Отзыв на: Иммерсивная прогулка по Ялте Н Наталья 4 Это именно прогулка по ялтинским улочкам. Вас не будут утомлять цифрами и фактами, но обратят внимание на неприметные детали и поведают интересные истории о прошлом. Два часа пролетели незаметно и увлекательно, спасибо.

Отзыв на: Влюбиться в Крым за 1 день Н Наталия 5 Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Светлана прекрасно владеет информацией не только про места, где мы были, но и многое знает про Ялту. Также Светлана знала места, с которых открывался замечательный вид и сделала много хороших фотографий (для нас это всегда проблема сделать фотографии, да еще вместе), так что нам действительно в этот раз повезло. Спасибо большое, понравилось все!

Отзыв на: Встреча рассвета в горах над Ялтой Р Рима 5 Всегда мечтала встретить рассвет в горах и вот моя мечта сбылась. Прекрасная экскурсия, красоту рассвета не затмила даже наползавшая туча. Александр забрал нас из отеля и повез к месту начала экскурсии. Сначала мне было жутковато, т. к. нужно было зайти в лес, когда еще темно, однако, Александр подсветил нам тропинку фонариком в телефоне и проблема была решена. Идти в глубь леса недалеко, тропинка удобная, но лучше идти туда в удобной обуви, все-таки лес, где встречаются коренья деревьев и камни. Прибыв на место, Александр пристегнул нам сидушки, по типу ледянок, только из, по-моему, вспененного полиэтилена, чтобы нам было удобно сидеть на камнях. Пока мы ждали рассвет Александр рассказал много интересного о Ялте, об истории Крыма. Когда же мы дождались рассвета, Александр предложил сделать фотографии своим фотоаппаратом, за что ему большое спасибо! Также фотки были сделаны и у храма, к которому мы спустились на машине на обратном пути. Фотографии получились очень красивыми. Хочется сказать Большое спасибо Александру за интересную экскурсию, за фотографии и заботу о своих клиентах.

С Светлана 5 Экскурсией в классическом понимании восхождение на Ай Петри назвать сложно, это скорее настоящий маленький поход) ходили с Юлией и Алексеем - феерическая команда! Веселые, позитивные, профессиональные и надёжные ребята. Местами пришлось поднапрячься, но очень грамотно выстроенный тайминг привалов, божественно вкусные походные завтрак и обед (чай с травами и хлеб домашней выпечки от Алексея заслуживают отдельной оды) и конечно, хорошее настроение, которым щедро делились гиды, превратили подъём в веселое приключение) В конце почти бегом, но успели встретить божественный закат на зубцах. В общем, бывают моменты, когда сам себе завидуешь😉 единственное, канатка уже не работает на зимний сезон, поэтому нужно быть готовым к очень серпантинистому спуску на автобусе (пешком из-за короткого светового дня это сделать уже нереально).

Отзыв на: По следам легенд — Демерджи и Долина привидений А Алёна 5 Маршрут не из легких, но он того стоит! Золото, багрянец, бронза листьев на фоне сверкающей глади моря. Таинственная дымка и могучий полет орлов! Плюс интересный рассказ Ильи и супер поддержка💪🏻 Хочется вернуться снова и пройти новыми тропами)

Отзыв на: Ялта историческая и современная Н Наталия 5 Оксана - замечательный рассказчик, опытный экскурсовод, видно, что много знает и любит Ялту. Сразу заметно, когда человек с любовью и вдохновением делает свою работу. Поэтому 3, 5 ч. пролетели незаметно и мы поняли, что надо приезжать в Ялту ещё раз, чтобы посетить все о чем нам успела рассказать Оксана.

Отзыв на: Влюбиться в Крым за 1 день А Александр 5 Очень приветливые, приятные и довольно эрудированные экскурсоводы, разумный маршрут экскурсии, всё хорошо😄

Л Людмила 5 Это было круто! Юлия и Алексей - прекрасные гиды и хорошие позитивные люди, с ними было легко и приятно, без их поддержки я бы не совершила это восхождение и не гордилась бы собой за это. Огромное спасибо за незабываемые эмоции!

Отзыв на: Из Ялты — в Ливадийский и Воронцовский дворцы! Е Елена 5 Огромное спасибо гиду Альбине за чудесный день в Крыму! Очень важна была пунктуальность, т. к. тайминг был очень ограничен - в итоге успели все! Альбина знает буквально все и во всем ориентируется - от ботаники в нижнем парке Воронцовского дворца до подробностей биографии исторических персонажей, "наследивших" в Крыму. Экскурсия оставила прекрасные впечатления, рекомендую однозначно!