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Если вы остановились на Южном берегу Крыма, то для знакомства с Восточным побережьем лучше выбрать 2 полноценных дня.



Край Восточного Крыма очень насыщен достопримечательностями и полноценно познать его за 1 день не всегда получится. Предлагаю ознакомиться с максимально насыщенной программой двухдневного тура.