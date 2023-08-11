Круизы и туры по воде в Якутске

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Якутске, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
⛴ На теплоходе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
Начало: г. Якутск
«Круиз начинается с посещения национального природного парка «Ленские столбы»»
10 июля в 10:00
14 авг в 10:00
от 147 100 за человека
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 10 500 за человека
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
«Увлекательный круиз ко всемирному наследию ЮНЕСКО — Ленским столбам»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Замечательное путешествие, могу посоветовать всем. Принимающая сторона очень и очень старалась развлечь нас и полностью погрузить в быт якутов. Делали
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    незапланированные стоянки, меняли программу из за технических сложностей. Было очень весело, сопровождающие артисты сделали все возможное, что бы мы не скучали и сдружились. Единственный минус тура это бесконечно разнообразное и вкусное меню. Мы все прибавили по три- четыре килограмма. Но сдержаться и не попробовать все деликатесы, которыми нас баловали, было невозможно.

  • В
    Валерий
    11 августа 2023
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались довольными. Лена очень впечатлила. Очень красивая река, о такой рыбалке, как на Лене остаётся только мечтать. Великолепная кухня. Директору ресторана Тае отдельное спасибо.
    Отдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы осталисьОтдых оставил только самые приятные впечатления. Никаких накладок. Все направлено на то, что бы туристы остались
  • Г
    Галина
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Могу выделить два минуса поездки. Первое это каюты. Всего два люкса. То что называется полулюксом, едва ли претендует на столь
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    высокий ранг. Очень хотелось бы, что бы в зимний период прошла реновация и количество люксов увеличили. Очень многие туристы готовы были доплатить за более комфортные условия проживания, а это соответственно увеличило бы прибыль компании, тем более что наполняемость тура всего 50%. Второй минус это транспорт в Тикси. Прекрасно понимаем ситуацию, но те кто сел в машины увидел намного больше, чем те кто попал в автобус. Здесь однозначно недоработка. В целом очень хорошо организованный и продуманный тур.

  • В
    Валерий
    11 августа 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    Все прошло замечательно. Спасибо
    Все прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. СпасибоВсе прошло замечательно. Спасибо
  • Е
    Елена
    24 июня 2023
    Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное, на местах остановок хромали гиды, но оно и понятно, экскурсионные группы к ним приезжают редко, но они старались как могли.
    В целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. ЕдинственноеВ целом отличная организация круиза. Представитель турфирмы Людмила Сергеевна делала всё, что в её силах. Единственное
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2020
    Речной круиз по маршруту Якутск - Тикси - Якутск
    Замечательный тур, прекрасное обслуживание и развлекательная программа. Питание выше всяких похвал

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Круизы»

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Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 147 100. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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