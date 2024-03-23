2 день

Сплав до р. Куталах

На этом участке лучше не тратить время на рыбалку, т. к. участок облавливается работниками нефте- и газопроводов (ВСТО и Сила Сибири).

Стоянка в 5 км ниже устья р. Куталах.

На месте стоянки можно заметить выходы подземной воды, где стоит рыба.

С этого места начинается рыбалка.

Длина дневного перехода — 50 км.