4 день

Переход до речки Тарыннах. Ледяной каньон и Ледяные водопады

Сегодня путь идет к спуску, но на начальном этапе мы предлагаем сделать подъем на возвышенность рядом с горой. Здесь открывается отличная панорама на всю долину и на горы, окружающие долины.

После спуска с сопки путь следует рядом с озерами.

Спуск к Тарыннаху крутой, и здесь нужно быть очень осторожным.

Заросли кустарников, которыми устлан склон, здесь наоборот помогают и обеспечивают безопасность спуска.

Вариант: если взять вправо, то можно выйти на Ледяной каньон, где можно увидеть наледи и водопады каньона сверху. Спуск здесь в единственном месте, который мы нашли в походе 2025-го года.

Спуск между скалами по месту, богатому растительностью. Здесь открывается невероятная красота: эта местность окружена скальными горами с остроконечными вершинами.

После спуска обед.

Экскурсия (подъем) налегке по руслу ручья до правого Ледяного водопада. Водопад здесь находится за толстой стеной льда тарына-неледи.

После экскурсии спуск до места лагеря.

Разбивка лагеря и после небольшого отдыха экскурсия по левому притоку Тарыннаха. Этот приток проходит по узкому каньону, наполненному толстым слоем наледи. Толщина наледи местами доходит до 5-6 метров.

Речка здесь проложила себе путь, разрезав наледь пополам, пройти по которой возможно только небольшое расстояние.

Дальше путь преграждают нависшие льды, которые могут свалиться вниз в любой момент.

Далее красоты этого каньона можно увидеть только с помощью дрона.

Здесь множество очень интересных водопадов, к некоторым из которых, к сожалению, невозможно подойти.

Длина маршрута – 3,5 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160