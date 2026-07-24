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Экскурсии в Ялте

Найдено 79 экскурсий в Ялте, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия
Ялта, которую вы ещё не видели
Начало: Санаторий МО, Ялта
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1575 ₽ за человека
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
На автобусе
Канатная дорога Ялта — Горка
6 часов
378 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Пешая
Канатная дорога на Ай-Петри
2 часа
167 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
800 ₽ за человека
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Пешая
Канатная дорога Ялта — Горка
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Начало: Ул. Свердлова 34
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5450 ₽ за всё до 5 чел.
Воронцовский дворец и смотровая площадка на замок Ласточкино гнездо
На автобусе
4 часа
114 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Воронцовский дворец и смотровая площадка на замок Ласточкино гнездо
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
На автобусе
Канатная дорога на Ай-Петри
5 часов
118 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Ай-Петри и замок «Ласточкино гнездо»
Начало: Г. Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Сбор за 15 минут до отправления!
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по шедеврам архитектуры с посещением Армянской Церкви
Начало: Загородная 4
5950 ₽ за всё до 5 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Пешая
Канатная дорога на Ай-Петри
5 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
Расписание: Ежедневно в 3:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Севастополь, Балаклава и Херсонес: погружение в историю Крыма
На автобусе
10 часов
115 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Севастополь, Балаклава и Херсонес: погружение в историю Крыма
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица, 12/2...
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Жемчужины Ялты: дворцы и Ласточкино гнездо
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужины Ялты: дворцы и Ласточкино гнездо
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
7800 ₽ за всё до 3 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Начало: Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2
Расписание: Любой свободный день
6700 ₽ за всё до 10 чел.
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Колорит аутентичной Ялты: обзорная прогулка-экскурсия
Начало: Морской вокзал
Расписание: По договоренности
1575 ₽ за человека
Всё о Массандре: Дворец Александра III в Массандре и винный завод
На автобусе
5 часов
100 отзывов
Групповая
до 29 чел.
Всё о Массандре: Дворец Александра III в Массандре и винный завод
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественн...
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Пешая
Канатная дорога Ялта — Горка
2 часа
-
30%
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Романтика Ялты: обзорная экскурсия
Начало: Пушкинская улица, 34
4550 ₽6500 ₽ за всё до 6 чел.
Ливадийский дворец и Ореанда
На автобусе
4 часа
24 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Ливадийский дворец и Ореанда
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Юсуповы в Крыму: экскурсия в Юсуповский дворец и парк
На автобусе
4 часа
34 отзыва
Групповая
до 29 чел.
Юсуповы в Крыму: экскурсия в Юсуповский дворец и парк
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
По местам Царской охоты
На автобусе
6 часов
17 отзывов
Групповая
до 29 чел.
По местам Царской охоты
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: По субботам и средам в 8:30
12 авг в 09:00
15 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Пешая
2 часа
8 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
Начало: У входа на территорию Массандровского дворца
Расписание: По договоренности
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Из Ялты до Фороса и Байдарского перевала + видовые площадки горы Кошка
На автобусе
4 часа
48 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Ялты до Фороса и Байдарского перевала + видовые площадки горы Кошка
Начало: Россия, Республика Крым, Ялта, Садовая улица
Расписание: Ежедневно в 14:30
2000 ₽ за человека
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
От Ялты до Алушты: микс впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Рассветный или закатный тур с фотографом на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри
5 часов
-
10%
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рассветный или закатный тур с фотографом на Ай-Петри
Начало: Ваше место пребывания в Ялте
13 950 ₽15 500 ₽ за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма - любовь с первого взгляда: Симеиз, Форос, Балаклава
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма - любовь с первого взгляда: Симеиз, Форос, Балаклава
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»: Балаклава, Фиолент, пляж Баунти
На автобусе
9 часов
9 отзывов
Фотопрогулка
до 18 чел.
Фото-тур «В самое сердце Крыма»: Балаклава, Фиолент, пляж Баунти
Начало: Г. Ялта, ул Садовая
Расписание: четверг, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Пешая
7 часов
18 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Храм Солнца - место силы: трекинг через перевал Ласпи к вершине Ильяс-Кая
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
19 авг в 10:30
22 авг в 10:30
1750 ₽ за человека
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Начало: По договоренности
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Дегустация вин в Массандре: экскурсия в старейший винзавод Крыма
На автобусе
3 часа
26 отзывов
Групповая
Дегустация вин в Массандре: экскурсия в старейший винзавод Крыма
Начало: Ялта, ул. Садовая 12/2К3 - на остановке общественн...
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1700 ₽ за человека
Золотой треугольник горного Крыма: Балаклава, Бахчисарай, Инкерман
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник горного Крыма: Балаклава, Бахчисарай, Инкерман
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы и парки Южного берега Крыма
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ялта - царица Крыма: Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Массандровский дворец
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта - царица Крыма: Ай-Петри, Ласточкино гнездо, Массандровский дворец
Начало: Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9.00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
25 000 ₽ за всё до 7 чел.

Что посмотреть в Ялте на экскурсиях?

В Ялте существуют места, стоящие внимания, исторические, культурные и природные памятники. К важным достопримечательностям относятся дом-музей А.П.Чехова, собор Александра Невского, Боткинская тропа. Уникальность сохранившихся здесь красот поражает своим видом, а также мотивирует посмотреть их все ⛰. Посещение этих мест относительно недорого для туриста, поэтому посетить их следует, несмотря на ограниченность бюджета 🤑. Интересные экскурсии от профессиональных гидов позволяют подробно узнать о достопримечательностях края

Местные экскурсоводы

Ялта — это удивительное южное место. Тут располагается всё, что необходимо для прекрасного отдыха в нём ☀️. Для удобства посещения достопримечательностей советуем посетить несколько экскурсий по тем местам, которые Вас больше всего заинтересовали. Посетить экскурсию сейчас очень просто, можете обратиться к нашему сайту, где гиды размещают предложения в каталоге по приемлемым ценам 💁🏻‍♀️. Можете ознакомиться с отзывами, способные помочь с выбором экскурсии. Посещение различных мест Ялты позволит надолго запечатлеть в памяти отдых и полученные эмоции 💫

Последние отзывы на экскурсии

Н
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Все очень емко, интересно, необычно! Отличная экскурсия! Всему Крыму желаем удачи и мира!
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Е
Фотопрогулка по Массандровскому парку и гротам
8 июля мы познакомились с прекрасным гидом-фотографом Алёной. 2,5 часа пролетели незаметно. Алёна настолько влюблена в свой край, прекрасно знает
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историю, что мы, умудрённые жизнью взрослые люди, вместе с ней восхищались людьми прошедшей эпохи, задумывались о происхождении таинственных гротов Массандровского парка, ходили по неизведанным тропам. Эту экскурсию стоит посетить с детьми. Ведь ту информацию, что рассказывала Алёна, к сожалению, не дают в школе. А великих граждан своей страны и их достижения знать мы обязаны. Да, совсем забыла сказать: Алёна не только показывала интересные места, рассказывала их историю, но и фотографировала на в гротах, в саду ароматов, на лесных тропинках. Мы были в Ялте не первый раз, но именно эта экскурсия оставила самые удивительные воспоминания. Спасибо, Алёна!

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А
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой
Доброго времени суток всем путешественникам! Хотим выразить благодарность экскурсоводу Александру, который организовал встречу рассвета на горе Ай-Петри для группы из
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четырёх человек (у двух из которых в этот день был День рождения)! После бронирования Александр заботливо связался с нами: в подробностях рассказал про особенности маршрута и выбора одежды, а также любезно предоставил нам всем теплые куртки и термос с кипятком для самого утреннего пикника на самой вершине. Александр вежливый и весёлый экскурсовод и фотограф, аккуратный и опытный водитель! Мы великолепно провели время на вершине, встретили прекрасный рассвет, побывали на водопаде Учан-Су, черепашем озере и Серебрянной беседке. Путешествие было насыщенным яркими эмоциями, интересными историями о жизни Крыма и искренним весельем. Экскурсию однозначно рекомендуем, если хотите минимум людей рядом и размеренный темп. Утренняя природа вдохновляет тишиной.

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А
Тайны старинной Массандры
Необыкновенная экскурсия, с «секретиком») Алена изумительный рассказчик! С такой любовью к местам, о которых рассказывает. Это не экскурсия, это целое путешествие во времени! Спасибо
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И
Из Ялты до Фороса и Байдарского перевала + видовые площадки горы Кошка
Красивые видовые площадки, экскурсия интересная, наполненная, захватывает разные временные периоды. Для любителей историй храмов, церквей и древних народов.
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А
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Ай-Петри — это вау!
Поднялись на 1234 метра — и это того стоило!
Было тяжеловато, но когда смотришь с вершины на море
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и горы, понимаешь: каждый шаг был не зря.
Ветер, солнце, небо прямо над головой — мурашки по коже!
Константин - гид классный, подбадривал и рассказывал интересно.

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А
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Прогулка по Ялте — просто класс!
Очень понравилась обзорная прогулка по городу.
Ялта и правда оказалась «городом счастья» — столько красивых мест, уютных улочек и интересных историй!
Гид рассказывал так увлекательно, что 2 часа пролетели незаметно.
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Д
Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом
Прекрасная экскурсия, объёмная и яркая! Все участники в восторге!
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А
Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец
Замечательная экскурсия. Увидеть и дворец царской семьи, и легендарное Ласточкино гнездо, а самое главное - узнать историю великого, но не
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столь знаменитого, Воронцова. Красиво жить не запретишь, конечно. Много придётся ходить, готовьтесь, и обязательно возьмите с собой еду, так как времени есть только на красоту, а не еду. Отдельное спасибо помощи инвесторов в части создания аутентичной красоты в Алупке.

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Ю
Восхождение на Ай-Петри - поднимитесь на 1234 метра над уровнем моря
Ребята!!!!! Супер восторг. Я сделала это для себя. Восхождение на Ай Петри - та ещё задачка. Надеюсь, никого не подвела.
Огромное
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спасибо инструктору Косте. Так все было безупречно и весело💥(отдельное спасибо за тушенку, сто лет не ела) И, конечно, всем ребятам. Вы классные. Двум девочкам очень помогли все ребята. Классные истории, классный пикник. И дорога вниз уже не кажется такой сложной.
Ребята, друзья. Все ходим в поход только с этими ребятами.
Незабываемые впечатления, фотки, ну и себя проверить.
Пять баллов.

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Всего 1743 отзыва в Ялте

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Ответы на вопросы от путешественников по Ялте

Самые популярные экскурсии в Ялте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Аутентичная Ялта: колоритная обзорная экскурсия;
  2. Дворцы Южного берега Крыма: Ласточкино гнездо, Ливадия, Воронцовский дворец;
  3. Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу;
  4. Обзорная прогулка по старой Ялте с её историей и колоритом;
  5. Воронцовский дворец и смотровая площадка на замок Ласточкино гнездо.
Что посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ласточкино гнездо;
  2. Ливадийский дворец;
  3. Ай-Петри;
  4. Никитский ботанический сад;
  5. Винзавод «Массандра»;
  6. Воронцовский дворец;
  7. Подвесной мост на Ай-Петри;
  8. Водопад Учан-Су;
  9. Канатная дорога на Ай-Петри;
  10. Мыс Фиолент.
Сколько стоит экскурсия по Ялте в августе 2026
Сейчас в Ялте можно забронировать 79 экскурсий и билетов от 800 до 60 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1743 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в путешествие по волнующей Ялте с экскурсиями на 2026 год. Изучите цены и варианты экскурсий, включая посещение Мрии и иммерсивные туры. Откройте для себя уникальные дворцы, пройдитесь по историческим тропам старой Ялты и завершите день круизом на теплоходе, восхищаясь береговой линией с моря