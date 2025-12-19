Описание экскурсииПоликуровский холм или Поликур, как его называют местные, — один из самых интересных и непознанных туристами районов Ялты. Именно там скрываются настоящие шедевры самобытной южной архитектуры, созданные выдающимися зодчими. К тому же места, виды, имения и дома, с которыми мы будем знакомиться, наполнены неординарными сюжетами судеб героев, связанных с событиями мировой истории и истории России. Нас ждет знакомство с имением архитектора Карла Эшлимана «Планжи-Сарай» и самым загадочным домом-ребусом архитектора Оскара Вегенера, увидим, как обустраивались поставщики двора его Императорского Величества Альфред Шилинг и Фридрих Мельцер, прикоснемся к мрачной истории Массандровских казарм и побываем в имении внучки «Штрилица позапрошлого века» М. В. Барятинской «Уч-Чам», а также посетим маленький домик на улице Бассейной, которому суждено было стать местом паломничества и поклонения любителей романтической поэзии и таланта забытой и ярчайшей звезды прошлого века — поэта Семена Надсона. Экскурсия пешеходная, продолжительность 3 ч. Маршрут выстроен комфортно: спускаемся от Массандры вниз к набережной.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Имение княгини М В. Барятинской «Уч-Чам»
- Дом архитектора Карла Эшлимана «Планжи - Сарай»
- Дом архитектора Оскара Вегенера
- Готическое имение Ф. Мельцера
- Массандровский казармы
- Имение крестьянина Сазонова «Кучук - Уч-Чам»
- Дача князя А. Ливена
- Храм Иоанна Златоуста
- + Ялтинская санатория для офицеров и классных чинов военного ведомства и многое другое
Что включено
- Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, улица Свердлова
Завершение: Ялта ул. Свердлова, д. 13/2, Эдинбург - Тауэр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Ялте
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 34
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
750 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам
Начало: Ялта, Московксая 5
22 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 7 чел.