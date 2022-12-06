10.30 – 11.00 Встреча туристов (по согласованию менеджером) под часами на башне на ж/д вокзале.
Экскурсия по Никитскому ботаническому саду (входные билеты оплачиваются отдельно).
Сад – царство зеленой экзотики: кактусовая оранжерея, парк приключений, бамбуковая роща, зелёный лабиринт.
Изюминка сезона – Бал хризантем. Выставка хризантем проходит ежегодно с 1953 года.
Каждый год гости выбирают "Королеву бала".
Прогулка в Никитскую расселину (Аянские скалы) (входные билеты оплачиваются отдельно).
Словно каменный страж, стоит пирамидальная скала, разорванная на две части.
Здесь снимали знаменитые советские сказки Роу "Королевство кривых зеркал","Варвара Краса – длинная коса","Финист – Ясный Сокол", сцены из фильмов "Земля Санникова","Дети капитана Гранта","Спортлото-82" и другие.
Завтрак.
Гора Ай-Петри – природная достопримечательность Крыма.
Поднимаемся на гору автобусом.
Дорога вьется серпантином по лесу.
Первая остановка у водопада Учан-Су, высота которого – 98 метров, это самый высокий водопад в Крыму.
На десятом километре дороги – Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.
На высоте 900 метров над уровнем моря – видовая площадка Серебряная беседка.
Любуемся Ялтой с высоты птичьего полета.
Еще несколько поворотов – и мы на плато.
1182 м над уровнем моря, красивая панорама южного берега Крыма!
Отдых на плато Ай-Петри.
Можно подняться на зубцы Ай-Петри.
Можно посетить пещеру (входные билеты оплачиваются отдельно).
Спуск в Мисхор.
В Гаспре любуемся Замком Ласточкино гнездо (с видовой площадки).
Предлагаем продегустировать национальные блюда в крымскотатарские кафе (заказ по меню за дополнительную плату).
Истории, традиции, забавные байки из жизни крымских татар от хозяина.
Прогулка-экскурсия по набережной Ялты.
Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и «познакомитесь» с чеховской Дамой с собачкой.
Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан и Есенина, скамейка влюбленных, театр им. А. П. Чехова.
Завтрак.
Выселение из отеля.
Экскурсия по горному Крыму.
Едем по живописной южнобережной дороге с потрясающими пейзажами.
В пути посещаем церковь Воскресения Христова над Форосом.
Перевал Байдарские ворота, красивая видовая площадка.
Едем по горному Крыму.
В ноябре лес Крыма фантастически красив.
Он приобретает разные оттенки осени: это и ярко-красная скумпия, и золотистые осины, и буки, и нежно красный клен, и бурый дуб, и вечнозеленые крымские ели и сосны.
Посещаем пещерный город Качи-Кальон (входные билеты оплачиваются отдельно).
Основан в VIII в. Множество пещер в несколько уровней.
Церковь святой Софии высечена в огромном камне.
Святой источник св. Анастасии.
Потрясающая панорама Качинской долины, Алимовой балки напротив и главной гряды крымских гор Скит Св. Анастасии Узорешительницы, «бисерный» храм, горный скит в узком ущелье Таш-Аир.
В храме все от пола до потолка украшено бисером и камнями (увлечение монахов).
Трансфер в Симферополь.
Завершение тура.
Тур предусматривает проживание в отеле туристического класса в районе большой Ялты.
Стоимость тура в зависимости от размещения, руб:
|1 взрослый в 1-местном номере
|17 200
|2 взрослых в 2-местном номере
|26 000
|1 взрослый в 2-местном номере
|13 000
2 взрослых + 1 ребенок 6-16 лет
на дополнительном месте
|36 700
Участники тура проживают в отеле туристического класса в районе Большой Ялты. Просим обратить внимание, что данные отели не располагают собственными территориями и пляжами.
Удобная одежда и обувь. Необходимо учитывать, что в экскурсионном туре вам придется много передвигаться, поэтому обувь должна быть такой, чтоб вы могли в ней много ходить. Идеальный вариант - кроссовки, мокасины. Одежда должна быть по сезону. Не забудьте купальники и другие пляжные принадлежности.
Программа составлена так, что в обеденное время группа находится там, где есть кафе и столовые. Гиды знают, где вкусная и недорогая еда. Время на обед по программе 1 час. Во время обеда вы самостоятельно решаете, где будете обедать.
Перемещение по маршруту тура осуществляется на комфортных микроавтобусах Mercedes Sprinter или автомобилях класса минивэн. Все автобусы оборудованы кондиционером, ремнями безопасности, микрофонами для гида, автоматическими дверями. Водители помогут вам загрузить и выгрузить багаж.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.