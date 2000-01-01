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Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу

4.3
23 отзыва
Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро – Гид из Ялты
Приглашаем вас на обзорную прогулку 👣 по солнечной Ялте.

Ведь Ялта — это не только теплое море 🌊 и пляж 🏖️, но еще и увлекательная, полная неожиданных фактов история 📖.

Здесь бывали многие известные люди и происходили удивительные события...

На нашей экскурсии 🧭 заглянем под покрывало истории и узнаем, как жила Ялта в XX веке, какие литературные персонажи приезжали сюда и зачем, и, конечно, полюбуемся необычной архитектурой этого города.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 19 человек

  • 550 ₽ за человека

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Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу

Что вы увидите

  • Набережная Ялты - красивейшая пешеходная улица города
  • Гостиничные комплексы "Бристоль", "Таврида", "Мариино", вилла "Елена"
  • Памятники выдающимся жителям города
  • Собор Святого Александра Невского
  • Башня барона Врангеля
  • Ялтинская канатная дорога
  • Памятник героям А. П. Чехова
  • Городской сад, Театр и многие другие достопримечательности города.
Прекрасная, легкая, познавательная прогулка-экскурсия по историческому центру Ялты, вдоль побережья Черного моря 🌊 уголки старой Ялты, цветущие вечнозеленые сады и парки 🌳, восхитительная архитектура города, известные люди, приезжавшие на отдых в Ялту, — все это красивый рассказ опытного экскурсовода, который поможет вам окунуться в историю 📖 старой Ялты со второй половины XIX века и до наших дней.
Что входит
  • Знакомство с историческим и культурным памятниками города.
  • Экскурсионный рассказ и показ на протяжении маршрута.
Что не входит
  • Личные траты (покупка сувениров)
Начало
🚩 г. Ялта, ул. Рузвельта д. 1, мостик на набережную
Место завершения
🏁 г. Ялта, Центр, набережная
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу
Ялта — город счастья: обзорная прогулка по городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ялтинское_экскурсионное_бюро
Ялтинское_экскурсионное_бюро
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23 отзыва оставили туристы

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