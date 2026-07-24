Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
Ялта, которую вы ещё не видели
Начало: Санаторий МО, Ялта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1575 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 29 чел.
Воронцовский дворец и смотровая площадка на замок Ласточкино гнездо
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
Начало: Загородная 4
5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно в 3:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 29 чел.
Севастополь, Балаклава и Херсонес: погружение в историю Крыма
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица, 12/2...
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужины Ялты: дворцы и Ласточкино гнездо
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Начало: Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2
Расписание: Любой свободный день
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
Начало: Морской вокзал
Расписание: По договоренности
1575 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Дворец Александра III в Массандре и винный завод
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественн...
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
4550 ₽
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Ливадийский дворец и Ореанда
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
Юсуповы в Крыму: экскурсия в Юсуповский дворец и парк
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Групповая
до 29 чел.
По местам Царской охоты
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Ялты до Фороса и Байдарского перевала + видовые площадки горы Кошка
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Рассветный или закатный тур с фотографом на Ай-Петри
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
13 950 ₽
15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма - любовь с первого взгляда: Симеиз, Форос, Балаклава
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 18 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»: Балаклава, Фиолент, пляж Баунти
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
19 авг в 10:30
22 авг в 10:30
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: По договоренности
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Дегустация вин в Массандре: экскурсия в старейший винзавод Крыма
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественн...
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник горного Крыма: Балаклава, Бахчисарай, Инкерман
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта - царица Крыма: Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Массандровский дворец
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
В Ялте существуют места, стоящие внимания, исторические, культурные и природные памятники. К важным достопримечательностям относятся дом-музей А.П.Чехова, собор Александра Невского, Боткинская тропа. Уникальность сохранившихся здесь красот поражает своим видом, а также мотивирует посмотреть их все ⛰. Посещение этих мест относительно недорого для туриста, поэтому посетить их следует, несмотря на ограниченность бюджета 🤑. Интересные экскурсии от профессиональных гидов позволяют подробно узнать о достопримечательностях края
Ялта — это удивительное южное место. Тут располагается всё, что необходимо для прекрасного отдыха в нём ☀️. Для удобства посещения достопримечательностей советуем посетить несколько экскурсий по тем местам, которые Вас больше всего заинтересовали. Посетить экскурсию сейчас очень просто, можете обратиться к нашему сайту, где гиды размещают предложения в каталоге по приемлемым ценам 💁🏻♀️. Можете ознакомиться с отзывами, способные помочь с выбором экскурсии. Посещение различных мест Ялты позволит надолго запечатлеть в памяти отдых и полученные эмоции 💫
Последние отзывы на экскурсии
Н
Все очень емко, интересно, необычно! Отличная экскурсия! Всему Крыму желаем удачи и мира!
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Е
8 июля мы познакомились с прекрасным гидом-фотографом Алёной. 2,5 часа пролетели незаметно. Алёна настолько влюблена в свой край, прекрасно знает
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А
Доброго времени суток всем путешественникам! Хотим выразить благодарность экскурсоводу Александру, который организовал встречу рассвета на горе Ай-Петри для группы из
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А
Необыкновенная экскурсия, с «секретиком») Алена изумительный рассказчик! С такой любовью к местам, о которых рассказывает. Это не экскурсия, это целое путешествие во времени! Спасибо
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И
Красивые видовые площадки, экскурсия интересная, наполненная, захватывает разные временные периоды. Для любителей историй храмов, церквей и древних народов.
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А
Ай-Петри — это вау!
Поднялись на 1234 метра — и это того стоило!
Было тяжеловато, но когда смотришь с вершины на море
Поднялись на 1234 метра — и это того стоило!
Было тяжеловато, но когда смотришь с вершины на море
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А
Прогулка по Ялте — просто класс!
Очень понравилась обзорная прогулка по городу.
Ялта и правда оказалась «городом счастья» — столько красивых мест, уютных улочек и интересных историй!
Гид рассказывал так увлекательно, что 2 часа пролетели незаметно.
Очень понравилась обзорная прогулка по городу.
Ялта и правда оказалась «городом счастья» — столько красивых мест, уютных улочек и интересных историй!
Гид рассказывал так увлекательно, что 2 часа пролетели незаметно.
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Д
Прекрасная экскурсия, объёмная и яркая! Все участники в восторге!
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А
Замечательная экскурсия. Увидеть и дворец царской семьи, и легендарное Ласточкино гнездо, а самое главное - узнать историю великого, но не
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Ю
Ребята!!!!! Супер восторг. Я сделала это для себя. Восхождение на Ай Петри - та ещё задачка. Надеюсь, никого не подвела.
Огромное
Огромное
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Всего 1743 отзыва в Ялте
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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте
Самые популярные экскурсии в Ялте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
- Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия;
- Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец;
- Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу;
- Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом;
- Воронцовский дворец и смотровая площадка на замок Ласточкино гнездо.
Что посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Ялте в августе 2026
Сейчас в Ялте можно забронировать 79 экскурсий и билетов от 800 до 60 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1743 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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