Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня.
Край Восточного Крыма очень насыщен достопримечательностями и полноценно познать его за 1 день не всегда получится. Предлагаю ознакомиться с максимально насыщенной программой двухдневного тура.
Край Восточного Крыма очень насыщен достопримечательностями и полноценно познать его за 1 день не всегда получится. Предлагаю ознакомиться с максимально насыщенной программой двухдневного тура.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ожидает: 1 день. Судакская генуэзская крепость. Тропа Голицына. Коктебель • Выезд из отеля. Переезд с путевой экскурсией по Южнобережной трассе до Судака;
- Остановка в с. Малореченское у храма-маяка;
- Переезд в Судак. Посещение Судакской генуэзской крепости;
- Переезд в поселок Новый Свет. Пешеходная прогулка по самой красивой части тропы Голицына по территории заказника «Новый Свет» к мысу Капчик или к гроту Голицына. Возможна морская прогулка вдоль тропы Голицына на катере;
- Время на обед;
- Переезд в Коктебель через Солнечную Долину;
- В поселке Солнечная долина за доп. плату возможно посещение маяка на мысе Меганом (подъём на джипе) и посещение дегустации на винзаводе «Солнечная долина» с сырами местной сыроварни;
- Размещение в отеле в Коктебеле/Феодосии. 2 день. Морская прогулка, гор. Узун-сырт. Ак-Кая (Белая скала). Феодосия • Прогулка по набережной Коктебеля;
- Посещение дома-музея Макса Волошина (по желанию);
- Морская прогулка на катере вдоль потухшего вулкана Кара-Даг;
- Поездка на гору Узун-сырт, смотровая и виды на вулкан;
- Переезд в Феодосию. Осмотр руин и посещение территории генуэзской крепости Кафа, Карантин. Места, связанные с И. К. Айвазовским, могила Айвазовского, храм Сурб-Степанос;
- По желанию возможно посещение музея А. Грина, музея Веры Мухиной, музея сестер Цветаевых;
- Переезд к памятнику природы Ак-Кая (Белая скала) и 850-летнему Суворовскому дубу у города Белогорск;
- Дегустация крымскотатарского кофе с желтком, чебуреки;
- Возможно посещение парка львов «Тайган»;
• Возвращение через Симферополь в отель. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы.
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания.
По предварительному согласованию с туристом
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Судакская генуэзская крепость
- Храм-маяк
- Тропа Голицына
- Новый Свет
- Мыс Капчик или к грот Голицына
- Вулкан Кара-Даг
- Дом-музей Макса Волошина
- Гора Узун-сырт
- Территории генуэзской крепости Кафа
- Места, связанные с И.К. Айвазовским
- Могила Айвазовского
- Монастырь Сурб Степанос
- Ак-Кая (Белая скала)
Что включено
- Индивидуальная экскурсия по заранее утвержденному маршруту и тематике, на автомобиле гида, до 4-х человек при работе от 7 до 10 часов в день
Что не входит в цену
- Входных билетов в музеи оплачивается отдельно в кассу музея (в самих музеях экскурсии ведет экскурсовод музея)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ялты
Похожие туры из Ялты
скидка
3%
Авторский тур
4 дня
Краски осеннего Крыма
Начало: Россия, Республика Крым, Симферополь
1 ноя в 10:00
от 1900018 400₽ за человека