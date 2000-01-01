Городской сад, Театр и многие другие достопримечательности города.
Прекрасная, легкая, познавательная прогулка-экскурсия по историческому центру Ялты, вдоль побережья Черного моря 🌊 уголки старой Ялты, цветущие вечнозеленые сады и парки 🌳, восхитительная архитектура города, известные люди, приезжавшие на отдых в Ялту, — все это красивый рассказ опытного экскурсовода, который поможет вам окунуться в историю 📖 старой Ялты со второй половины XIX века и до наших дней.
Что входит
Знакомство с историческим и культурным памятниками города.
Экскурсионный рассказ и показ на протяжении маршрута.
Что не входит
Личные траты (покупка сувениров)
Начало
🚩 г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Место завершения
🏁 г. Ялта, Центр, набережная
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.