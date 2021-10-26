Все экскурсии в Ялте
Доступно 106 экскурсий 🚌 в Ялте на 2021 год, 1093 ⭐ отзыва, цены от 390₽, посетите достопримечательности: Ай-Петри, Ливадийский дворец, Ласточкино гнездо, Мыс Фиолент, Дворец Дюльбер, Пещеры Чатыр-Дага. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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11ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Вас ждёт увлекательное путешествие в легендарный город Севастополь с посещением бухт Балаклавы
ежедневно в 08:30
10ч
1 800₽
за 1 чел.
Cевастополь + Балаклава + Древний Херсонес. Пол - Крыма за один день
Крым - удивительное место
Ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 250₽
за 1-4 чел.
Ялта — знакомая незнакомка
Перенестись в эпоху 19-20 веков на прогулке по центральным улицам города
Индивидуальный трансфер
5ч
6 300₽
за 1-3 чел.
На авто по самым красивым местам Южного берега
Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком и с комфортом! Я покажу вам самые...
пн, ср, пт, сб, вс
2ч
700₽
за 1 чел.
Иммерсивная прогулка по Ялте
Эмоциональное и увлекательное знакомство с городом без традиционного гида
в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 15:00, во вторник и субботу в 12:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Крыму
Культурно-историческое наследие и природные красоты, памятники архитектуры и экстрим-аттракционы - в...
В любой день
5ч
1 200₽
за 1 чел.
Ай-Петри — покорите главную вершину Крыма!
Подняться на канатке и познакомиться с заповедником на автобусной экскурсии
ежедневно в 12:00
6ч
2 000₽
за 1 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Отправляйтесь в путешествие по знаменитым дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 300₽
за 1-3 чел.
Готическая Ялта
Инсайдер-тур по таинственным улицам и бульварам города с посещением концерта органной музыки
9ч
1 600₽
за 1 чел.
Бахчисарай: Ханский дворец и пещерные города
На этой экскурсии вы побываете там, где время замедлило свой ход
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
36003 240₽
за 1-4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой
Полюбоваться на город и амфитеатр Крымских гор с видом на Медведь-гору в лучах восходящего солнца
11ч
1 500₽
за 1 чел.
Восхождение на Ай Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Гора Ай-Петри - один из символов Крыма и настоящий must-see
По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 9:00
6ч
30002 700₽
за 1 чел.
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»
ежедневно в 08:00
5ч
2 600₽
за 1 чел.
Всё о Массандре - Дворец Массандры и дегустация вин (без доплат)
Вас ждёт посещение уютного французского дворца Александра III в посёлке Массандра и экскурсия на...
ежедневно в 14:30
Индивидуальная фото-прогулка
5ч
75006 375₽
за 1-4 чел.
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Встретить начало дня на вершине и получить снимки на фоне крымских панорам
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 500₽
за 1-4 чел.
Символы Крыма
Объехать самые зрелищные точки Южного берега под легкий аккомпанемент интересных сюжетов и легенд
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите...
По пятницам и субботам в 8:00
Индивидуальная фото-прогулка
2ч 30м
36003 240₽
за 1-5 чел.
Фотопрогулка по Массандровскому парку
Посетить одно из самых живописных мест Крыма и получить на память яркие и душевные снимки
5ч
1 200₽
за 1 чел.
Ай-Петри, Учан-Cу: Подъем на канатке, спуск на автобусе
Гора Ай-Петри - один из главных символов острова
Ежедневно в 9:30, 14:30, 16:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-7 чел.
Ялта историческая и современная
Главные достопримечательности, культура и архитектура южной столицы Крыма на обзорной экскурсии
2ч
650₽
за 1 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечной Ялте
понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Индивидуальная экскурсия
8ч
12 500₽
за 1-3 чел.
Влюбиться в Крым за 1 день
Максимально насыщенное автомобильное путешествие по самым красивым местам Южного берега
4ч
1 350₽
за 1 чел.
Воронцовский дворец и Замок Ласточкино гнездо (со смотровой) : всё включено
За четыре часа вы увидите самые живописные виды бывшей Османской и Византийской территории
ежедневно в 14:00
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Последние отзывы «Экскурсии Ялты»
- Отзыв на: Иммерсивная прогулка по ЯлтеННаталья26 октября 2021Это именно прогулка по ялтинским улочкам. Вас не будут утомлять цифрами и фактами, но обратят внимание на неприметные детали и поведают интересные истории о прошлом. Два часа пролетели незаметно и увлекательно, спасибо.
- Отзыв на: Влюбиться в Крым за 1 деньННаталия25 октября 2021Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Светлана прекрасно владеет информацией не только про места, где мы были, но и многое знает про Ялту. Также Светлана знала места, с которых открывался замечательный вид и сделала много хороших фотографий (для нас это всегда проблема сделать фотографии, да еще вместе), так что нам действительно в этот раз повезло. Спасибо большое, понравилось все!
- Отзыв на: Встреча рассвета в горах над ЯлтойРРима25 октября 2021Всегда мечтала встретить рассвет в горах и вот моя мечта сбылась. Прекрасная экскурсия, красоту рассвета не затмила даже наползавшая туча. Александр забрал нас из отеля и повез к месту начала экскурсии. Сначала мне было жутковато, т. к. нужно было зайти в лес, когда еще темно, однако, Александр подсветил нам тропинку фонариком в телефоне и проблема была решена. Идти в глубь леса недалеко, тропинка удобная, но лучше идти туда в удобной обуви, все-таки лес, где встречаются коренья деревьев и камни. Прибыв на место, Александр пристегнул нам сидушки, по типу ледянок, только из, по-моему, вспененного полиэтилена, чтобы нам было удобно сидеть на камнях. Пока мы ждали рассвет Александр рассказал много интересного о Ялте, об истории Крыма. Когда же мы дождались рассвета, Александр предложил сделать фотографии своим фотоаппаратом, за что ему большое спасибо! Также фотки были сделаны и у храма, к которому мы спустились на машине на обратном пути. Фотографии получились очень красивыми. Хочется сказать Большое спасибо Александру за интересную экскурсию, за фотографии и заботу о своих клиентах.
- ССветлана24 октября 2021Экскурсией в классическом понимании восхождение на Ай Петри назвать сложно, это скорее настоящий маленький поход) ходили с Юлией и Алексеем - феерическая команда! Веселые, позитивные, профессиональные и надёжные ребята. Местами пришлось поднапрячься, но очень грамотно выстроенный тайминг привалов, божественно вкусные походные завтрак и обед (чай с травами и хлеб домашней выпечки от Алексея заслуживают отдельной оды) и конечно, хорошее настроение, которым щедро делились гиды, превратили подъём в веселое приключение) В конце почти бегом, но успели встретить божественный закат на зубцах. В общем, бывают моменты, когда сам себе завидуешь😉 единственное, канатка уже не работает на зимний сезон, поэтому нужно быть готовым к очень серпантинистому спуску на автобусе (пешком из-за короткого светового дня это сделать уже нереально).
- ААлёна24 октября 2021Маршрут не из легких, но он того стоит! Золото, багрянец, бронза листьев на фоне сверкающей глади моря. Таинственная дымка и могучий полет орлов! Плюс интересный рассказ Ильи и супер поддержка💪🏻 Хочется вернуться снова и пройти новыми тропами)
- Отзыв на: Ялта историческая и современнаяННаталия23 октября 2021Оксана - замечательный рассказчик, опытный экскурсовод, видно, что много знает и любит Ялту. Сразу заметно, когда человек с любовью и вдохновением делает свою работу. Поэтому 3, 5 ч. пролетели незаметно и мы поняли, что надо приезжать в Ялту ещё раз, чтобы посетить все о чем нам успела рассказать Оксана.
- Отзыв на: Влюбиться в Крым за 1 деньААлександр22 октября 2021Очень приветливые, приятные и довольно эрудированные экскурсоводы, разумный маршрут экскурсии, всё хорошо😄
- ЛЛюдмила22 октября 2021Это было круто! Юлия и Алексей - прекрасные гиды и хорошие позитивные люди, с ними было легко и приятно, без их поддержки я бы не совершила это восхождение и не гордилась бы собой за это. Огромное спасибо за незабываемые эмоции!
- ЕЕлена22 октября 2021Огромное спасибо гиду Альбине за чудесный день в Крыму! Очень важна была пунктуальность, т. к. тайминг был очень ограничен - в итоге успели все! Альбина знает буквально все и во всем ориентируется - от ботаники в нижнем парке Воронцовского дворца до подробностей биографии исторических персонажей, "наследивших" в Крыму. Экскурсия оставила прекрасные впечатления, рекомендую однозначно!
- Отзыв на: Ялта в сиянии Серебряного векаААлла21 октября 2021Нам очень понравились экскурсии, которые провела для нас Светлана по Ялте и Севастополю. Мы увидели где жили и услышали, как жили, дружили, творили, участвовали в общественной и культурной жизни Ялты и Севастополя известные писатели, поэты, педагоги и врачи России конца 19 - начала 20 века. Мы узнали много новых имен людей, которые являются гордостью России. Большое спасибо Светлане за очень глубокое изучение этого исторического периода и трепетное отношение к людям.