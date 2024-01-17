В Ялте существуют места, стоящие внимания, исторические, культурные и природные памятники. К важным достопримечательностям относятся дом-музей А.П.Чехова, собор Александра Невского, Боткинская тропа. Уникальность сохранившихся здесь красот поражает своим видом, а также мотивирует посмотреть их все ⛰. Посещение этих мест относительно недорого для туриста, поэтому посетить их следует, несмотря на ограниченность бюджета 🤑. Интересные экскурсии от профессиональных гидов позволяют подробно узнать о достопримечательностях края

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