Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты

Приглашаем вас на обзорную прогулку 👣 по солнечной Ялте.



Ведь Ялта — это не только теплое море 🌊 и пляж 🏖️, но еще и увлекательная, полная неожиданных фактов история 📖.



Здесь бывали многие известные люди и происходили удивительные события...



На нашей экскурсии 🧭 заглянем под покрывало истории и узнаем, как жила Ялта в XX веке, какие литературные персонажи приезжали сюда и зачем, и, конечно, полюбуемся необычной архитектурой этого города.