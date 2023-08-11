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высокий ранг. Очень хотелось бы, что бы в зимний период прошла реновация и количество люксов увеличили. Очень многие туристы готовы были доплатить за более комфортные условия проживания, а это соответственно увеличило бы прибыль компании, тем более что наполняемость тура всего 50%. Второй минус это транспорт в Тикси. Прекрасно понимаем ситуацию, но те кто сел в машины увидел намного больше, чем те кто попал в автобус. Здесь однозначно недоработка. В целом очень хорошо организованный и продуманный тур.