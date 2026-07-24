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историю, что мы, умудрённые жизнью взрослые люди, вместе с ней восхищались людьми прошедшей эпохи, задумывались о происхождении таинственных гротов Массандровского парка, ходили по неизведанным тропам. Эту экскурсию стоит посетить с детьми. Ведь ту информацию, что рассказывала Алёна, к сожалению, не дают в школе. А великих граждан своей страны и их достижения знать мы обязаны. Да, совсем забыла сказать: Алёна не только показывала интересные места, рассказывала их историю, но и фотографировала на в гротах, в саду ароматов, на лесных тропинках. Мы были в Ялте не первый раз, но именно эта экскурсия оставила самые удивительные воспоминания. Спасибо, Алёна!