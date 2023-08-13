Сплав по реке Синяя: путешествуйте на катамаранах с подвесными моторами
Синские Столбы и Ленские Столбы как памятники природы, занесены в список объектов Всемирного наследия Юнеско.
Передвижение туристов на 6–7 метровых надувных катамаранах с подвесными моторами гарантирует комфорт и безопасность.
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Трансфер до реки Синяя
Встреча в аэропорту (прилет рейсами, прибывающему в Якутск до 08:00 часов).
Трансфер в город.
09:00 Сбор на автовокзале (стоянка авто за магазином «Лавка художника») улица Октябрьская, 24.
09:15 Трансфер г. Якутск — п. Бердигестях на автобусе (180 км).
12:00 Обед п. Бердигестях, далее пересадка на «Трэкол» (вездеходная техника на шинах низкого давления) и переезд до базы отдыха «Уораннах» р. Синяя (90 км).
Путь проходит по тракторной дороге через болотистые места якутской тайги.
18:00 Приезд в базу отдыха «Уораннах».
Получение снаряжений (палатка, коврик, спальник, спасательный жилет, гермомешок на 100 литров).
Размещение в палатках и в 3-местных летних домах.
19:30 Ужин.
После ужина подготовка катамаранов к сплаву.
На этом месте реки можно хорошо порыбачить.
23:00 Отбой.
Ночь на базе отдыха «Уораннах».
Длина автомобильного маршрута Якутск — Бердигестях 185 км, Бердигестях — р. Синяя 90 км. Общее время в пути — 9 часов.
Сплав до речки Кыра Тас (местность Яма)
07:30 Подъем, завтрак.
09:00 Сборы, подготовка к сплаву.
10:30 Инструктаж, знакомство с техникой гребли на катамаране, начало сплава.
11:00 Начало сплава.
Сплав до речки Кыра Тас (местность Яма).
Во время сплава остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века «Андреевская».
13:30 Обед в районе устья р. МусХанда (песчаный остров напротив устья реки).
После обеда есть возможность покупаться в песчаном заливчике.
На этом острове наши туристы нередко находили кости животных времен мамонтов.
Продолжение сплава.
Недоезжая до места ночевки, остановка на обрядовой пещере.
19:30 Прибытие к месту стоянки в ТасХанда, разбивка лагеря, ужин.
Рыбалка.
Здесь река Синяя принимает холодный приток Кыра Тас, богатый холодными источниками.
На устье речки круглогодично стоит рыба, а в жаркие летние дни это место полна ленками и хариусами, что привлекает крупных хищных рыб.
Нередко здесь ловят метровых щук и ленков больших размеров.
23:00 Отбой.
Длина дневного водного маршрута — 20 км.
Сплав до группы скал «Сердечко»
07:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
В этот день на маршруте туристы посетят скалы «Пещерная», «Целующиеся скалы».
Здесь скалы выше и в некоторых местах группы скал занимают длину в несколько километров.
13:00 Обед на берегу напротив Целующихся скал.
16:00 Прибытие к месту стоянки, разгрузка вещей и далее посадка на катамараны, чтобы спуститься вниз (2 км) для восхождения на скалы.
Восхождение на скалы по пологому распадку.
Экскурсия по скалам, фотографирование.
Если посмотреть этот участок реки на карте, то можно заметить, что река делает изгибы напоминающие рисунок сердца.
Здесь находится узкий перешеек, отделяющий два берега на несколько сотен метров.
Можно пешком над горой пройти это расстояние и оказаться на месте, откуда виден участок, пройденный по реке несколько часов назад.
18:30 После возвращения к лагерю, установка лагеря, ужин.
23:00 Отбой.
Длина дневного маршрута — 26 км.
Сплав до Поющих Скал
07:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
При благоприятном уровне воды, в участке Черный перекат и в устье речки Мундукта можно хорошо порыбачить.
13:00 Обед в районе скал с гротами.
Остановка для посещения наскальных рисунков бронзового века «АммаЧыгын».
17:00 Прибытие к Поющим Скалам, разбивка лагеря на галечном берегу, откуда открывается отличный вид на скалы.
На этом участке реки длинный перекат, где хорошо ловится ленок.
19:00 Ужин, свободное время.
23:00 Отбой.
Длина дневного водного маршрута — 35 км.
Дневка. Экскурсия на Поющие Скалы
07:30 Подъем, завтрак.
Экскурсия на гроты Поющих Скал.
Поющие скалы — это скалы с высотой до 180 метров.
Гроты Поющих Скал представляют сквозные отверстия через скалы, с высотой около двух метров.
Скалы находятся на расстоянии 1,5 км от лагеря.
Гроты находятся на половине подъема до высоты.
Для подъема необходимо надеть треккинговую обувь с хорошей рифленой подошвой, так как подъем на скалы проходит по крутому склону.
13:00 Обед
После обеда отдых, свободное время.
Сплав до местности ТаналыкТубэтэ
07:30 Подъем, завтрак
10:30 Начало сплава.
Сегодня у нас сплав до местности ТаналыкТубэтэ.
В этот день туристы увидят несколько уникальных по своему строению скал: Ункур, Лабиринт, Стоунхендж.
Длина дневного водного маршрута — 23 км.
Выход на реку Лена
07:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
Этот участок реки Синяя, богата перекатами и при малом уровне воды, в некоторых из них нужно будет высадиться и пройти по берегу пешком, чтобы провести катамараны налегке, избегая проколов об острые камни.
13:00 Остановка для обеда на галечной косе напротив скал Туктуйэ.
Отсюда до Синска 5 км. Всего по реке Синяя сегодня проходим 22 км.
В устье реки на высоком берегу расположен поселок Синск и здесь работает сотовая связь.
После выхода на Лену, где ширина реки составляет несколько километров, переправа на противоположный берег и далее сплав до островов Куранах.
Здесь на правом берегу реки можно увидеть первые скалы Ленские Столбов, а вдали виден основной массив Ленских Столбов.
На этих островах хорошо ловится щука и при удаче можно поймать щуку очень больших размеров.
19:30 Прибытие к месту стоянки на островах Куранах, установка лагеря, ужин, свободное время.
В этом месте при благоприятном уровне воды можно отлично порыбачить.
23:00 Отбой.
Длина дневного водного маршрута — 43 км.
Ленские Столбы
07:30 Подъем, завтрак.
10:30 Начало сплава.
Сплав на этом участке маршрута проходит под Ленскими Столбами.
На устье речки Лабыдья, расположена туристическая база природного парка, где находятся тропа и лестница, ведущая к смотровой площадке.
Длина тропы 2 километра, общая высота подъема 225 метров.
Со смотровой площадки открывается отличная панорама на реку Лена.
После спуска обед (перекус).
Далее сплав под Ленскими Столбами с остановками для фотографирования.
Здесь на камнях можно найти отпечатки окаменевших остатков трилобитов живших здесь во времена «Кембрийского взрыва» пятьсот миллионов лет назад.
Далее сплав до поселка Тит Арыы, где туристов ожидает автобус.
Разбор катамаранов и погрузка вещей в автобус.
Отсюда до Якутска 165 километров.
21:00–22:00 Приезд в Якутск.
Длина дневного водного маршрута — 35 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-местной до 4-местной.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
База отдыха «Уораннах»
Размещение в палатках и в 3-местных летних домах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Трансферы г. Якутск - р. Синяя, п. Тит Ары - г. Якутск
- Страхование от несчастного случая
- Страхование финансовой ответственности туроператора
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Размещение в гостиницах г. Якутска
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер из гостиницы в аэропорт
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- куртка штормовая;
- дождевик;
- кофта флисова;
- рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- брюки штормовые;
- брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- термобелье тонкое;
- термобелье теплое (середина августа–сентябрь);
- бейсболка или панама;
- перчатки лагерные (для хоз. работ);
- перчатки водонепроницаемые;
- носки мембранные влагозащитные;
- носки тонкие;
- обувь для легкого трекинга;
- сапоги болотные;
- сапоги резиновые (до колен);
- сандали;
- легкая лагерная обувь.
Снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
- спички, зажигалки, средства для розжига;
- противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
- средства от мошек (сетки со спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
- средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
- рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
- трекинговые палки;
- полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
- гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
- гермомешок 20–40 литров для личных вещей во время сплава;
- мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
- рюкзак 100–130 литров;
- чехол для рюкзака;
- термос 1 литр;
- зарядное устройство (Power Bank);
- налобный фонарик;
- сидушка;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Безопасность
Участки рек Синяя и Лена, по которым проходит маршрут, не имеет определяющих категорийность препятствий и только из-за длины маршрута он оценивается как маршрут первой категории сложности. Бескатегорийные сложные участки на реке Синяя — это перекаты, а на реке Лена — это волны, которые могут образоваться при сильном ветре.
Учитывая эти обстоятельства, в этом маршруте мы используем 6- и 7-метровые надувные катамараны, которые наиболее устойчивы на волнах чем байдарки и обеспечивают надежность. Для удобства передвижения используем подвесные моторы.
Геология образования скал
В геологическом отношении Ленские и Синские Столбы являют собой образец раннепалеозойских образований осадочных пород. В давние времена у подножья на их месте располагалось мелководное теплое море, которое омывало древний сибирский континентальный участок. Образование столбов как формы рельефа датируются около 400 тыс. лет назад, то есть сравнительно недавним геологическим временем. Территория Сибирской платформы подвергалась постепенному поднятию, результатом чего стало возникновение разломов и образование глубоких речных долин. Это привело к активизации карстовых процессов, которые, наряду с продолжающимся эрозионным выветриванием, породили столь причудливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами.
Животный мир
Территория природного парка «Синяя» богата таежными животными: здесь водятся косули, кабарга, благородные и северные олени, лоси, бурые медведи, волки, лисы, соболи и другие.
Летом здесь гнездятся много разных уток, соколы-сапсаны, кречеты и много разных птиц.
Встречи туристов с агрессивными животными тайги не отмечены.
О комарах, слепнях, мошках
Река Синяя — это река Центральной Якутии. Здесь комаров и других насекомых не больше чем в Подмосковье. Самый богатый гнусом месяц — это июнь, но начиная с третьего дня лагеря устанавливаются на галечных косах вдали от леса и туристы забывают о них.