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Три дня в Крыму с индивидуальным гидом

Путешествие по Крыму: экскурсии по дворцам и музеям с индивидуальным гидом
Для этого тура вам лучше остановиться в одном из отелей Ялты, Севастополя или Симферополя и каждый день выезжать на экскурсии из отеля. Я встречу вас в аэропорту, отвезу в отель,
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где вы отдохнете после перелета. А с утра следующего дня мы начнем знакомство с Крымом.

Предлагаю общую программу, которую в переписке мы с вами можем переделать именно под ваши пожелания и интересы.

Три дня в Крыму с индивидуальным гидом
Три дня в Крыму с индивидуальным гидом
Три дня в Крыму с индивидуальным гидом
Ближайшие даты:
19
июн20
июн21
июн22
июн23
июн24
июн25
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Что вас ожидает: День 1. Знакомство с Южным берегом Крыма, дворцами, парками и имениями Романовых Прогулка по Ялтинской набережной. Переезд в Алупку через обзорную площадку на Ласточкино гнездо. Посещение Воронцовского дворца и парка (экскурсия во дворец). Возможно попить национальный кофе или чай в крымско-татарской кофейне. Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца императора Николая II, место проведения Ялтинской конференции (экскурсию во дворце я веду самостоятельно). Время на поздний обед. Возможно посещение подвалов винзавода Массандры — экскурсия и дегустация. Возвращение в Ялту. День 2. Переезд через Южный берег Крыма в Севастопольский район Остановка у горы Кошка над Симеизом. Остановка у Фороской церкви и на перевале Байдарские ворота. Возможно перекусить лучшими крымскими чебуреками в ресторане «Шалаш». Переезд в Байдарскую долину. Переезд в Балаклаву. Обзорная точка над Балаклавской бухтой, экскурсионная прогулка по набережной. Посещение подземного музея — бывшей базы ремонта подводных лодок и ядерного арсенала ЧФ СССР. Виды на море, обрывы. Переезд к мысу Фиолент. Обрывы мыса Фиолент. Переезд в Севастополь в исторический центр к площади адмирала Нахимова и Приморскому бульвару. Обзорная экскурсия по городу-герою. Прогулка по набережной г. Севастополя, памятник Затопленным кораблям, Графская пристань. Время на обед в рыбном ресторанчике. Прогулка на катере по бухте с подходом к боевым кораблям и подводным лодкам Черноморского флота РФ. Место крещения князя Владимира. Свято-Владимирский собор. Возвращение в отель в Ялту. День 3. Выезд из Ялты в Бахчисарайский район Поездка с остановками на видовых точках у подножия средневековых пещерных городов Крыма. Посещение наиболее интересного пещерного города Крыма — средневековой крепости Мангуп-Кале. Подъем на УАЗе на вершину, прогулка по крепости (дополнительно оплачивается 3000 руб. за УАЗ). Время на обед в национальном домашнем ресторанчике. В Бахчисарае можно посмотреть снаружи Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный монастырь со святым источником. Переезд в Симферополь в аэропорт (вечерний вылет). Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы.
  • В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете.
  • Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания.

По предварительному согласованию с туристом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцы, парки и имения Романовых
  • Гора Кошка
  • Фороская церковь
  • Байдарская долина
  • Балаклава
  • Балаклавская бухта
  • Виды на море, обрывы
  • Мыс Фиолент
  • Севастополь
  • Набережная
  • Памятник Затопленным кораблям
  • Графская пристань
  • Место крещения князя Владимира
  • Свято-Владимирский собор
  • Средневековая крепость Мангуп-Кале
  • Бахчисарай
  • Ханский дворец
  • Свято-Успенский пещерный монастырь со святым источником
Что включено
  • Индивидуальная экскурсия
  • Автомобиль (Land Rover Discovery 4 мест, кондиционер) по всему маршруту - от выезда из отеля и до возвращения после экскурсии в отель
  • Проживание гида на маршруте
  • Фото на Ваш телефон в лучших локациях
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
  • Катера, джипы, дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
  • В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете
  • Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ялты

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