 6 км.

3 день

Переход до Тёплого озера таёжной долины. Каскадные водопады

Сегодня группе предстоит через перевал дойти до четвертого озера долины, расположившейся среди гор на высоте более 800 метров.

Путь проходит вдоль речки с каскадными водопадами.

В устье этой речки остановка для посещения другого водопада. Этот водопад находится в пятистах метрах в стороне от устья.

Водопад невысокий, но очень необычный: внизу водопада находится глубокая яма, представляющая маленькое озерцо. Вода от этого водоема, переливаясь через гранитное заграждение, падает вниз, создавая красивый вид.

Маршрут подъема на долину проходит через небольшой перевал с высотой 823 метра.

Набор высоты около 200 метров. Тропа подъема следует рядом с речкой с тремя каскадными водопадами. Эта звериная тропа.

Местами путь преграждают густые заросли кедрового стланика.

Подъем вначале крутой, и поэтому идем медленно с частыми перерывами на отдых.

За перевалом находится, можно сказать, загадочное место со множеством озер – эта Долина Тишины. Долину мы так назвали, так как здесь ощущаешь тишину после ночевок рядом с шумной речкой.

Маршрут этого дня завершается на берегу озера Теплое.

Длина маршрута – 4,5 км.

4 день

Переход до речки Тарыннах. Ледяной каньон и Ледяные водопады

Сегодня путь идет к спуску, но на начальном этапе мы предлагаем сделать подъем на возвышенность рядом с горой. Здесь открывается отличная панорама на всю долину и на горы, окружающие долины.

После спуска с сопки путь следует рядом с озерами.

Спуск к Тарыннаху крутой, и здесь нужно быть очень осторожным.

Заросли кустарников, которыми устлан склон, здесь наоборот помогают и обеспечивают безопасность спуска.

Вариант: если взять вправо, то можно выйти на Ледяной каньон, где можно увидеть наледи и водопады каньона сверху. Спуск здесь в единственном месте, который мы нашли в походе 2025-го года.

Спуск между скалами по месту, богатому растительностью. Здесь открывается невероятная красота: эта местность окружена скальными горами с остроконечными вершинами.

После спуска обед.

Экскурсия (подъем) налегке по руслу ручья до правого Ледяного водопада. Водопад здесь находится за толстой стеной льда тарына-неледи.

После экскурсии спуск до места лагеря.

Разбивка лагеря и после небольшого отдыха экскурсия по левому притоку Тарыннаха. Этот приток проходит по узкому каньону, наполненному толстым слоем наледи. Толщина наледи местами доходит до 5-6 метров.

Речка здесь проложила себе путь, разрезав наледь пополам, пройти по которой возможно только небольшое расстояние.

Дальше путь преграждают нависшие льды, которые могут свалиться вниз в любой момент.

Далее красоты этого каньона можно увидеть только с помощью дрона.

Здесь множество очень интересных водопадов, к некоторым из которых, к сожалению, невозможно подойти.

Длина маршрута – 3,5 км.

5 день

Дневка

Сегодня день отдыха, во время которого сделаем короткие вылазки к наледям.

6 день

Речка Тарыннах

Тропа проходит вдоль реки, часто пересекая саму реку.

Путь идет в спуск.

По Тарыннаху мы должны выйти к автодороге.

От водопада до автодороги 10 километров, прохождение которых мы разделили на два дня.

Эта половина речки местами стиснута горами, и здесь находится каскадный водопад с высотой 7 км.

На этом месте группа, предварительно спустив рюкзаки на веревке вниз, делает обход по склону горы.

Длина маршрута – 5 км.

7 день

Выход к автодороге

Этот этап можно назвать финишной прямой нашего похода.

Здесь долина реки заметно расширяется.

Местами путь проходит по лесу по звериным тропам.

Вечером разбивка лагеря в районе устья речки недалеко от реки Восточная Хандыга.

После ужина экскурсия на речку Восточная Хандыга, где можно увидеть красивый закат.

Длина маршрута – 5 км.

8 день

Сборы и отправление в Якутск

Подъем в 04:00.

Быстрые сборы и в путь.

Сегодня в пути также предстоит переправиться через две реки.

Из них более проблемной бывает переправа через Алдан, где, возможно, будет задержка в ожидании парома.

В пути прием пищи в придорожных кафе.

Прибытие в Якутск поздно вечером.

Проживание

Тур предусматривает размещение в палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 68 000 руб.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Проживание в палатках от одноместной до четырёхместной.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Питание, указанное в программе (7 завтраков, 6 обедов, 7 ужинов)
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (палатки, спальные мешки, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, костровая посуда)
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Регистрация группы в Службе спасения Республики Саха (Якутия)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется дежурными из числа участников под руководством инструктора-проводника)
  • Всё, что не входит в стоимость тура
  • Аренда: болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период походадополнительное место в палатке - 5 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Болотные сапоги - 1 500 руб. за весь период похода
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
Место начала и завершения?
Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • болотные сапоги/сапоги выше колен;
  • треккинговая обувь;
  • лагерная обувь;
  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • флисовая кофта/теплая кофта;
  • термобелье;
  • носки теплые/тонкие;
  • рубашка с длинным рукавом от солнца;
  • футболки/майки.

Снаряжение и личные вещи:

  • сидушка хоба;
  • солнцезащитные очки;
  • кружка, ложка, миска;
  • термос (по желанию);
  • комаринка рефтамид/гардекс;
  • средство от укусов комаров;
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • Powerbank/солнечная панель.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что нас ожидает в туре?

Бескрайние горы и хребты, которые следуют один за другим, — это Страна Семи Хребтов.

Этот маршрут мы поэтапно разрабатывали в течение двух лет и не могли предположить, что найдем удивительно красивые места, отличающиеся уникальностью от других мест не только в горах Семи Хребтов. Это ледяные ущелья с обильем водопадов!

Маршрут проложен по ущельям горных рек, где при переходе с одного ущелья на другое вам предстоит пройти по горному перевалу.

Перевал технически несложный. В конце подъема на перевал маршрут заходит в горную долину со множеством озер.

Маршрут подходит для физически крепких людей. Опыт участия в многодневных пеших походах не обязателен.

Что важно знать перед отправлением в тур?

Разница во времени с Москвой составляет 6 часов. Для адаптации к местному времени рекомендуем прибыть в Якутск за день до тура.

Нужно быть готовым к отсутствию сотовой связи по маршруту.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура не входит страхование от несчастного случая.

В стоимость тура входит страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

