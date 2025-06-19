читать дальше где вы отдохнете после перелета. А с утра следующего дня мы начнем знакомство с Крымом.



Предлагаю общую программу, которую в переписке мы с вами можем переделать именно под ваши пожелания и интересы.

Для этого тура вам лучше остановиться в одном из отелей Ялты, Севастополя или Симферополя и каждый день выезжать на экскурсии из отеля. Я встречу вас в аэропорту, отвезу в отель,