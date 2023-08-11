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Авторский тур
14 дней
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: г. Якутск
«Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы»»
10 июля в 10:00
14 авг в 10:00
от 147 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Увлекательный круиз ко всемирному наследию ЮНЕСКО — Ленским столбам»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина11 августа 2023Замечательное путешествие, могу посоветовать всем. Принимающая сторона очень и очень старалась развлечь нас и полностью погрузить в быт якутов. Делали
- ВВалерий11 августа 2023Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались довольными. Лена очень впечатлила. Очень красивая река, о такой рыбалке, как на Лене остаётся только мечтать. Великолепная кухня. Директору ресторана Тае отдельное спасибо.
- ГГалина11 августа 2023Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
- ВВалерий11 августа 2023Все прошло замечательно. Спасибо
- ЕЕлена24 июня 2023В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
- ТТатьяна9 сентября 2020Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Круизы»
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Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 147 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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