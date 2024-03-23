Попасть на Туолбу стало возможно только несколько лет
Программа тура по дням
Переезд г. Якутск - г. Алдан - р. Туолба
06:00 Выезд из Якутска.
Переезд г. Якутск — г. Алдан — р. Туолба.
Прибытие на Туолбу поздно вечером.
Расстояния: г. Якутск — г. Алдан 530 км, г. Алдан — р. Туолба 230 км.
Сплав до р. Куталах
На этом участке лучше не тратить время на рыбалку, т. к. участок облавливается работниками нефте- и газопроводов (ВСТО и Сила Сибири).
Стоянка в 5 км ниже устья р. Куталах.
На месте стоянки можно заметить выходы подземной воды, где стоит рыба.
С этого места начинается рыбалка.
Длина дневного перехода — 50 км.
Дневка. Рыбалка
В этот день только отдых и рыбалка, в основном, в местах впадения ключей.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Сплав до островов устья р. Сыалысардах
Этот участок богат притоками, в том числе, холодными, где скапливается рыба.
На участке один порог.
Перекаты на участках с островами.
Ниже Сыалысардаха есть возможность поймать таймень.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута — 40 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 8 часов.
Сплав до р. Ель Биллях
Порогов на участке нет, есть перекатные места.
В переводе Ел Биллях с якутского Богатая тайменем.
Сейчас нет столько тайменей, но возможность поймать таймени существует.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута — 31 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.
Сплав до р. КуччугуйУлэгир
Сплав до р. КуччугуйУлэгир
На участке один порог.
Здесь начинаются места крупных щук весом до 14 кг.
Вечером, с заходом солнца, рыбалка на мыша.
Длина дневного маршрута — 34 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.
Сплав до района устья р. Оногосчут
На участке один порог.
С этих мест можно встретить рыбаков, которые поднимаются на моторах с низовьев.
Стоянка на острове в 2 км ниже устья речки.
Длина дневного маршрута — 28 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 7 часов.
Сплав до устья р. Туолба
На этом участке ближе к устью реки один несложный порог.
По маршруту на левом берегу расположен участок Алексеевка, где летом живут 2-3 семьи.
Можно остановиться у последнего дома.
Выше Алексеевки в 10 км на правом берегу в палатке живут оленеводы (они каждый год там).
Ниже Алексеевки есть места с глубокими ямами, где можно поймать таймешка.
Длина дневного маршрута — 60 км. Время в пути с остановками на рыбалку — 10 часов.
Сплав по реке Лена
Дневной километраж и места стоянок сильно зависят от уровня воды на реке Лена.
На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.
Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.
Сплав по реке Лена
На реке отлично ловится щука, окунь, а на закидушку можно поймать осетра или налима.
Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день.
Сплав по реке Лена до поселка Тит Ары
В последний день маршрут проходит под Ленскими Столбами и поэтому есть возможность посетить этот уникальный памятник природы, занесенный в список Всемирного наследия Юнеско.
Суммарная длина водного маршрута 9–11 дней — 210 км, авто — 165 км. Время в пути с остановками на рыбалку по 8 часов в день, время в пути на авто Тит Ары — Якутск — 3,5 часа.
Итого по маршруту:
- г. Якутск — р. Туолба — 734 км;
- р. Туолба — 237 км (мост ВСТО 12 км ниже устья р. Олонсо до устья);
- р. Лена — 210 км (устье р. Туолба до с. Тит Ары);
- р. Тит Ары — г. Якутск — 180 км.
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках от 1-местной до 4-местной.
Варианты проживания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Трансфер г. Якутск - мост ВСТО (заброска через город Алдан) р. Туолба - р. Лена - Ленские Столбы - поселок Тит Ары - г. Якутск
- Страхование от несчастного случая в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Страхование финансовой ответственности туроператора в страховой компании АО «ДальЖАСО», г. Хабаровск
- Стоимость продуктов походного питания
- Услуги инструктора-проводника
- Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, гермомешки на 100 литров, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер из гостиницы в аэропорт
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств - «инструктор всегда рядом»)
- Дополнительное место в палатке - 5 000 руб
- Аренда снаряжения: болотные сапоги (на весь период похода) - 1500 руб. дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб. дополнительный коврик (пенка) - 500 руб. набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
- Болотные сапоги (на весь период похода) - 1500 руб
- Дополнительный гермомешок на 100 л - 1 000 руб
- Дополнительный коврик (пенка) - 500 руб
- Набор рыболовного снаряжения (удилище, катушка с леской, блесна) - 5 000 руб
- Фирменная футболка - 2 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- куртка штормовая;
- дождевик;
- кофта флисова;
- рубашка тонкая с длинным рукавом (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- брюки штормовые;
- брюки тонкие (во время сплава для защиты от солнечных лучей);
- термобелье тонкое;
- термобелье теплое (середина августа-сентябрь);
- бейсболка или панама;
- перчатки лагерные (для хоз. работ);
- перчатки водонепроницаемые;
- носки мембранные влагозащитные;
- носки тонкие;
- обувь для легкого трекинга;
- сапоги болотные;
- сапоги резиновые (до колен);
- сандали;
- легкая лагерная обувь.
Снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
- полиэтиленовые мешки для мелкого мусора;
- спички, зажигалки, средства для розжига;
- противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
- средства от мошек (сетки со спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
- средства защиты от агрессивных животных: фальшфейер, перцовый баллончик, звуковые, световые, шумовые средства;
- рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
- треккинговые палки;
- полиэтиленовые мешки плотные до 240 литров для транспортировки рюкзаков;
- гермоупаковка ПВХ 100 л (мешки, драйбеги, баулы);
- гермомешок 20–40 литров для личных вещей во время сплава;
- мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
- рюкзак 100–130 литров;
- чехол для рюкзака;
- термос 1 литр;
- зарядное устройство (Power Bank);
- налобный фонарик;
- сидушка;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, ножик).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.