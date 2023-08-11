Крутые скалы, простирающиеся вдоль реки на 40 километров, как ничто иное передают все величие якутской природы.
Кроме того, Вас ждет увлекательная программа на борту теплохода, лекции по истории республики, конкурсы с призами, дискотеки и живые выступления артистов, которые прекрасно дополнят Ваш насыщенный отдых.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Якутск
С 08:00 трансфер из аэропорта.
Размещение на борту с 10:00.
Обед.
Свободное время.
Отправление в рейс в 19:00.
Ленские столбы
Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой до 200 м, сплошной стеной протянувшиеся по правому берегу красавицы Лены на 40 км. Расположены они в 200 км выше г. Якутска.
На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину с панорамной площадкой, откуда вы сможете не только полюбоваться великолепным видом на Лену и живописными окрестностями, но и сделать памятные фотографии о путешествии.
Отдых на берегу.
Буотама
Пешая прогулка до бизонария. Рассказ сотрудника бизонария.
В пути, программа на борту
Программа на борту.
Лекции и фильмы о Якутии, мастер-классы.
Жиганск
Переправа на пароме.
Приветственный эвенкийский ритуал на берегу.
Пешая прогулка до центра поселка.
Фольклорный концерт.
Продажа сувениров.
Посещение небольшого краеведческого музея и православной церкви.
Кюсюр
Пешая прогулка до Дома культуры.
Фольклорный концерт, выставка-продажа сувениров.
Свободная программа.
Неелово (Тикси)
Трансфер на автобусах. Остановка у знака «Тикси».
Церемония встречи гостей, обряд очищения, фотографирование.
Экскурсия «Южный берег моря Лаптевых». Показ видео слайда о Тикси (10 минут).
Приветственное слово и театрализованная постановка.
Тит-Ары
Рассказ об острове.
Экскурсия в ледник.
Дегустация рыбы шоковой заморозки.
В пути, программа на борту
Программа на борту.
Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.
Проводятся различные мастер-классы.
Полярный круг (или Утиный остров)
Стоянка у надписи ПОЛЯРНЫЙ КРУГ.
Свободная программа.
Далее будет прогулка по берегу и рыбалка. Проба ухи.
В пути, программа на борту
Программа на борту.
Проводятся лекции и показываются фильмы о Якутии.
Проводятся различные мастер-классы.
Зелёная стоянка
Свободная программа на берегу.
Шашлык.
Прощальный костер Дружбы.
Соттинцы
Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея. Посещение сувенирной лавки.
Отдых на берегу.
Якутск
Прибытие в 04:00.
Завтрак.
Стоянка до 10 утра.
Трансфер в аэропорт/гостиницу.
Карта туристского маршрута
Проживание
Круиз выполняет т/х «Михаил Светлов».
Стоимость каюты в зависимости от категории размещения и количества мест, руб:
|Каюта
|Люкс
(мест нет)
|Полулюкс
|Одноместная с доп. местом
|Полулюкс
|Трехместная стандарт
|Четырехместная стандарт
|Палуба
|шлюпочная
|главная
|главная
|шлюпочная
|шлюпочная
|главная
|Номера кают
|200 и 201
|106–113
|100–105
|202–210
|211–234
|115–133
|Количество кают
|2
|8
|6
|9
|24
|19
|Тип размещения
|до 2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел
|2 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|1 чел*
|2 чел
|3 чел
|4 чел
|Стоимость в рублях
|728 000
|392 000
|556 600
|339 250
|406 000
|392 000
|556 600
|178 445
|503 400
|540 000
|147 100
|503 400
|545 700
|588 200
*1 человек — стоимость каюты на 1 человека по типу размещения с подселением.
В люксах нет мест.
Детям от 2 до 13 лет включительно — скидка 30%.
Варианты проживания
Круизный теплоход «Михаил Светлов»
Трёхпалубный речной пассажирский теплоход. Назван в честь русского поэта и общественного деятеля Михаила Светлова. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1986 году.
Длина (габаритная) 90,36 м, ширина (габаритная) 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек.
К услугам туристов четырех-, трех-, двух- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой.
Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двухспальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Трехразовое питание по системе «шведский стол»
- Программа на борту теплохода
- Программа на стоянках, кроме программы в г. Якутске
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Проживания в г. Якутск до начала тура и после его окончания
- Питание, не предусмотренное программой тура
- Алкогольные напитки
- Услуги прачечной
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.