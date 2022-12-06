Краски осеннего Крыма

Осень - прекрасное время для путешествия по Крыму

5
3 отзыва
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Осень – прекрасное время для путешествия по Крыму. Осень в Крыму наступает значительно позже, чем в средней полосе России. В ноябре лес Крыма фантастически красив.

Он приобретает разные оттенки осени: это и ярко-красная скумпия, и золотистые осины, и буки, и нежно красный клен, и бурый дуб, и вечнозеленые ели и сосны. Действительно, красоту осеннего леса трудно описать словами. Это и восторг, и умиротворение, и спокойствие, и благоговение.
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Краски осеннего Крыма
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Подъем на гору Ай-Петри
Подъем на гору Ай-Петри
Вам откроются живописные пейзажи полуострова на побережье, на горы и конечно же, на море
Ежегодный Бал хризантем
Ежегодный Бал хризантем
Выставка хризантем проходит ежегодно с 1953 года, это масштабное и невероятно красивое событие
Окунитесь в атмосферу советского детства
Окунитесь в атмосферу советского детства
Вы посетите Никитскую расселину, здесь снимали советские сказки Роу и многие сцены из фильмов

Программа тура по дням

1 день

Никитский ботанический сад, Никитская расселина

10.30 – 11.00 Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.

Экскурсия по Никитскому ботаническому саду (входные билеты оплачиваются отдельно).

Сад – царство зеленой экзотики: кактусовая оранжерея, парк приключений, бамбуковая роща, зелёный лабиринт.

Изюминка сезона – Бал хризантем. Выставка хризантем проходит ежегодно с 1953 года.

Каждый год гости выбирают "Королеву бала".

Прогулка в Никитскую расселину (Аянские скалы) (входные билеты оплачиваются отдельно).

Словно каменный страж, стоит пирамидальная скала, разорванная на две части.

Здесь снимали знаменитые советские сказки Роу "Королевство кривых зеркал","Варвара Краса – длинная коса","Финист – Ясный Сокол", сцены из фильмов "Земля Санникова","Дети капитана Гранта","Спортлото-82" и другие.

Никитский ботанический сад, Никитская расселинаНикитский ботанический сад, Никитская расселинаНикитский ботанический сад, Никитская расселина
2 день

Ай-Петри, Ласточкино гнездо, набережная Ялты

Завтрак.

Гора Ай-Петри – природная достопримечательность Крыма.

Поднимаемся на гору автобусом.

Дорога вьется серпантином по лесу.

Первая остановка у водопада Учан-Су, высота которого – 98 метров, это самый высокий водопад в Крыму.

На десятом километре дороги – Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.

На высоте 900 метров над уровнем моря – видовая площадка Серебряная беседка.

Любуемся Ялтой с высоты птичьего полета.

Еще несколько поворотов – и мы на плато.

1182 м над уровнем моря, красивая панорама южного берега Крыма!

Отдых на плато Ай-Петри.

Можно подняться на зубцы Ай-Петри.

Можно посетить пещеру (входные билеты оплачиваются отдельно).

Спуск в Мисхор.

В Гаспре любуемся Замком Ласточкино гнездо (с видовой площадки).

Предлагаем продегустировать национальные блюда в крымскотатарские кафе (заказ по меню за дополнительную плату).

Истории, традиции, забавные байки из жизни крымских татар от хозяина.

Прогулка-экскурсия по набережной Ялты.

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и «познакомитесь» с чеховской Дамой с собачкой.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан и Есенина, скамейка влюбленных, театр им. А. П. Чехова.

Ай-Петри, Ласточкино гнездо, набережная ЯлтыАй-Петри, Ласточкино гнездо, набережная ЯлтыАй-Петри, Ласточкино гнездо, набережная Ялты
3 день

Форосская церковь, Байдаркие ворота, пещерный город Качи-Кальон

Завтрак.

Выселение из отеля.

Экскурсия по горному Крыму.

Едем по живописной южнобережной дороге с потрясающими пейзажами.

В пути посещаем церковь Воскресения Христова над Форосом.

Перевал Байдарские ворота, красивая видовая площадка.

Едем по горному Крыму.

В ноябре лес Крыма фантастически красив.

Он приобретает разные оттенки осени: это и ярко-красная скумпия, и золотистые осины, и буки, и нежно красный клен, и бурый дуб, и вечнозеленые крымские ели и сосны.

Посещаем пещерный город Качи-Кальон (входные билеты оплачиваются отдельно).

Основан в VIII в. Множество пещер в несколько уровней.

Церковь святой Софии высечена в огромном камне.

Святой источник св. Анастасии.

Потрясающая панорама Качинской долины, Алимовой балки напротив и главной гряды крымских гор Скит Св. Анастасии Узорешительницы, «бисерный» храм, горный скит в узком ущелье Таш-Аир.

В храме все от пола до потолка украшено бисером и камнями (увлечение монахов).

Трансфер в Симферополь.

Завершение тура.

Форосская церковь, Байдаркие ворота, пещерный город Качи-КальонФоросская церковь, Байдаркие ворота, пещерный город Качи-КальонФоросская церковь, Байдаркие ворота, пещерный город Качи-Кальон

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе большой Ялты.

Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:

1 взрослый в 1-местном номере17 200
2 взрослых в 2-местном номере26 000
1 взрослый в 2-местном номере13 000
2 взрослых + 1 ребенок 6-16 лет
на дополнительном месте
36 700

Варианты проживания

Отель

2 ночи

Участники тура проживают в отеле туристического класса в районе Большой Ялты. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартном номере со всеми удобствами
  • Питание ВВ завтраки (в отеле, кроме первого дня)
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту
  • Экскурсионное сопровождение по всему маршруту
  • Поездка на гору Ай-Петри
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
  • Личные расходы (вода, сувениры, фрукты, туалеты и т. д.)
  • Входные билеты на объекты с экскурсией:Никитский ботанический сад 600 руб. / 300 руб. дети 6-14 лет и пенс. Никитская расселина 150 руб., / 80 руб. дети 6-14 летпещерный город Качи-Кальон 200 руб. / 150 руб. дети 6-14 лет и пенс. пещеры на Ай-Петри 150 руб., / 80 руб. дети 6-14 лет.
  • Никитский ботанический сад 600 руб. / 300 руб. дети 6-14 лет и пенс.
  • Никитская расселина 150 руб., / 80 руб. дети 6-14 лет
  • Пещерный город Качи-Кальон 200 руб. / 150 руб. дети 6-14 лет и пенс.
  • Пещеры на Ай-Петри 150 руб., / 80 руб. дети 6-14 лет
Место начала и завершения?
Россия, Республика Крым, Симферополь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много передвигаться, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант - кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону. Не забудьте купальники и другие пляжные принадлежности.

Как организовано питание не входящее в тур?

Программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.

Как проходит перемещение на маршруте?

Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 дек 2022
Всё очень понравилось
в
7 мая 2022
спасибо! все очень понравилось!!
Е
30 апр 2022
Отличная профессиональная работа экскурсовода Дианы. Она ходячая Крымская энциклопедия, знает массу интересных легенд, легко оперирует датами и событиями. При этом хорошее чувство юмора, тактичность и умение и готовность решить любую нашу проблему. Большое спасибо, Диана. Вы помогли нам влюбиться в Крым.

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