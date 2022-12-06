2 день

Ай-Петри, Ласточкино гнездо, набережная Ялты

Завтрак.

Гора Ай-Петри – природная достопримечательность Крыма.

Поднимаемся на гору автобусом.

Дорога вьется серпантином по лесу.

Первая остановка у водопада Учан-Су, высота которого – 98 метров, это самый высокий водопад в Крыму.

На десятом километре дороги – Пьяная роща: высокие сосны клонятся в разные стороны.

На высоте 900 метров над уровнем моря – видовая площадка Серебряная беседка.

Любуемся Ялтой с высоты птичьего полета.

Еще несколько поворотов – и мы на плато.

1182 м над уровнем моря, красивая панорама южного берега Крыма!

Отдых на плато Ай-Петри.

Можно подняться на зубцы Ай-Петри.

Можно посетить пещеру (входные билеты оплачиваются отдельно).

Спуск в Мисхор.

В Гаспре любуемся Замком Ласточкино гнездо (с видовой площадки).

Предлагаем продегустировать национальные блюда в крымскотатарские кафе (заказ по меню за дополнительную плату).

Истории, традиции, забавные байки из жизни крымских татар от хозяина.

Прогулка-экскурсия по набережной Ялты.

Вы пройдетесь по узким кривым улочкам исторического центра Ялты, спуститесь на главную набережную Крыма и «познакомитесь» с чеховской Дамой с собачкой.

Гостиница Ореанда, памятник Юлиану Семенову, платан Айседоры Дункан и Есенина, скамейка влюбленных, театр им. А. П. Чехова.