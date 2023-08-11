Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск

Групповой тур в Якутске
5
3 отзыва
Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы». Этот уникальный природный феномен поразит Вас своими масштабами и красотой.

Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают все величие якутской природы.

Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Ближайшие даты:
10
июл
14
авг

Что вас ожидает:

Живописные места
Живописные места
Увидим национальный природный парк «Ленские столбы»
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Познакомимся с национальным колоритом
Развлекательная программа
Развлекательная программа
Насладимся выступлениями местных артистов
Отдаленные уголки Якутии
Отдаленные уголки Якутии
Побываем в Тикси — самом северном населенном пункте Якутии
Вкусная рыбалка
Вкусная рыбалка
Порыбачим и попробуем вкуснейшую уху из свежей рыбы

Программа тура по дням

1 день

Якутск

С 08:00 трансфер из аэропорта.

Размещение на борту с 10:00.

Обед.

Свободное время.

Отправление в рейс в 19:00.

2 день

Ленские столбы

Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска.

На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.

Отдых на берегу.

Ленские столбыЛенские столбыЛенские столбыЛенские столбы
3 день

Буотама

Пешая прогулка до бизонария. Рассказ сотрудника бизонария.

4 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Лекции и фильмы о Якутии, мастер-классы.

В пути, программа на борту
5 день

Жиганск

Переправа на пароме.

Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.

Пешая прогулка до центра поселка.

Фольклорный концерт.

Продажа сувениров.

Посещение небольшого краеведческого музея и православной церкви.

6 день

Кюсюр

Пешая прогулка до Дома культуры.

Фольклорный концерт, выставка-продажа сувениров.

Свободная программа.

7 день

Неелово (Тикси)

Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси».

Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.

Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Показ видео слайда о Тикси (10 минут).

Приветственное слово и театрализованная постановка.

8 день

Тит-Ары

Рассказ об острове.

Экскурсия в ледник.

Дегустация рыбы шоковой заморозки.

9 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

10 день

Полярный круг (или Утиный остров)

Стоянка у надписи ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.

Свободная программа.

Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.

11 день

В пути, программа на борту

Программа на борту.

Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.

Проводятся различные мастер-классы.

12 день

Зелёная стоянка

Свободная программа на берегу.

Шашлык.

Прощальный костер Дружбы.

13 день

Соттинцы

Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея. Посещение сувенирной лавки.

Отдых на берегу.

14 день

Якутск

Прибытие в 04:00.

Завтрак.

Стоянка до 10 утра.

Трансфер в аэропорт/гостиницу.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».

Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб:

КаютаЛюкс
(мест нет)		ПолулюксОдноместная с доп. местомПолулюксТрехместная стандартЧетырехместная стандарт
Палубашлюпочнаяглавнаяглавнаяшлюпочнаяшлюпочнаяглавная
Номера кают200 и 201106–113100–105202–210211–234115–133
Количество кают28692419
Тип размещениядо 2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел2 чел1 чел*2 чел3 чел1 чел*2 чел3 чел4 чел
Стоимость в рублях728 000392 000556 600339 250406 000392 000556 600178 445503 400540 000147 100503 400545 700588 200

*1 человек — стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.

В люксах нет мест.

Детям от 2 до 13 лет включительно — скидка 30%.

Варианты проживания

Круизный теплоход «Михаил Светлов»

13 ночей

Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.

Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.

Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.

К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.

Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.

Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.

На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.

Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»Круизный теплоход «Михаил Светлов»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Трехразовое питание по системе «шведский стол»
  • Программа на борту теплохода
  • Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Проживания в г. Якутск до начала тура и после его окончания
  • Питание, не предусмотренное программой тура
  • Алкогольные напитки
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
г. Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 210 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
11 авг 2023
Замечательное путешествие, могу посоветовать всем. Принимающая сторона очень и очень старалась развлечь нас и полностью погрузить в быт якутов. Делали незапланированные стоянки, меняли программу из за технических сложностей. Было очень весело, сопровождающие артисты сделали все возможное, что бы мы не скучали и сдружились. Единственный минус тура это бесконечно разнообразное и вкусное меню. Мы все прибавили по три- четыре килограмма. Но сдержаться и не попробовать все деликатесы, которыми нас баловали, было невозможно.
В
11 авг 2023
Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались довольными. Лена очень впечатлила. Очень красивая река, о такой рыбалке, как на Лене остаётся только мечтать. Великолепная кухня. Директору ресторана Тае отдельное спасибо.
Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались
Т
9 сен 2020
Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал

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