Для этого тура вам лучше остановиться в одном из отелей Ялты, Севастополя или Симферополя и каждый день выезжать на экскурсии из отеля. Я встречу вас в аэропорту, отвезу в отель,
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1. Знакомство с Южным берегом Крыма, дворцами, парками и имениями Романовых Прогулка по Ялтинской набережной. Переезд в Алупку через обзорную площадку на Ласточкино гнездо. Посещение Воронцовского дворца и парка (экскурсия во дворец). Возможно попить национальный кофе или чай в крымско-татарской кофейне. Переезд в Ливадию, посещение Ливадийского дворца императора Николая II, место проведения Ялтинской конференции (экскурсию во дворце я веду самостоятельно). Время на поздний обед. Возможно посещение подвалов винзавода Массандры — экскурсия и дегустация. Возвращение в Ялту. День 2. Переезд через Южный берег Крыма в Севастопольский район Остановка у горы Кошка над Симеизом. Остановка у Фороской церкви и на перевале Байдарские ворота. Возможно перекусить лучшими крымскими чебуреками в ресторане «Шалаш». Переезд в Байдарскую долину. Переезд в Балаклаву. Обзорная точка над Балаклавской бухтой, экскурсионная прогулка по набережной. Посещение подземного музея — бывшей базы ремонта подводных лодок и ядерного арсенала ЧФ СССР. Виды на море, обрывы. Переезд к мысу Фиолент. Обрывы мыса Фиолент. Переезд в Севастополь в исторический центр к площади адмирала Нахимова и Приморскому бульвару. Обзорная экскурсия по городу-герою. Прогулка по набережной г. Севастополя, памятник Затопленным кораблям, Графская пристань. Время на обед в рыбном ресторанчике. Прогулка на катере по бухте с подходом к боевым кораблям и подводным лодкам Черноморского флота РФ. Место крещения князя Владимира. Свято-Владимирский собор. Возвращение в отель в Ялту. День 3. Выезд из Ялты в Бахчисарайский район Поездка с остановками на видовых точках у подножия средневековых пещерных городов Крыма. Посещение наиболее интересного пещерного города Крыма — средневековой крепости Мангуп-Кале. Подъем на УАЗе на вершину, прогулка по крепости (дополнительно оплачивается 3000 руб. за УАЗ). Время на обед в национальном домашнем ресторанчике. В Бахчисарае можно посмотреть снаружи Ханский дворец и Свято-Успенский пещерный монастырь со святым источником. Переезд в Симферополь в аэропорт (вечерний вылет). Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы.
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете.
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания.
По предварительному согласованию с туристом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцы, парки и имения Романовых
- Гора Кошка
- Фороская церковь
- Байдарская долина
- Балаклава
- Балаклавская бухта
- Виды на море, обрывы
- Мыс Фиолент
- Севастополь
- Набережная
- Памятник Затопленным кораблям
- Графская пристань
- Место крещения князя Владимира
- Свято-Владимирский собор
- Средневековая крепость Мангуп-Кале
- Бахчисарай
- Ханский дворец
- Свято-Успенский пещерный монастырь со святым источником
Что включено
- Индивидуальная экскурсия
- Автомобиль (Land Rover Discovery 4 мест, кондиционер) по всему маршруту - от выезда из отеля и до возвращения после экскурсии в отель
- Проживание гида на маршруте
- Фото на Ваш телефон в лучших локациях
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи
- Катера, джипы, дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По предварительному согласованию с туристом
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Весь маршрут мы с вами обговорим подробно и проработаем индивидуально под ваши пожелания и интересы
- В сезон на Южном берегу Крыма транспортные пробки и я смогу рассчитать удобную логистику в осмотре достопримечательностей исходя из местонахождения отеля, в котором вы живете
- Очередность посещения дворцов зависит от места вашего проживания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ялты
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