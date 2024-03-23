Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба

Рыбалка в Якутске: крупная рыба и уединение с природой на таежной реке Туолба
Сплав по таежной реке Туолба. Река богата нетронутой рыбой. Один из лучших рыболовных маршрутов Якутии. Туолба — малохоженая река из-за непростой транспортной схемы.

Попасть на Туолбу стало возможно только несколько лет
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назад после строительства нефтяной трубы «Восточная Сибирь — Тихий Океан», которая прошла сквозь обширную якутскую тайгу.

Отличная рыбалка, безлюдная таежная река, полная автономия вдали от цивилизации прекрасно подходят для любителей рыбалки и приключений.

5
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переезд г. Якутск - г. Алдан - р. Туолба

06:00 Выезд из Якутска.

Переезд г. Якутск — г. Алдан р. Туолба.

Прибытие на Туолбу поздно вечером.

Расстояния: г. Якутск — г. Алдан 530 км, г. Алдан — р. Туолба 230 км.

2 день

Сплав до р. Куталах

На этом участке лучше не тратить время на рыбалку, т. к. участок облавливается работниками нефте- и газопроводов (ВСТО и Сила Сибири).

Стоянка в 5 км ниже устья р. Куталах.

На месте стоянки можно заметить выходы подземной воды, где стоит рыба.

С этого места начинается рыбалка.

Длина дневного перехода — 50 км.

3 день

Дневка. Рыбалка

В этот день только отдых и рыбалка, в основном, в местах впадения ключей.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

4 день

Сплав до островов устья р. Сыалысардах

Этот участок богат притоками, в том числе, холодными, где скапливается рыба.

На участке один порог.

Перекаты на участках с островами.

Ниже Сыалысардаха есть возможность поймать таймень.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута — 40 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 8 часов.

5 день

Сплав до р. Ель Биллях

Порогов на участке нет, есть перекатные места.

В переводе Ел Биллях с якутского Богатая тайменем.

Сейчас нет столько тайменей, но возможность поймать таймени существует.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута — 31 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.

6 день

Сплав до р. КуччугуйУлэгир

Сплав до р. КуччугуйУлэгир

На участке один порог.

Здесь начинаются места крупных щук весом до 14 кг.

Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.

Длина дневного маршрута — 34 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.

7 день

Сплав до района устья р. Оногосчут

На участке один порог.

С этих мест можно встретить рыбаков, которые поднимаются на моторах с низовьев.

Стоянка на острове в 2 км ниже устья речки.

Длина дневного маршрута — 28 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.

8 день

Сплав до устья р. Туолба

На этом участке ближе к устью реки один несложный порог.

По маршруту на левом берегу расположен участок Алексеевка, где летом живут 2-3 семьи.

Можно остановиться у последнего дома.

Выше Алексеевки в 10 км на правом берегу в палатке живут оленеводы (они каждый год там).

Ниже Алексеевки есть места с глубокими ямами, где можно поймать таймешка.

Длина дневного маршрута — 60 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 10 часов.

9 день

Сплав по реке Лена

Дневной километраж и места стоянок сильно зависят от уровня воды на реке Лена.

На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.

Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.

10 день

Сплав по реке Лена

На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.

Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.

11 день

Сплав по реке Лена до поселка Тит Ары

В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско.

Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км, авто — 165 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день, время в пути на авто Тит Ары — Якутск — 3,5 часа.

Итого по маршруту:

  • г. Якутск — р. Туолба — 734 км;
  • р. Туолба — 237 км (мост ВСТО 12 км ниже устья р. Олонсо до устья);
  • р. Лена — 210 км (устье р. Туолба до с. Тит Ары);
  • р. Тит Ары — г. Якутск — 180 км.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках от 1-местной до 4-местной.

Варианты проживания

Палаточный городок

10 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Трансфер г. Якутск - мост ВСТО (заброска через город Алдан) р. Туолба - р. Лена - Ленские Столбы - поселок Тит Ары - г. Якутск
  • Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Услуги инструктора-проводника
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер из гостиницы в аэропорт
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
  • Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
  • Аренда снаряжения: болотные сапоги (на весь период похода) - 1500 руб. дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
  • Болотные сапоги (на весь период похода) - 1500 руб
  • Дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб
  • Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
  • Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
  • Фирменная футболка - 2 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • кофта флисова;
  • рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • брюки штормовые;
  • брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
  • термобелье тонкое;
  • термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
  • бейсболка или панама;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • перчатки водонепроницаемые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • обувь для легкого трекинга;
  • сапоги болотные;
  • сапоги резиновые (до колен);
  • сандали;
  • легкая лагерная обувь.

Снаряжение:

  • солнцезащитный крем;
  • солнцезащитные очки;
  • индивидуальная аптечка;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
  • спички, зажигалки, средства для розжига;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • средства от мошек (сетки со спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • треккинговые палки;
  • полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
  • гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
  • гермомешок 20–40 литров для личных вещей во время сплава;
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • рюкзак 100–130 литров;
  • чехол для рюкзака;
  • термос 1 литр;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • налобный фонарик;
  • сидушка;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Е
26 фев 2024
Надежно, качественно, безопасно!
Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!

Тур входит в следующие категории Якутска

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