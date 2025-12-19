Описание Ответы на вопросы

Юлия Ваш гид в Ялте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Поликуровский холм или Поликур, как его называют местные, — один из самых интересных и непознанных туристами районов Ялты. Именно там скрываются настоящие шедевры самобытной южной архитектуры, созданные выдающимися зодчими. К тому же места, виды, имения и дома, с которыми мы будем знакомиться, наполнены неординарными сюжетами судеб героев, связанных с событиями мировой истории и истории России. Нас ждет знакомство с имением архитектора Карла Эшлимана «Планжи-Сарай» и самым загадочным домом-ребусом архитектора Оскара Вегенера, увидим, как обустраивались поставщики двора его Императорского Величества Альфред Шилинг и Фридрих Мельцер, прикоснемся к мрачной истории Массандровских казарм и побываем в имении внучки «Штрилица позапрошлого века» М. В. Барятинской «Уч-Чам», а также посетим маленький домик на улице Бассейной, которому суждено было стать местом паломничества и поклонения любителей романтической поэзии и таланта забытой и ярчайшей звезды прошлого века — поэта Семена Надсона. Экскурсия пешеходная, продолжительность 3 ч. Маршрут выстроен комфортно: спускаемся от Массандры вниз к набережной.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату