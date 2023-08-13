3 день

Сплав до группы скал «Сердечко»

07:30 Подъем, завтрак.

10:30 Начало сплава.

В этот день на маршруте туристы посетят скалы «Пещерная», «Целующиеся скалы».

Здесь скалы выше и в некоторых местах группы скал занимают длину в несколько километров.

13:00 Обед на берегу напротив Целующихся скал.

16:00 Прибытие к месту стоянки, разгрузка вещей и далее посадка на катамараны, чтобы спуститься вниз (2 км) для восхождения на скалы.

Восхождение на скалы по пологому распадку.

Экскурсия по скалам, фотографирование.

Если посмотреть этот участок реки на карте, то можно заметить, что река делает изгибы напоминающие рисунок сердца.

Здесь находится узкий перешеек, отделяющий два берега на несколько сотен метров.

Можно пешком над горой пройти это расстояние и оказаться на месте, откуда виден участок, пройденный по реке несколько часов назад.

18:30 После возвращения к лагерю, установка лагеря, ужин.

23:00 Отбой.

Длина дневного маршрута — 26 км.